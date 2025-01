Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél sorban állók nem hittek a szemüknek.","shortLead":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél...","id":"20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982.jpg","index":0,"item":"24bfaee2-a026-44bf-8e1f-f1659117721f","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"A pacalpörkölt nem, de a hentesbolt már kifogott a dél-koreai influenszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jövő május végi mérkőzésre kísérőesemények sorát fűzik majd fel.","shortLead":"A jövő május végi mérkőzésre kísérőesemények sorát fűzik majd fel.","id":"20250127_puskas-arena-bajnokok-ligaja-donto-szervezok-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433.jpg","index":0,"item":"36b2add8-295a-432b-9583-ea89d02cbba5","keywords":null,"link":"/sport/20250127_puskas-arena-bajnokok-ligaja-donto-szervezok-uefa","timestamp":"2025. január. 27. 17:17","title":"Készen áll a BL-döntőre a Puskás Aréna a magyar szervezők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","shortLead":"Konfettivel szórta meg a pályát egy aktivista a Dánia-Csehország meccsen.","id":"20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1267a2c-0188-4aec-8c05-ecf95c59f5c9.jpg","index":0,"item":"480d0ca4-64fc-473c-8ea7-974a2b16b64c","keywords":null,"link":"/sport/20250126_dan-edzo-klimaaktivista-palya-konfetti","timestamp":"2025. január. 26. 18:42","title":"„Lehetne kidobó egy szórakozóhelyen” – a dán edző lökdöste le a klímaaktivistát a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55a0080-f8c8-4674-ae3f-4f2d04dc988b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Félmillió magyart korlátozhatott csak a Facebook a szabályok állítólagos megsértése miatt. 