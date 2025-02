Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki maga értesítette a tűzoltókat. A rendőrség közölte: kivizsgálták az ügyet, és egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre.","shortLead":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki...","id":"20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"8399a9de-a9fd-4a71-9017-80a63b64176c","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 02. 15:54","title":"A rendőrök állítják, csak baleset volt a jogvédők szerint gyanús pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c755765-9f5c-4e6a-933a-4ab13f8c29ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Armen Szargszjan állapotáról ellentétes értesülések keringtek eleinte, az Interfax szerint meghalt, míg a TASZSZ azt állította, hogy súlyos sérüléseket szenvedett, míg a RIA Novosztyi azt is tudni véli, hogy kórházba szállították, ahol kiderült, hogy amputálni kell a lábát.","shortLead":"Armen Szargszjan állapotáról ellentétes értesülések keringtek eleinte, az Interfax szerint meghalt, míg a TASZSZ azt...","id":"20250203_merenylet-moszkva-robbantas-szargszjan-donyeck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c755765-9f5c-4e6a-933a-4ab13f8c29ec.jpg","index":0,"item":"be7bfa78-4e02-4304-84dd-280ed6504239","keywords":null,"link":"/vilag/20250203_merenylet-moszkva-robbantas-szargszjan-donyeck","timestamp":"2025. február. 03. 11:50","title":"Merényletet követtek el Moszkvában Viktor Janukovics egy közeli embere ellen, aki bűnözőkből verbuvált katonákat az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","shortLead":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","id":"20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc.jpg","index":0,"item":"f479cde3-a188-40fa-91c4-50d07115f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","timestamp":"2025. február. 03. 12:18","title":"Autóval ütközött egy villamos a 4-6 vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","shortLead":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","id":"20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"50ee3637-f065-43db-9506-6f8730fb2169","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 14:18","title":"Iskolai bombariadók: egy 15 éves fiút fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő holttestét találták meg a Dee-folyóban nem messze onnan, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. ","shortLead":"Egy nő holttestét találták meg a Dee-folyóban nem messze onnan, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. ","id":"20250201_Megszolalt-a-Skociaban-eltunt-ikerlanyok-apja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"82beff0b-4935-4a38-aa0a-cf081be858dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Megszolalt-a-Skociaban-eltunt-ikerlanyok-apja","timestamp":"2025. február. 01. 21:52","title":"\"Éreztem, hogy bajuk esik”- Megszólalt a Skóciában eltűnt ikerlányok apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","shortLead":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","id":"20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262.jpg","index":0,"item":"f82de709-dd53-4222-8f17-351609b0b488","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","timestamp":"2025. február. 02. 12:58","title":"Meghalt Nagy Ervin Jobbik-alapító filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]