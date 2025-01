Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6bb99a15-dc4c-47c3-8f0c-f01b7a6f384b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt kedve busszal hazamenni, így indult az egész. ","shortLead":"Nem volt kedve busszal hazamenni, így indult az egész. ","id":"20250128_Reszegen-luxusauto-rendori-uldozes-kozben-totalkarosra-torte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bb99a15-dc4c-47c3-8f0c-f01b7a6f384b.jpg","index":0,"item":"ecc360e1-9f06-4d6d-bfa1-467f4a53b9ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Reszegen-luxusauto-rendori-uldozes-kozben-totalkarosra-torte","timestamp":"2025. január. 28. 07:35","title":"Részegen kötött el egy luxusautót egy férfi, majd a rendőri üldözés közben totálkárosra törte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca998c2f-fbb9-4885-81b7-300eb8d3ceca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 5,5 méter hosszú kínai luxusszedán hátsó kerekei minden korábbinál nagyobb szögben fordulnak el.","shortLead":"A közel 5,5 méter hosszú kínai luxusszedán hátsó kerekei minden korábbinál nagyobb szögben fordulnak el.","id":"20250128_latvanyosan-oldalaz-maybachok-kozott-a-huawei-maextro-s800-uber-luxusautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca998c2f-fbb9-4885-81b7-300eb8d3ceca.jpg","index":0,"item":"4c044a49-6a39-4cc0-be2d-919fc3bc4ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_latvanyosan-oldalaz-maybachok-kozott-a-huawei-maextro-s800-uber-luxusautoja-video","timestamp":"2025. január. 28. 07:59","title":"Látványosan oldalazik Maybachok között a Huawei über luxusautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar piac is bekerült azok közé, ahol elérhetők lesznek a limitált szériás, egyedi dizájnú Xbox Series X konzolok és kontrollerek.","shortLead":"A magyar piac is bekerült azok közé, ahol elérhetők lesznek a limitált szériás, egyedi dizájnú Xbox Series X konzolok...","id":"20250128_microsoft-coca-cola-xbox-series-x-fanta-kiadas-magyar-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"7ee2e67e-2b60-473c-a86f-624db802d680","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_microsoft-coca-cola-xbox-series-x-fanta-kiadas-magyar-megjelenes","timestamp":"2025. január. 28. 12:44","title":"A Coca-Cola bejelentette: Magyarországra is jön a fantás Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját mutatta be, és nem ő kérte, hogy lefotózzák. ","shortLead":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját...","id":"20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"8898b9e6-51a7-4680-86d7-35a630787926","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 14:14","title":"Kulja András megírta a Facebookon, miért szerepelt egy képen Müller Cecíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A 2006-os tüntetésekről is szó volt a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárásról szóló szakbizottsági vitán Brüsszelben.","shortLead":"A 2006-os tüntetésekről is szó volt a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárásról szóló szakbizottsági vitán...","id":"20250128_jogallamisag_europai_parlament_demokracia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"eb19f15e-cf8c-459f-8d1f-058e39a1d001","keywords":null,"link":"/eurologus/20250128_jogallamisag_europai_parlament_demokracia","timestamp":"2025. január. 28. 09:46","title":"Pelikán elvtárs és a befagyasztott Erasmus-pénzek: megint a magyar jogállamiságról tárgyaltak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","shortLead":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","id":"20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"a4f4fe3f-dc72-44e1-a0c8-4b19b7a29dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","timestamp":"2025. január. 28. 11:27","title":"Irán szerint Izrael és az USA bolond lenne megtámadni a nukleáris létesítményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d195f0-6c9c-49b3-a1a2-bd9a4a7bd99e","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Volt, amikor még Magyarországra is nehezen kaphatott útlevelet egy romániai állampolgár. Kinga számára örömteli, hogy ő dönthet a sorsáról. És már döntött is: vissza Hurghadába!","shortLead":"Volt, amikor még Magyarországra is nehezen kaphatott útlevelet egy romániai állampolgár. Kinga számára örömteli, hogy ő...","id":"20250128_Szeretettel-Erdelybol-hurghada-nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d195f0-6c9c-49b3-a1a2-bd9a4a7bd99e.jpg","index":0,"item":"fc4b5627-223f-467a-9fae-7f26c201441d","keywords":null,"link":"/360/20250128_Szeretettel-Erdelybol-hurghada-nagyvarad","timestamp":"2025. január. 28. 12:38","title":"Szeretettel Erdélyből: így válik Hurghada az „új paradicsom” ideáljává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal.","shortLead":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás...","id":"20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2.jpg","index":0,"item":"2d38451b-bbb8-4773-aa03-d477121ba8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]