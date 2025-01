Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni, hogy a déli féltekén óriási vulkanikus tevékenység történt.","shortLead":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni...","id":"20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9.jpg","index":0,"item":"2c996de2-24a2-4dde-8f2a-50b6e649672d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","timestamp":"2025. január. 30. 13:11","title":"Rekordméretű vulkánkitörés volt a Jupiter holdján, Magyarországnál is nagyobb területet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőbaloldali csoport vezetőjét Németországban is bíróság elé akarják állítani neonácik elleni támadások miatt.","shortLead":"A szélsőbaloldali csoport vezetőjét Németországban is bíróság elé akarják állítani neonácik elleni támadások miatt.","id":"20250131_johann-g-budapesti-antifa-tamadas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606.jpg","index":0,"item":"c4c89edf-9e87-4bd1-a94b-66dc4ba746da","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_johann-g-budapesti-antifa-tamadas-kiadatas","timestamp":"2025. január. 31. 17:46","title":"Nem adják ki Magyarországnak az egyik budapesti antifa-támadással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog, a magyar huszárvirtus népi örökségét hordozó Vitéz Lászlót a galiciáner zsidó nagyapjától megöröklő Kemény Henrik. Minden rezsimben megkeserítették az életét, és minden rezsimben imádta a közönség. Nyolcvan évet töltött el a paraván mögött.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt, 1925. január 29-én született Budapesten az utolsó magyar vándorbábos, az igazságosztó ököljog...","id":"20250129_100-evvel-ezelott-szuletett-Kemeny-Henrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdc0cbf-62f4-4544-8c93-7516a4d75f39.jpg","index":0,"item":"7e18867e-747b-465a-9a94-0604b92a7148","keywords":null,"link":"/360/20250129_100-evvel-ezelott-szuletett-Kemeny-Henrik","timestamp":"2025. január. 29. 19:30","title":"Palacsintasütővel az ördög és a halál ellen – 100 évvel ezelőtt született Kemény Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump Media Truth.Fi néven fintech márkát kíván indítani. A lépések jelentős összeférhetetlenségi aggályokat vetnek fel.","shortLead":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump...","id":"20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"47b323a4-4b0a-4e62-8520-2a1ae4b41cb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","timestamp":"2025. január. 29. 21:22","title":"A Truth Social tulajdonosa, a Trump Media kriptovalutákba való befektetéseket tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20250130_Osszeutkozott-egy-kisteherauto-es-egy-furgon-Szigetszentmiklos-hataraban-egy-ember-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"98e842c0-34c4-40ca-baf0-9459b1e08450","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Osszeutkozott-egy-kisteherauto-es-egy-furgon-Szigetszentmiklos-hataraban-egy-ember-meghalt","timestamp":"2025. január. 30. 20:41","title":"Összeütközött egy kisteherautó és egy furgon Szigetszentmiklós határában, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","shortLead":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","id":"20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"6f49e8e8-d9e0-4b50-b03a-e35a87f3a9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","timestamp":"2025. január. 29. 20:25","title":"„Nem vagyok oltásellenes” – jelentette ki Robert F. Kennedy amerikai egészségügyiminiszter-jelölt a meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. Nem tudni, vannak-e túlélői a balesetnek","shortLead":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. Nem tudni, vannak-e túlélői a balesetnek","id":"20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"5ab95744-4ada-429c-a5eb-bff43baabceb","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","timestamp":"2025. január. 30. 05:28","title":"Összeütközött a levegőben egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter Washingtonban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","shortLead":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","id":"20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c.jpg","index":0,"item":"1d934c4f-7034-4d84-921d-0169d6c27847","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","timestamp":"2025. január. 30. 17:32","title":"Kis híján lenyelte egy hal a 22 éves orosz sellőlány fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]