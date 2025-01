Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Annyira dühös, hogy bejelentette: abbahagyja a színészkedést.","shortLead":"Annyira dühös, hogy bejelentette: abbahagyja a színészkedést.","id":"20250123_Josh-Brolin-kiakadt-mert-a-Dune-rendezojet-nem-jeloltek-Oscarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902.jpg","index":0,"item":"b906ff3c-a9ff-4bd2-b457-2eb87016d166","keywords":null,"link":"/kultura/20250123_Josh-Brolin-kiakadt-mert-a-Dune-rendezojet-nem-jeloltek-Oscarra","timestamp":"2025. január. 23. 22:06","title":"Josh Brolin nagyon kiakadt, mert a Dűne rendezőjét nem jelölték Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4317f888-313b-4505-9375-0f21690b18b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő az első gyermekét 39, a másodikat 47 évesen szülte. Utóbbira egyáltalán nem számított.","shortLead":"A színésznő az első gyermekét 39, a másodikat 47 évesen szülte. Utóbbira egyáltalán nem számított.","id":"20250123_Gryllus-Dorka-a-masodik-gyereke-erkezesekor-eszre-sem-vette-a-terhesseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4317f888-313b-4505-9375-0f21690b18b0.jpg","index":0,"item":"9a14bf3c-97ca-4e0b-a833-4f9e6a746319","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Gryllus-Dorka-a-masodik-gyereke-erkezesekor-eszre-sem-vette-a-terhesseget","timestamp":"2025. január. 23. 13:48","title":"Gryllus Dorka a második gyereke érkezésekor észre sem vette a terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és ifjúsági színházát – állítja Benkő Nóra, Erdődi Katalin, Gáspár Máté, Kováts Adél, Mácsai Pál és Máté Gábor.","shortLead":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és...","id":"20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"0b0deed3-be65-4055-943d-299ca24b8969","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Fővárosi színigazgatók tiltakoznak a Kolibri vezetőjének kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","shortLead":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","id":"20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf.jpg","index":0,"item":"a5b27375-d9ab-4918-990f-68a94d3bc72b","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","timestamp":"2025. január. 24. 15:17","title":"Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni BMW-gyár fő beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","shortLead":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","id":"20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f.jpg","index":0,"item":"3cf9329f-995c-40e4-a6d2-c5328f0ccc89","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. január. 22. 21:20","title":"Őrizetbe vették a tulajdonosát annak a törökországi szállodának, amelyik 79 ember halálát okozva leégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is erősítettek saját szolgáltatásuk hasonló funkcióira.","shortLead":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is...","id":"20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2.jpg","index":0,"item":"f8446a3b-1758-46ec-9737-434bc2e8d47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","timestamp":"2025. január. 23. 21:03","title":"Többen vannak, akik nagyot próbáltak nyerni azon a pár órányi TikTok-kiesésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció elleni harcban” – írja a szervezet a közleményében, miután a kormány újabb termékeket vonna be az online árfigyelő rendszerbe.","shortLead":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció...","id":"20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"122388f1-2139-428a-8d5f-acd445f2eb08","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 23. 09:02","title":"Élelmiszerboltok a kormány bejelentése után: csökkentsék inkább a beszállítók az árakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]