[{"available":true,"c_guid":"0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja Rákosrendező 85 hektáros területének átengedése arab befektetőknek, kormányközeli ingatlanfejlesztőknek. Az ellenzők a maradék jogba kapaszkodva az öklüket rázhatják.","shortLead":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja...","id":"20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814.jpg","index":0,"item":"b0836e1f-c9f8-4d3d-8375-fffa0dcb0f06","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","timestamp":"2025. január. 30. 10:32","title":"Szintet lopnak: mindenki szeme láttára gazdagodhatnak Mini-Dubajon a kormánynak kedves üzleti körök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","shortLead":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","id":"20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"22eebb73-c6f8-4e91-93d4-60ca46e17c27","keywords":null,"link":"/sport/20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. január. 30. 00:05","title":"A Liverpool az élen zárt, a City hátrányból fordított és továbbjutott – megvan a BL alapszakaszának végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltja még nincs a Merének, árlistája viszont már van. Az árakat mindig a konkurensek alá lövik be.","shortLead":"Boltja még nincs a Merének, árlistája viszont már van. Az árakat mindig a konkurensek alá lövik be.","id":"20250131_kiszivargott-orosz-diszkont-mere-arlista-magyarorszag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f.jpg","index":0,"item":"24fe01e2-eec5-474c-bee2-659839af1ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_kiszivargott-orosz-diszkont-mere-arlista-magyarorszag-uzlet","timestamp":"2025. január. 31. 10:40","title":"Kiszivárgott, pontosan mennyivel lenne olcsóbb a Magyarország meghódítására készülő orosz diszkont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Jánost hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt ültetnék le. Az ítélet még nem jogerős.","shortLead":"Nagy Jánost hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt ültetnék le. Az ítélet még nem jogerős.","id":"20250130_agrarminiszterium-nagy-janos-itelet-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79.jpg","index":0,"item":"74c902e6-ba2b-4563-8d17-9a283ff78444","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_agrarminiszterium-nagy-janos-itelet-borton-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 11:45","title":"Hat és fél év börtönt kapott az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282959f3-2582-4ff8-8050-d0495346419f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan nem kell Xbox konzolt vennie, ha játszana az ikonikus Forza Horizon 5-tel: az Indiana Jones & the Great Circle után ugyanis ez is elérhető lesz PlayStation 5-re is, szakítva az eddigi Xbox-exkluzív működéssel.","shortLead":"Hamarosan nem kell Xbox konzolt vennie, ha játszana az ikonikus Forza Horizon 5-tel: az Indiana Jones & the Great...","id":"20250131_microsoft-forza-horizon-5-playstation-5-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/282959f3-2582-4ff8-8050-d0495346419f.jpg","index":0,"item":"5a2a569d-6aa0-4a75-9413-2d6609748ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_microsoft-forza-horizon-5-playstation-5-megjelenes","timestamp":"2025. január. 31. 13:03","title":"Ikonikus Xbox-játék érkezik PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","shortLead":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","id":"20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6.jpg","index":0,"item":"bcc46530-9668-4487-99d1-df9c026ac45a","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","timestamp":"2025. január. 30. 08:50","title":"25 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t fejlesztő cégbe a Softbank az olcsó kínai MI tarolása ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóriportot készített a kis, Ózd melletti településen Hadházy Ákos arról, hogy a több helyi lakos szerint a jelenlegi polgármester 10 ezer forintért vette meg a szavazataikat. A videón részletesen elmondták, hogyan ígértek nekik pénzt annak érdekében, hogy Kovács Gáborra voksoljanak. Akad, aki utólag szégyelli, hogy elfogadta, de „jól jött a pénz”, más munkanélküliként úgy gondolta, „muszáj volt belemenni”. ","shortLead":"Videóriportot készített a kis, Ózd melletti településen Hadházy Ákos arról, hogy a több helyi lakos szerint a jelenlegi...","id":"20250131_hadhazy-akos-szavazas-jardanhaza-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"a89b177a-81a5-4e70-a502-f2084b5d75d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_hadhazy-akos-szavazas-jardanhaza-valasztas","timestamp":"2025. január. 31. 16:17","title":"Hadházy szerint 10 ezer forintért vették a szavazatokat a járdánházi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]