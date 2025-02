Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia fővárosban ismerkedtünk meg testközelből, ahol az 1959-es DS Ballons feltámasztott új változatát is meglestük.","shortLead":"A Citroënből kivált DS Automobiles vadonatúj elektromos modelljével, a 750 kilométeres hatótávú N°8-cal a francia...","id":"20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2021e7-463e-47ae-9b52-7932758302ac.jpg","index":0,"item":"b18a7e37-5f48-411b-be48-e779aabfca97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_nyakfutessel-hodit-az-uj-francia-luxusauto-beultunk-a-ds-no8-szedanba","timestamp":"2025. február. 05. 07:59","title":"Nyakfűtéssel hódít az új francia luxusautó: megnéztük a DS N°8 szedánt és a gömbökön gördülő ikonikus elődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e.jpg","index":0,"item":"534421b7-be16-4b46-827b-dc657d4372c5","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Pekár Dávid, Raiffeisen Alapkezelő: Ha valaki elhiszi, hogy Trump idején csak felfelé mehetnek a tőzsdék, nagyon meglepődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miközben a rendőrség még mindig a szerdai lövöldözés elkövetőit keresi Brüsszelben, újabb két fegyveres támadás történt. A nyomozók azt valószínűsítik, hogy bűnbandák közötti területszerző harc folyik. ","shortLead":"Miközben a rendőrség még mindig a szerdai lövöldözés elkövetőit keresi Brüsszelben, újabb két fegyveres támadás...","id":"20250206_brusszel_lovoldozes_kalasnyikov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3.jpg","index":0,"item":"6b85da7b-5450-4871-9824-6495f4431091","keywords":null,"link":"/eurologus/20250206_brusszel_lovoldozes_kalasnyikov","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Brüsszelben egy nap alatt három lövöldözés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kénsavat és hypót öntöttek össze és ettől mérgező anyag került a levegőbe.","shortLead":"Kénsavat és hypót öntöttek össze és ettől mérgező anyag került a levegőbe.","id":"20250205_mergezo-anyag-pesterzsebeti-uszoda-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"d8726de7-82f8-4429-b134-67f7ebe10df1","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_mergezo-anyag-pesterzsebeti-uszoda-serules","timestamp":"2025. február. 05. 16:23","title":"Mérgező anyag miatt kiürítették a pesterzsébeti uszodát, ketten kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott politikájára is nagy hatással lehet. ","shortLead":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott...","id":"20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b.jpg","index":0,"item":"eb676825-ab06-43db-9ca5-1d11ca6f34fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","timestamp":"2025. február. 04. 19:55","title":"A volt NATO-főtitkár visszatért a norvég kormányba és kész beleállni Trump vámháborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett döntenek.","shortLead":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett...","id":"20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e.jpg","index":0,"item":"971c870e-77b8-4f8c-94d8-c95d71530715","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","timestamp":"2025. február. 05. 17:50","title":"21 orosz katona megadta magát az ukránoknak Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd72fdb0-cee8-4ac7-9253-031add7dd4ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dacia Bigster első körben három különböző hajtáslánccal érhető el hazánkban.","shortLead":"A Dacia Bigster első körben három különböző hajtáslánccal érhető el hazánkban.","id":"20250206_magyarorszagon-a-legnagyobb-es-legdragabb-dacia-a-vadonatuj-bigster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd72fdb0-cee8-4ac7-9253-031add7dd4ed.jpg","index":0,"item":"76b033d2-137e-4cda-b02b-eda9e594d8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_magyarorszagon-a-legnagyobb-es-legdragabb-dacia-a-vadonatuj-bigster","timestamp":"2025. február. 06. 07:21","title":"Magyarországon a legnagyobb és legdrágább Dacia, a vadonatúj Bigster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","shortLead":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","id":"20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223.jpg","index":0,"item":"a71fdf53-e6bb-47f5-a6fd-b86ef3171823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","timestamp":"2025. február. 05. 14:20","title":"Törölték a nyilvántartásból az orosz Mere boltlánc nyíregyházi üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]