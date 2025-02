Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Menczer Tamásnak Budakeszin van egy 143 négyzetméteres háza.","shortLead":"Menczer Tamásnak Budakeszin van egy 143 négyzetméteres háza.","id":"20250201_kocsis-mate-kubatov-gabor-fideszes-politikusok-vagyonnyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"89447b45-7865-4494-af4a-f6b27525994a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_kocsis-mate-kubatov-gabor-fideszes-politikusok-vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2025. február. 01. 10:35","title":"Kocsis Máté vagyona hamarosan eléri a százmilliót, Kubatov Gábor elvált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök, R2-G2 és Grogu után ezúttal a Csillagok háborúja univerzum egyik legikonikusabb szereplőjét, Darth Vadert (alias Anakin Skywalkert) lehet nevelgetni.","shortLead":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök...","id":"20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce.jpg","index":0,"item":"bb611c57-2185-42a6-8a6e-474d92f434ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","timestamp":"2025. február. 01. 16:03","title":"Ön dönthet arról, mennyire gonosz Darth Vader lesz Anakin Skywalkerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24d4463-a36a-4c39-8872-f53f5e8d8ae2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Költséghatékony közegészségügyi beavatkozásként emlegetik brit kutatók a parkrunt, egy nálunk kevésbé ismert aktivitási formát.","shortLead":"Költséghatékony közegészségügyi beavatkozásként emlegetik brit kutatók a parkrunt, egy nálunk kevésbé ismert aktivitási...","id":"20250201_parkrun-parkfutas-egeszsegugyi-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c24d4463-a36a-4c39-8872-f53f5e8d8ae2.jpg","index":0,"item":"813c80f3-67de-4c50-8928-46f3267ffd06","keywords":null,"link":"/360/20250201_parkrun-parkfutas-egeszsegugyi-hatasa","timestamp":"2025. február. 01. 16:00","title":"Ezt okozza az emberben az 5 km-es parkrun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról is beszél, hogyan változik meg Örményország a Karabah elvesztését hozó háború után.","shortLead":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról...","id":"20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee.jpg","index":0,"item":"b0f90fdd-cf14-4d95-9971-dc9c47b7a7b8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","timestamp":"2025. február. 01. 12:30","title":"Narine Abgarjan örmény író: „Bármennyire bírálhatjuk is Orbán politikáját, ettől nem változik meg a véleményünk a magyarokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne.","shortLead":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne...","id":"20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"aad57433-8057-40d7-8240-47b19fa37697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","timestamp":"2025. január. 31. 07:44","title":"Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatná egy kis területért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Jó, hogy Merkel kiállt a fasiszták ellen, de lépése árthat a CDU-nak. Trumpnak az olajexportáló országok szervezetétől, az OPEC-től kellene segítséget kérnie, hogy jobb belátásra bírja Putyint. Európa leszerepel, amikor arról van szó, hogy mennyire kész szembeszállni Trumppal Grönland ügyében. Témák a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"Jó, hogy Merkel kiállt a fasiszták ellen, de lépése árthat a CDU-nak. Trumpnak az olajexportáló országok szervezetétől...","id":"20250131_Nemzetkozi-lapszemle-Newsweek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f41630a5-3969-4205-b49e-ff4cc89d23e6","keywords":null,"link":"/360/20250131_Nemzetkozi-lapszemle-Newsweek","timestamp":"2025. január. 31. 10:30","title":"Newsweek-vélemény: A romániai választási dráma teszteli Trump vonzódását a tekintélyelvűekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","shortLead":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","id":"20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326.jpg","index":0,"item":"28dc0ff8-7832-4703-ac86-ab54c048654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","timestamp":"2025. január. 31. 15:50","title":"Előkerült két új felvétel a washingtoni repülőbalesetről, közelről látni, ahogy egyenesen belerepül a katonai helikopter az utasszállítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]