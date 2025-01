Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c01c2a1-c81d-4e5d-b457-484dcdbd28fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fegyverbeszerzések körül dúl komoly vita Ukrajnában.","shortLead":"A fegyverbeszerzések körül dúl komoly vita Ukrajnában.","id":"20250129_ukrajna-fegyverbeszerzes-korrupcioellenes-vizsgalat-rusztem-umerov-vedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c01c2a1-c81d-4e5d-b457-484dcdbd28fa.jpg","index":0,"item":"4310302e-8195-4cd2-9879-ee147be2ad7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_ukrajna-fegyverbeszerzes-korrupcioellenes-vizsgalat-rusztem-umerov-vedelmi-miniszter","timestamp":"2025. január. 29. 15:07","title":"Korrupcióellenes vizsgálatot indítottak az ukrán védelmi miniszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9973e686-c21e-4b88-b737-4c4538880788","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Majdnem nyolcszázezer ember követi az Instagramon. Egy viszonylag új eszköz, az MI virtuóz használója, akinek keze – billentyűzete – alól szinte számolatlanul jönnek ki a fantáziadús látványelemek. Szokatlan álló- és mozgóképei, melyek jellemzően szüntelenül egymásba alakuló humoros és/vagy szürreális képekből állnak, csodálkozást és lelkesedést váltanak ki, de kérdéseket is felvetnek. Mi ez? Autonóm művészet? Szórakoztatás? Alkalmazott MI-grafikafotóvideó? Szauder Dávid médiaművésszel beszélgettünk.","shortLead":"Majdnem nyolcszázezer ember követi az Instagramon. Egy viszonylag új eszköz, az MI virtuóz használója, akinek keze –...","id":"20250129_A-mu-mesterseges-intelligencia-muveszet-treneles-promptolas-interju-Szauder-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9973e686-c21e-4b88-b737-4c4538880788.jpg","index":0,"item":"c49a0d0e-2c54-41f0-a592-c0b52aff7318","keywords":null,"link":"/360/20250129_A-mu-mesterseges-intelligencia-muveszet-treneles-promptolas-interju-Szauder-David","timestamp":"2025. január. 29. 16:40","title":"Mesterséges intelligencia a művészetben: trénelés, promptolás és versenyfutás – interjú Szauder Dáviddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a1ca14-9ff2-4058-aed4-31e8f11a0838","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan GTS-sel elért produkció a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.","shortLead":"A Porsche Taycan GTS-sel elért produkció a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.","id":"20250129_46-percig-folyamatosan-driftelt-egy-porsche-taycan-gts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a1ca14-9ff2-4058-aed4-31e8f11a0838.jpg","index":0,"item":"ee593f09-431a-4b47-968f-bf8eb159e10d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_46-percig-folyamatosan-driftelt-egy-porsche-taycan-gts","timestamp":"2025. január. 29. 07:59","title":"46 percig folyamatosan drifteltek egy Porschéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Építési és Közlekedési Minisztériumot a mohácsi Duna-híddal kapcsolatos várakozásokról kérdezték, amire az államtitkár a legendás őszödi beszédből vett idézettel válaszolt.","shortLead":"Az Építési és Közlekedési Minisztériumot a mohácsi Duna-híddal kapcsolatos várakozásokról kérdezték, amire...","id":"20250128_mohacsi-duna-hid-irasbeli-valasz-agh-peter-oszodi-beszed-gyurcsanyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"94206e2f-3a4e-45a0-9457-3d45a1e0d579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mohacsi-duna-hid-irasbeli-valasz-agh-peter-oszodi-beszed-gyurcsanyozas","timestamp":"2025. január. 28. 20:10","title":"Meglepő helyen gyurcsányozott egy jót Ágh Péter államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cseh jegybanki tartalék 5 százalékából bitcoint vehetnek, ha átmegy a bank vezetőjének terve.","shortLead":"A cseh jegybanki tartalék 5 százalékából bitcoint vehetnek, ha átmegy a bank vezetőjének terve.","id":"20250129_cseh-jegybank-bitcoin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"163f91c7-b7d3-4a8a-bab8-c34c8814cc7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_cseh-jegybank-bitcoin","timestamp":"2025. január. 29. 10:28","title":"Amíg Matolcsyék aranyat vesznek, a cseh jegybank ezer milliárdokat tesz át bitcoinba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment keresztül az elmúlt évek során, hogy nehezebb megjegyezni az elnökök és társelnökök sorát, mint azt, hogyan követték egymást az Árpád-házi uralkodók. Emellett szó esik arról, hogy kik azok a zöld keresztények, miért is járnak a vízen, melyik két politikus “szerelemgyereke” Litkai Gergely, és kinek a nagymamája volt meggyőződve arról, hogy Kövér László is családtag.","shortLead":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment...","id":"20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a.jpg","index":0,"item":"54b4a923-ebcf-415a-81bf-2d65262f968f","keywords":null,"link":"/360/20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","timestamp":"2025. január. 29. 18:30","title":"Duma Aktuál: Az Árpád-ház a nyomába sem ér az LMP elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha az arab befektető tényleg 500 méteres tornyot épít oda, az nemcsak a régió, hanem egész Európa legmagasabb felhőkarcolója lenne. Még így sem férne be a világ 10 legmagasabb épülete közé, de nincs is messze ettől.","shortLead":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha...","id":"20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430.jpg","index":0,"item":"6cfe2d64-33ae-4230-a18c-58b4fbd03b8e","keywords":null,"link":"/elet/20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 05:31","title":"New Yorkot is meghatározná az 500 méteres rákosrendezői torony, de még Ázsiában is kihúzhatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]