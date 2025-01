Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","shortLead":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","id":"20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"22eebb73-c6f8-4e91-93d4-60ca46e17c27","keywords":null,"link":"/sport/20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. január. 30. 00:05","title":"A Liverpool az élen zárt, a City hátrányból fordított és továbbjutott – megvan a BL alapszakaszának végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"David Cornstein még az előző Trump-kormányzat idején szolgált Magyarországon nagykövetként.","shortLead":"David Cornstein még az előző Trump-kormányzat idején szolgált Magyarországon nagykövetként.","id":"20250130_cornstein-nagykovet-trump-orban-baratsag-valasztasok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1.jpg","index":0,"item":"760a2948-5332-4407-9168-2db7d1b1c3a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_cornstein-nagykovet-trump-orban-baratsag-valasztasok-usa","timestamp":"2025. január. 30. 17:01","title":"Volt amerikai nagykövet: Trump barátságát kockáztatják a magyarok azzal, ha leváltják Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2e5c4f-6ffb-476b-8c5d-883e623419a1","c_author":"Kovács István","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az ellenséges rakéták észlelésére és lelövésére szolgáló, űrbe telepített rendszereket akar, hogy megvédje az Egyesült Államokat. Vannak olyan szakértők, akik szerint ez nem annyira jó ötlet.","shortLead":"Az amerikai elnök az ellenséges rakéták észlelésére és lelövésére szolgáló, űrbe telepített rendszereket akar...","id":"20250130_trump-csillaghaboru-vaskupola-amerika-raketamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d2e5c4f-6ffb-476b-8c5d-883e623419a1.jpg","index":0,"item":"7cb64825-408c-4e47-ac9e-599cd84a598d","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_trump-csillaghaboru-vaskupola-amerika-raketamadas-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:34","title":"Trump csillagháborús vaskupolát húzna Amerika fölé, hogy megvédje a rakétámadásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accf4828-e288-4529-b92a-67d479ac519b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönviselt zenész a családi halgazdaságban dolgozik, a fia a főnöke.","shortLead":"A börtönviselt zenész a családi halgazdaságban dolgozik, a fia a főnöke.","id":"20250130_Galambos-Lajosnak-a-borton-utan-a-fia-adott-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/accf4828-e288-4529-b92a-67d479ac519b.jpg","index":0,"item":"02d19ac6-0310-49d1-baf1-4453948f6f88","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Galambos-Lajosnak-a-borton-utan-a-fia-adott-munkat","timestamp":"2025. január. 30. 09:18","title":"Lagzi Lajcsinak a fia adott munkát a börtön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre szabott gyógykezelést kapjanak.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre...","id":"20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88.jpg","index":0,"item":"664c1582-2fdb-425c-a5d8-28190b4cce6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","timestamp":"2025. január. 31. 08:03","title":"5 millió embert vizsgáltak meg, itt az eredmény: találtak 293 új tényezőt, ami mind depressziót okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc230d78-8de6-40e4-89f3-03aaac2041cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha az ön Garmin órája sem tölt be, nincs egyedül: rengetegen szembesülnek a problémával. Jó hír, hogy már a gyártó is felismerte a hibát.","shortLead":"Ha az ön Garmin órája sem tölt be, nincs egyedül: rengetegen szembesülnek a problémával. Jó hír, hogy már a gyártó is...","id":"20250130_garmin-okosorak-kek-haromszog-problema-lefagyas-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc230d78-8de6-40e4-89f3-03aaac2041cf.jpg","index":0,"item":"c3875527-0061-43f1-b770-b20fa1ff3ad3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_garmin-okosorak-kek-haromszog-problema-lefagyas-megoldas","timestamp":"2025. január. 30. 11:33","title":"Sorra fagynak le a Garmin okosórái – megszólalt a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","shortLead":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","id":"20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"d7efd454-6107-4456-adbf-042356eff501","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. január. 31. 08:06","title":"Publicus: A Tisza minden választói rétegben hibahatáron túl vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","shortLead":"Beatrix hercegnő második gyermekének névével II. Erzsébet emlékének is adóznak. ","id":"20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2.jpg","index":0,"item":"4243bbfb-fd87-409f-b8e8-6a87c73fdf85","keywords":null,"link":"/elet/20250129_megszuletett-Beatrice-hercegno-masodik-gyermeke","timestamp":"2025. január. 29. 16:09","title":"Öröm a brit királyi családban: megszületett a legújabb tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]