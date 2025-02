Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely eredetileg 3 millióba került volna.","shortLead":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely...","id":"20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"5c816932-25a9-4150-8168-82b0668d3b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","timestamp":"2025. február. 03. 18:49","title":"Korrupció gyanújával indítottak nyomozást az újvidéki tragédia ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","shortLead":"A miniszter rendőri biztosítást kap, de a cseh kormányból senkivel nem találkozik.","id":"20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ebea02d9-1285-440a-949c-1d5f2157c0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_szijjarto-peter-praga-titkos-latogatas","timestamp":"2025. február. 04. 14:28","title":"A cseh sajtó szerint rejtélyes látogatásra megy Szijjártó Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b9e97e-964d-46c5-bcc6-d96a413b2dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy európai országban indult petíció annak érdekében, hogy az aszpartám eltűnjön az ételekből és az italokból.","shortLead":"Tizenegy európai országban indult petíció annak érdekében, hogy az aszpartám eltűnjön az ételekből és az italokból.","id":"20250204_aszpartam-valoszinuleg-rakkelto-betiltas-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8b9e97e-964d-46c5-bcc6-d96a413b2dd7.jpg","index":0,"item":"50360ecf-0675-444d-a02b-40361ce3fa33","keywords":null,"link":"/elet/20250204_aszpartam-valoszinuleg-rakkelto-betiltas-peticio","timestamp":"2025. február. 04. 10:44","title":"Az aszpartám vége? Betiltanák a „valószínűleg rákkeltő” adalékanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","shortLead":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","id":"20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"4cc018ed-8b65-4bcb-9614-45ac529dc65b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 03. 20:29","title":"Már a rendőrök sem zárják ki, hogy nem baleset volt a pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zs. András szerint veszélyes, ha bizonyos nézeteltérések nyilvánosságra kerülnek, így a bíróknak inkább a tárgyalóteremben a helyük.","shortLead":"Varga Zs. András szerint veszélyes, ha bizonyos nézeteltérések nyilvánosságra kerülnek, így a bíróknak inkább...","id":"20250203_A-Kuria-elnoke-kijelentette-hog-a-biroknak-a-targyaloteremben-a-helyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"59b14e82-94bc-4019-b685-8c3a67f89d22","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-Kuria-elnoke-kijelentette-hog-a-biroknak-a-targyaloteremben-a-helyuk","timestamp":"2025. február. 03. 16:16","title":"A Kúria elnöke szerint „most mindenki azon csámcsog, hogy jé, a bírók is pont úgy veszekednek, mint mi. Ez nagyon nagy veszély”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfd7f7d-3955-4dd9-9050-aff86f40aa48","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Menczer szerint a magyar kormány kedvező megállapodást fog kötni Donald Trump adminisztrációjával – kérdés, hogy az amerikai elnök miről tárgyalna külön Magyarországgal, amikor korábban a teljes EU-t vámokkal fenyegette.","shortLead":"Menczer szerint a magyar kormány kedvező megállapodást fog kötni Donald Trump adminisztrációjával – kérdés...","id":"20250204_menczter-tamas-orban-viktor-donald-trump-deal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cfd7f7d-3955-4dd9-9050-aff86f40aa48.jpg","index":0,"item":"0652d668-8d38-4e0b-97a0-76e1c03187cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_menczter-tamas-orban-viktor-donald-trump-deal","timestamp":"2025. február. 04. 11:25","title":"Menczer Tamás: Majd mi megegyezünk Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","shortLead":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","id":"20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060.jpg","index":0,"item":"f01e89e2-2fe2-4543-9982-d3dd6a5eabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","timestamp":"2025. február. 05. 14:38","title":"A Netflix ejtette az Oscar egyik legnagyobb esélyesét, az Emilia Pérez transznemű színésznője körül egyre nagyobb a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]