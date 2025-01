Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"96592f43-d902-4933-a255-789590c4d074","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mostanában lejáró államkötvények kamata nagyot zuhan, ami sokakat eltántoríthat attól, hogy újra állampapírt vegyenek. Ha így lesz, az megnehezítheti az ország működtetését.","shortLead":"A mostanában lejáró államkötvények kamata nagyot zuhan, ami sokakat eltántoríthat attól, hogy újra állampapírt...","id":"20250122_hvg-inflacio-allamkotveny-penzeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96592f43-d902-4933-a255-789590c4d074.jpg","index":0,"item":"891b1cf2-cc50-45e4-9888-4527355a83cd","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-inflacio-allamkotveny-penzeso","timestamp":"2025. január. 22. 14:16","title":"Fel van adva a lecke a lakossági állampapír-tulajdonosoknak, hogy mit kezdjenek a rájuk zúduló pénzesővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek az Instagramon, a cég pedig már dolgozik a probléma elhárításán. Rövid időn belül ez már a második ilyen korlátozás.","shortLead":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek...","id":"20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"e64df512-e7ca-4a96-b5a6-b064beb637bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","timestamp":"2025. január. 22. 09:27","title":"Blokkolta a politikai hashtageket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","shortLead":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","id":"20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"5edf0eb2-3c8e-42d0-87f5-023ba493c717","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","timestamp":"2025. január. 22. 05:17","title":"Donald Trump több százmilliárd dolláros fejlesztést jelentett be a mesterséges intelligencia terjedése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","shortLead":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","id":"20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7.jpg","index":0,"item":"65edaea0-3fb9-472b-90ed-b79af12c74e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","timestamp":"2025. január. 22. 09:21","title":"Meghalt Bertrand Blier, aki imádott Depardieu-vel provokálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Drága az üzemanyag, de legalább most nem drágul tovább.","shortLead":"Drága az üzemanyag, de legalább most nem drágul tovább.","id":"20250122_Az-autosok-egyik-szeme-sirhat-a-masik-nevethet-az-uzemanyagaraktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"c303ab93-7f00-4d97-adc7-137c27bdd6e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-autosok-egyik-szeme-sirhat-a-masik-nevethet-az-uzemanyagaraktol","timestamp":"2025. január. 22. 10:20","title":"Az autósok egyik szeme sírhat, a másik nevethet az üzemanyagáraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még több termékkör árainak publikálására köteleznék a nagy kiskereskedelmi láncokat.","shortLead":"Még több termékkör árainak publikálására köteleznék a nagy kiskereskedelmi láncokat.","id":"20250122_A-kormany-egyik-legsikeresebb-eszkozet-veti-be-ismet-az-elelmiszerarak-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"7e22cdcf-cdfa-4b2e-8cb2-ef9f1475c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_A-kormany-egyik-legsikeresebb-eszkozet-veti-be-ismet-az-elelmiszerarak-ellen","timestamp":"2025. január. 22. 13:30","title":"A kormány „egyik legsikeresebb eszközét” veti be ismét az élelmiszerárak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem mértékében, és nem kötelezte a magyar államot arra, hogy fizesse vissza azt az önkormányzatnak. ","shortLead":"Sára Botond főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem...","id":"20250122_Budapest-nem-kapja-vissza-a-befizetett-milliardokat-allitja-Budapest-foispanja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e.jpg","index":0,"item":"3f226957-74eb-4b70-9952-0df1dde3df3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Budapest-nem-kapja-vissza-a-befizetett-milliardokat-allitja-Budapest-foispanja","timestamp":"2025. január. 22. 10:49","title":"Budapest nem kapja vissza a befizetett milliárdokat – mondja Sára Botond főispán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]