„Olga, legyen kedves!”

[{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, a film segített minket abban, hogy elviseljük az elviselhetetlent, és kimondhassuk a kimondhatatlant – ezt a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitóján mondta Orbán Viktor.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, a film segített minket abban, hogy elviseljük...","id":"20250130_Orban-Viktor-Vegre-eljutottunk-arra-a-pontra-hogy-allami-tamogatas-nelkul-keszulnek-sajat-labukon-megallo-filmek-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"c3fc6201-7c14-47af-8e86-e9052d6a99fe","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Orban-Viktor-Vegre-eljutottunk-arra-a-pontra-hogy-allami-tamogatas-nelkul-keszulnek-sajat-labukon-megallo-filmek-is","timestamp":"2025. január. 30. 16:04","title":"Orbán Viktor: Végre eljutottunk arra a pontra, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","id":"20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d98c0c32-ef79-4b41-9488-038c0213e701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","timestamp":"2025. január. 31. 06:07","title":"Trump külügyminisztere: Nem tréfa, hogy meg akarjuk venni Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccafef4e-23b4-42d4-bb8e-63b14f5e3f5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Befektetési céllal, külföldiek vesznek majd ingatlant a Rákosrendező körüli fejlesztési területen, ami nem fog segíteni a budapesti lakáshiányon, és így nem válik a város szerves részévé – mondja Tosics Iván, a Városkutatás Kft. vezetője.","shortLead":"Befektetési céllal, külföldiek vesznek majd ingatlant a Rákosrendező körüli fejlesztési területen, ami nem fog segíteni...","id":"20250130_hvg-Rakosrendezo-Mini-Dubaj-Eagle-Hills-magashazak-Tosics-Ivan-Varoskutatas-Kft-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccafef4e-23b4-42d4-bb8e-63b14f5e3f5a.jpg","index":0,"item":"2eec002e-b186-438d-9bb0-b059ef80bc0a","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Rakosrendezo-Mini-Dubaj-Eagle-Hills-magashazak-Tosics-Ivan-Varoskutatas-Kft-interju","timestamp":"2025. január. 30. 14:57","title":"„Rákosrendezőből csodát lehetne csinálni, ha a kormány együttműködne a fővárossal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc82731-d5b2-4e1d-bbbd-f701ddb4a8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pokorny Lia színésznő a minap ott járt a visegrádi háznál, és posztolt is az ott tapasztalható állapotokról. A mostani tulajdonos, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány ingyen jutott hozzá néhány éve; azt mondják, hogy az alapvető tulajdonosi feladatokat ellátják, közben folyamatosan dolgoznak a felújításhoz szükséges pénz előteremtésén.","shortLead":"Pokorny Lia színésznő a minap ott járt a visegrádi háznál, és posztolt is az ott tapasztalható állapotokról. A mostani...","id":"20250130_Gobbi-Hilda-nyaraloja-felujitas-Pokorny-Lia-Karpat-medencei-Muveszeti-Nepfoiskola-Magyar-Szinhazi-Tarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc82731-d5b2-4e1d-bbbd-f701ddb4a8dc.jpg","index":0,"item":"756c64fc-3b2d-4383-8b4a-ef73f246e4ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Gobbi-Hilda-nyaraloja-felujitas-Pokorny-Lia-Karpat-medencei-Muveszeti-Nepfoiskola-Magyar-Szinhazi-Tarsasag","timestamp":"2025. január. 30. 15:00","title":"Jövőre kezdődhet meg Gobbi Hilda pusztuló nyaralójának felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján könnyen lehet, hogy az égitest képlékenyebb annál, mint amilyennek kinéz.","shortLead":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján...","id":"20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858.jpg","index":0,"item":"56650e67-afc7-453c-b0c1-0405cffba236","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","timestamp":"2025. január. 30. 18:03","title":"Forró láva borította be a Hold felszínét, és úgy tűnik, ez nem is volt olyan régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan sokkal inkább az elevenébe vág. A lépésnek szerteágazó hatásai lehetnek, gyengülhetnek a klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülését célzó erőfeszítések, és az USA biztosan elveszti a befolyását erre. Trump viszont gazdaságilag is lábon lőheti országát azzal, hogy átengedi a terepet a versenytársaknak a tiszta technológiákban, még úgy is, hogy Amerika fele nem megy vele. A lépés várható hatásait Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke segített mérlegelni.","shortLead":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan...","id":"20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c.jpg","index":0,"item":"61e370ad-0f3c-47e4-980a-95bf78129dc1","keywords":null,"link":"/360/20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","timestamp":"2025. január. 30. 15:45","title":"Trump nem tudja feltámasztani a múltat, az USA gazdaságát viszont lábon lőheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b1d8c0-22b5-4923-9f7c-ab4be244c0e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jelenséget az Időkép egyik kamerája rögzítette. ","shortLead":"A jelenséget az Időkép egyik kamerája rögzítette. ","id":"20250130_Zold-tuzgombot-videoztak-le-a-Balaton-folott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b1d8c0-22b5-4923-9f7c-ab4be244c0e7.jpg","index":0,"item":"f0e13f62-dd84-4bfa-8f0d-2230f747f3de","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Zold-tuzgombot-videoztak-le-a-Balaton-folott","timestamp":"2025. január. 30. 18:50","title":"Zöld tűzgömböt videóztak le a Balaton fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]