Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","id":"20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da.jpg","index":0,"item":"eaa0aef8-b420-4715-97ff-bd893151f241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","timestamp":"2025. január. 29. 16:06","title":"Nekünk sem jó hír: borúsabb képet festett a német gazdaságról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes termékek, Áder János kétszeresen is megnyalhatja ujjait.","shortLead":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes...","id":"20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d.jpg","index":0,"item":"120d9dc9-3517-41b5-93e3-9d0fe2884d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","timestamp":"2025. január. 28. 16:03","title":"Hamarosan a boltokban a lisztkukacporos kenyér, zsemle és chips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség fölött.","shortLead":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség...","id":"20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb.jpg","index":0,"item":"c4104e84-ec2f-499e-a7ca-43e3a26f2cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","timestamp":"2025. január. 28. 19:03","title":"Csodálatos videó a Nemzetközi Űrállomásról: így kavarog a sarki fény az űrhajósok lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","shortLead":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","id":"20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"abe7ff6f-e739-450e-9729-336da13a7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","timestamp":"2025. január. 29. 12:17","title":"A Megafonhoz kerülhet az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz, a becsapódás valószínűsége meglehetősen kicsi.","shortLead":"A NASA elemzése alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy elkerüli a Földet a 2024 YR4 nevű aszteroida. Igaz...","id":"20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"0b17c42d-c037-4917-8d82-90c825e26bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_foldkozeli-aszteroida-2024-yr4-becsapodas-nasa","timestamp":"2025. január. 29. 14:03","title":"Találtak egy 55 méteres aszteroidát, 2032-ben eltalálhatja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt érdemes az amerikaiaknak felbosszantaniuk. Vagy legalábbis illett volna felkészülni arra, hogy aki nem fekszik ki, az vissza fog ütni. Vélemény.","shortLead":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt...","id":"20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"bd6ff02f-bd9e-4d40-b6a7-0ed74d89ec17","keywords":null,"link":"/360/20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","timestamp":"2025. január. 29. 11:30","title":"Balogh Csaba: Most múlik pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál nagyobb hatótávval debütált.","shortLead":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál...","id":"20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58.jpg","index":0,"item":"7dcd2b3b-46e9-4c5d-8a7d-b2fd506cb9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 07:03","title":"Itt a BMW 700 kilométeres hatótávú új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca55dc-ff7f-4b7d-b938-cfa851cb4813","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Lukoil finomítója az orosz hadseregnek is gyárt üzemanyagot Nyizsnyij Novgorod közelében.","shortLead":"A Lukoil finomítója az orosz hadseregnek is gyárt üzemanyagot Nyizsnyij Novgorod közelében.","id":"20250129_orosz-ukran-haboru-lukoil-olajfinomito-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eca55dc-ff7f-4b7d-b938-cfa851cb4813.jpg","index":0,"item":"55164250-48ce-4305-bfb3-2ccfdf47b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_orosz-ukran-haboru-lukoil-olajfinomito-drontamadas","timestamp":"2025. január. 29. 17:40","title":"Ukrán dróntámadás érte Oroszország negyedik legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]