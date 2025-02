Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó kíváncsi. A ChatGPT Deep Search azonban jelenleg nem olcsó mulatság.","shortLead":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó...","id":"20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"6cc8aaa0-935b-4ffc-9717-12ae2c1e7295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","timestamp":"2025. február. 03. 10:03","title":"Akár 30 percig is dolgozhat az új ChatGPT, de jó oka van rá: részletes elemzést készít bármiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak kormányablakokba, inkább az interneten, az Ügyfélkapun keresztül intézik el azt, amit lehet. A DÁP megjelenesével azonban ez megváltozhat.","shortLead":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak...","id":"20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"798a41d1-9006-46ae-975b-20886f34dcf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","timestamp":"2025. február. 03. 05:50","title":"Várva várt fejlesztés, vagy csak egy újabb platform lesz a DÁP? - Kasszakulcs #40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794","c_author":"Földes András","category":"gazdasag","description":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül használatba. Kastélyok, stadionok, fürdők és persze állatkert, amelyeket akár használhatnánk is, de inkább enyésznek, mint egy posztapokaliptikus zombifilmben. Szavazzon, melyik legyen a pénzégetés emlékműve!","shortLead":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül...","id":"20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794.jpg","index":0,"item":"83825221-44c0-4b3a-9b6f-661074464c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 17:00","title":"Íme a féktelen magyar pénzszórás rohadó emlékművei, amelyekből már csak a zombik hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","shortLead":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","id":"20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31.jpg","index":0,"item":"1f64d724-2b0f-47f7-bcb5-8d14a67db659","keywords":null,"link":"/vilag/20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","timestamp":"2025. február. 03. 10:15","title":"Gyerekek százait erőszakolhatta meg egy francia pedofil sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát. Portrénk Joseph Aounról.","shortLead":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát...","id":"20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449.jpg","index":0,"item":"3c7381e4-006a-4d01-b479-fa0c61e0a3a9","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","timestamp":"2025. február. 02. 10:30","title":"Pártatlan politikai újonc Libanon élén: ki az ország 13. próbálkozásra megválasztott új elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi hitelkihelyezéseket összesítő statisztikája. Így már pontosan ismert mennyi kölcsönt nyújtottak a bankok tavaly. Brutális rekordok dőltek meg.","shortLead":"Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi hitelkihelyezéseket összesítő statisztikája. Így már pontosan ismert mennyi...","id":"20250203_rekordosszegu-lakossagi-hitelek-2024-es-statisztika-mnb-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"8e19d417-5914-491f-ba00-803b77ed92a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rekordosszegu-lakossagi-hitelek-2024-es-statisztika-mnb-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 03. 15:31","title":"Brutális rekordokat döntött meg a lakossági hitelezés 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja. Az orvosoknak a Covid után sem volt idejük hátradőlni, sem feldolgozni a járvány okozta traumát – azt is elvárták tőlük, hogy a korábbinál is nagyobb fordulatszámon kezdjék meg a járvány idején elmaradt ellátások pótlását. Megviselt egészségügyi személyzettel, hozzá nem értő irányítással fordulunk rá egy esetleges következő világjárványra.","shortLead":"Eleinte tapssal és adományokkal köszönték meg áldozatvállalásukat, később rajtuk csattant a járvány frusztrációja...","id":"20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebd467e-d7d3-4eb0-8624-9da9880f511b.jpg","index":0,"item":"9009a6de-aa04-4853-8eaf-cf9c662b5b7b","keywords":null,"link":"/360/20250203_Covid-hatasok-magyar-egeszsegugy-orvosok-apolok-kieges-jarvany-kezeles","timestamp":"2025. február. 03. 09:53","title":"„A járvány előtt ritkán láttak síró sebész főorvosokat” – a magyar orvosok nagy része ma is szakértői segítségre szorulna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]