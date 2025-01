Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5fe29d5c-e245-4ce5-8795-af799838c8fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Első lépésként felvették a cseh szellemi kulturális örökség listájára.","shortLead":"Első lépésként felvették a cseh szellemi kulturális örökség listájára.","id":"20250131_Vilagoroksegi-cimre-palyazik-a-cseh-sorkultura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe29d5c-e245-4ce5-8795-af799838c8fb.jpg","index":0,"item":"3012bb33-35b6-497f-baff-832a48f510c2","keywords":null,"link":"/elet/20250131_Vilagoroksegi-cimre-palyazik-a-cseh-sorkultura","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"Világörökségi címre pályázik a cseh sörkultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"ce7e68f3-9880-4227-a965-28274956eddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","timestamp":"2025. január. 30. 08:26","title":"Tavasszal indulhat az űrbe Kapu Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c189ed10-9466-4a5b-ab4e-40cbcb5107d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett. Hozamvadászat című sorozatunk 1. része.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250130_hvg-hozamvadaszat-1-al-hilal-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c189ed10-9466-4a5b-ab4e-40cbcb5107d4.jpg","index":0,"item":"3f283f84-d15c-4d39-bb6b-06876889b117","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-hozamvadaszat-1-al-hilal-istvan","timestamp":"2025. január. 30. 16:32","title":"Al-Hilal István: Európában erőteljesebb lépésekre van szükség a gazdasági lemaradás megállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső után érdemes másba tenni a pénzüket. A befektetési szolgáltatók nagy lehetőség előtt állnak.","shortLead":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső...","id":"20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"49a00a6e-6259-4642-b695-5dfa6bbb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","timestamp":"2025. január. 29. 15:21","title":"Fejenként majdnem 10 milliárddal hitelezik az államot: a szerencsés 13-akra most aztán tényleg hullik a pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát indítottak Kelet-Kongó nagyvárosának elfoglalására.","shortLead":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát...","id":"20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527.jpg","index":0,"item":"98c534b6-daa1-4166-b9a5-7503105be606","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","timestamp":"2025. január. 29. 17:52","title":"Megtámadott ENSZ kontingens, aggódó Szijjártó, félmillió menekült és égő követségek - Mi történik Kongóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két embert halálra szurkáló fiatal 25 év fegyházat kapott, az egyik áldozatot fejenrúgó férfi büntetését súlyosbította az ítélőtábla.","shortLead":"A két embert halálra szurkáló fiatal 25 év fegyházat kapott, az egyik áldozatot fejenrúgó férfi büntetését...","id":"20250129_jogeros-itelet-deak-teri-kettos-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798.jpg","index":0,"item":"1c41e78b-0178-4b77-b909-ecc2ec4607cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_jogeros-itelet-deak-teri-kettos-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 29. 17:32","title":"Jogerős ítélet született a Deák téri kettős gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment keresztül az elmúlt évek során, hogy nehezebb megjegyezni az elnökök és társelnökök sorát, mint azt, hogyan követték egymást az Árpád-házi uralkodók. Emellett szó esik arról, hogy kik azok a zöld keresztények, miért is járnak a vízen, melyik két politikus “szerelemgyereke” Litkai Gergely, és kinek a nagymamája volt meggyőződve arról, hogy Kövér László is családtag.","shortLead":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment...","id":"20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a.jpg","index":0,"item":"54b4a923-ebcf-415a-81bf-2d65262f968f","keywords":null,"link":"/360/20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","timestamp":"2025. január. 29. 18:30","title":"Duma Aktuál: Az Árpád-ház a nyomába sem ér az LMP elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]