[{"available":true,"c_guid":"111f409b-9be3-4b4c-bedf-dd11674ea11b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha felkerül a Wazera, még tényleg lassítani is fognak itt. ","shortLead":"Ha felkerül a Wazera, még tényleg lassítani is fognak itt. ","id":"20250129_Becsuletkasszas-traffipax-telepitett-kutyapart-Szentendrere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111f409b-9be3-4b4c-bedf-dd11674ea11b.jpg","index":0,"item":"e0d96b6f-e5e4-4daa-b508-de5f4aa1d167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Becsuletkasszas-traffipax-telepitett-kutyapart-Szentendrere","timestamp":"2025. január. 29. 16:52","title":"Becsületkasszás traffipaxot telepített a Kutyapárt Szentendrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka régóta az ország az egyik legnépszerűbb celebje, de bármit is csinált, soha még csak megközelítőleg sem kerestek rá ennyien a Google Trends adatai alapján.","shortLead":"Majka régóta az ország az egyik legnépszerűbb celebje, de bármit is csinált, soha még csak megközelítőleg sem kerestek...","id":"20250128_majka-uj-szama-nepszeruseg-adatok-google-trends-youtube-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8.jpg","index":0,"item":"15cc3e77-b149-4c8a-b117-b26ee0dbd91c","keywords":null,"link":"/elet/20250128_majka-uj-szama-nepszeruseg-adatok-google-trends-youtube-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 17:42","title":"Ezek a grafikonok mutatják meg igazán, milyen brutális népszerűséget hozott Majkának az új slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha a pénzünket nem csupán parkoltatni szeretnénk a bankszámlánkon. Arról, hogy ezt ki, milyen módon és feltételekkel tudja igénybe venni, Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha...","id":"20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b.jpg","index":0,"item":"67cef640-7a4a-4d8a-ba16-053e0ea86278","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","timestamp":"2025. január. 28. 14:30","title":"Hol van jó helyen a pénze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell az Országgyűlési Őrségnek. Az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren. ","shortLead":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell...","id":"20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3.jpg","index":0,"item":"0e6bf37d-f2f4-44dd-bdb0-30c59b822478","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 05:16","title":"Kétezer veszélyes eszközt próbáltak bevinni egy év alatt a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső után érdemes másba tenni a pénzüket. A befektetési szolgáltatók nagy lehetőség előtt állnak.","shortLead":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső...","id":"20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"49a00a6e-6259-4642-b695-5dfa6bbb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","timestamp":"2025. január. 29. 15:21","title":"Fejenként majdnem 10 milliárddal hitelezik az államot: a szerencsés 13-akra most aztán tényleg hullik a pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e05dd05-9716-4fd0-9f0f-d4b37217d060","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250130_Marabu-Feknyuz-Hasznos-es-haszontalan-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e05dd05-9716-4fd0-9f0f-d4b37217d060.jpg","index":0,"item":"e7dfb5e8-167d-4fec-a689-b361c0b0d4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Marabu-Feknyuz-Hasznos-es-haszontalan-szankciok","timestamp":"2025. január. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Hasznos és haszontalan szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"ce7e68f3-9880-4227-a965-28274956eddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","timestamp":"2025. január. 30. 08:26","title":"Tavasszal indulhat az űrbe Kapu Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]