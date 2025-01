Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg a kapcsolatot korábbi munkatársaival.","shortLead":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg...","id":"20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6a455791-59e0-4e03-91f4-c0b7754699dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 11:27","title":"A korábban Nagy Márton testvére által vezetett ügyvédi kör bábáskodott a mini-Dubaj szerződés fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","shortLead":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","id":"20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840.jpg","index":0,"item":"82a63de6-eb57-46f0-a91f-2ba2ff7d0ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","timestamp":"2025. január. 29. 11:16","title":"Karácsonyi komédiára készül a Jonas Brothers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","shortLead":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","id":"20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3.jpg","index":0,"item":"5246b6d5-df03-4fa9-a0f9-cba39ac40223","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","timestamp":"2025. január. 29. 11:48","title":"Baltát és fejszét dobott a rendőrök felé, majd nem értette, miért tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"652 milliárd forintot hagytak a vásárlók a gyógyszertárakban tavaly, ezt 1200 milliárdra egészítette ki az állam.","shortLead":"652 milliárd forintot hagytak a vásárlók a gyógyszertárakban tavaly, ezt 1200 milliárdra egészítette ki az állam.","id":"20250129_gyogyszertar-gyogyszer-bevetel-egeszsegugy-neak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c.jpg","index":0,"item":"f392e2a6-6add-4ce1-96dc-2aa389ae976f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_gyogyszertar-gyogyszer-bevetel-egeszsegugy-neak","timestamp":"2025. január. 29. 08:10","title":"Attól nőtt nagyot a gyógyszertárak bevétele, hogy nagyobb kiszerelésben árulnak sok gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c.jpg","index":0,"item":"10830622-2556-4b32-a9ce-9e7bac81263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 10:07","title":"Marabu Féknyúz: Subi-dubáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon is érezhető. Az Orbán-kormány örömére a hazai civil szféra és a független sajtó egy része hosszú időre elbukhatja forrásainak egy részét. ","shortLead":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon...","id":"20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5.jpg","index":0,"item":"5919b6f5-b5cc-4ebc-9096-4a827e64fba2","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","timestamp":"2025. január. 29. 09:38","title":"Trump nagy ütést vitt be a magyar civileknek és a független sajtónak, de még visszakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725493dd-c803-4b2b-a973-ac6838c51f3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Osztrák és izraeli kutatók lefordították a Júdeai-sivatagban talált, 1900 évesre datált papiruszt, és kiderült, hogy másról szól, mint azt annak idején gondolták.","shortLead":"Osztrák és izraeli kutatók lefordították a Júdeai-sivatagban talált, 1900 évesre datált papiruszt, és kiderült...","id":"20250129_1900-eves-romai-kori-papirusz-birosagi-eljaras-targyalas-leforditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725493dd-c803-4b2b-a973-ac6838c51f3c.jpg","index":0,"item":"26d4aaab-0933-41ae-8ff2-fcf87d46fb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_1900-eves-romai-kori-papirusz-birosagi-eljaras-targyalas-leforditas","timestamp":"2025. január. 29. 19:03","title":"Páratlan lelet: 1900 éves papirusz árulkodik a római kori bírósági tárgyalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]