[{"available":true,"c_guid":"3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","shortLead":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","id":"20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236.jpg","index":0,"item":"bfe7236f-373d-4e5e-9528-b18d7606eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","timestamp":"2025. január. 31. 19:50","title":"A BME oktatói márciustól közalkalmazottakból munkavállalókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","shortLead":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","id":"20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac.jpg","index":0,"item":"bf53b82c-731b-4338-aca7-f9a4c18c54a8","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","timestamp":"2025. február. 02. 16:43","title":"Mit nekünk a hózápor, ha egy kis napsütés a jutalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá a Die Pressében megjelent elemzésében a Duna-térséggel és Közép-Európával foglalkozó bécsi intézet magyar tudományos munkatársa.","shortLead":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá...","id":"20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb.jpg","index":0,"item":"90999eb5-ec08-47f2-b7b0-0ac4f5c73e47","keywords":null,"link":"/360/20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 09:02","title":"Techet Péter: Az Osztrák Szabadságpárt nem tudja simán orbanizálni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási győzelem után is tovább áramlottak az elnökhöz és szövetségeseihez.","shortLead":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási...","id":"20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"8378fd37-decb-4a10-8688-372a7e87301c","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. február. 01. 19:57","title":"Elon Musk több mint 290 millió dollárt költött az elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is rajta.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is...","id":"20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44.jpg","index":0,"item":"a896854a-9893-4f5c-8398-0c0feacd2cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:03","title":"Miért viszket még jobban a gyulladt bőr, ha megvakarjuk? Íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek a honfitársainknak az emlékét is megsemmisíteni” – írja a képviselő.","shortLead":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek...","id":"20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"f99079ec-f77a-4a19-9134-40811ec88f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","timestamp":"2025. február. 01. 15:08","title":"Hadházy Ákos emlékművet állíttatna a Covid-áldozatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a tatabányai Vértes Center épületében és a Veszprémi Balaton Plázában volt bombariadó.","shortLead":"Szombaton a tatabányai Vértes Center épületében és a Veszprémi Balaton Plázában volt bombariadó.","id":"20250201_Ujabb-bombariadok-veszpremi-es-tatabanyai-uzletkozpontokat-kellett-kiuriteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"a51d557d-a5a1-4755-b1bb-c1c66570801a","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Ujabb-bombariadok-veszpremi-es-tatabanyai-uzletkozpontokat-kellett-kiuriteni","timestamp":"2025. február. 01. 15:54","title":"Újabb bombariadók, veszprémi és tatabányai üzletközpontokat kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]