[{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","shortLead":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","id":"20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"5b590d6d-f847-4fd6-a845-fa0c2e92557f","keywords":null,"link":"/elet/20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","timestamp":"2025. január. 30. 05:31","title":"Sürgősen nézzék meg ezeket a filmeket, mert hamarosan eltűnnek a Netflixről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de36007a-e37f-4eaa-82f4-fcad5844472c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vizsgálat előzetes jelentését 30 napon belül adják ki.","shortLead":"A vizsgálat előzetes jelentését 30 napon belül adják ki.","id":"20250131_washington-legi-baleset-utasszallito-repulogep-helikopter-feketedoboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de36007a-e37f-4eaa-82f4-fcad5844472c.jpg","index":0,"item":"29f435ee-b2d4-4ff7-8c1a-f99d24893722","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_washington-legi-baleset-utasszallito-repulogep-helikopter-feketedoboz","timestamp":"2025. január. 31. 05:42","title":"Megtalálták a helikopterrel ütközött utasszállító feketedobozait Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a szomszédos baráti demokráciák vezetőit tekintik ellenségnek”.","shortLead":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a...","id":"20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"86228826-161a-4ac6-90d1-406756ef6913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","timestamp":"2025. január. 29. 17:28","title":"Zelenszkij szerint Fico a szlovák szuverenitással fizet az orosz gázért és amúgy is, „ne külföldre nézzen, hanem a tükörbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Megvannak a szükséges engedélyek, hamarosan indulhatnak a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"ce7e68f3-9880-4227-a965-28274956eddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_kapu-tibor-iss-urutazas","timestamp":"2025. január. 30. 08:26","title":"Tavasszal indulhat az űrbe Kapu Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap alatt felforgatta a mesterséges intelligencia piacát a DeepSeek, és egy friss jelentés szerint az új, olcsóbb kínai modell már most jobb, mint a Meta idén érkező legújabb fejlesztése. A cégnél nagyon szeretnék megérteni, hogyan.","shortLead":"Pár nap alatt felforgatta a mesterséges intelligencia piacát a DeepSeek, és egy friss jelentés szerint az új, olcsóbb...","id":"20250129_meta-deepseek-mesterseges-intelligencia-mernoki-csapatok-vizsgalat-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5.jpg","index":0,"item":"37c4e370-3fda-4479-898f-860424395456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_meta-deepseek-mesterseges-intelligencia-mernoki-csapatok-vizsgalat-koltsegek","timestamp":"2025. január. 29. 12:03","title":"Riadót fújt a Meta: négy csapattal próbálja megfejteni a DeepSeek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes képet mutat a vidéki toplista. ","shortLead":"Érdekes képet mutat a vidéki toplista. ","id":"20250129_Budapest-utan-ebben-a-varosban-porog-a-legjobb-a-hasznaltauto-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec.jpg","index":0,"item":"21c6d9b7-12fe-412b-8bdf-a4dd4f6470ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Budapest-utan-ebben-a-varosban-porog-a-legjobb-a-hasznaltauto-piac","timestamp":"2025. január. 29. 10:29","title":"Pörög a magyar használtautó-piac, de az igazán nagy választék Budapesten található","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő érdekük, hogy feltárják mindazt, ami az utóbbi években a szőnyeg alá került.","shortLead":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő...","id":"20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab.jpg","index":0,"item":"a6799b02-9327-42d3-a1ef-b93dcf88db58","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:35","title":"Akik szembefordultak a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeivel – Urfi Péter és Dobszay Benedek a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0f5db3-4e9f-4c2e-9f30-1e45286fca6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg érintett sóhajthat majd fel a világon, amikor végre megvalósulna az okosórába integrált, nem invazív vércukorszintmérés. Úgy tűnik, a Samsungnál egyre közelebb kerülnek ehhez, a legfrissebb információk szerint a hasonlón dolgozó Apple-t is megelőzhetik a bevezetéssel.","shortLead":"Rengeteg érintett sóhajthat majd fel a világon, amikor végre megvalósulna az okosórába integrált, nem invazív...","id":"20250130_samsung-galaxy-watch-okosora-nem-invaziv-vercukorszintmeres-cukorbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f0f5db3-4e9f-4c2e-9f30-1e45286fca6a.jpg","index":0,"item":"55f873a7-244e-4cac-b320-a53db7e55487","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_samsung-galaxy-watch-okosora-nem-invaziv-vercukorszintmeres-cukorbetegseg","timestamp":"2025. január. 30. 17:03","title":"Cukorbetegek milliói sóhajthatnak fel, meglepően hamar megjelenhetnek a vércukorszintet 24 órában mérő órák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]