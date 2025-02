Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt elég, hogy saját hátsó udvarában egy csöppnyi parkot felépítsen.","shortLead":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt...","id":"20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"90059fe9-f146-4ea6-8b97-994939f6ab78","keywords":null,"link":"/360/20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","timestamp":"2025. február. 06. 14:10","title":"Mini-Dubaj: Most van bajban Karácsony!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","shortLead":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","id":"20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c.jpg","index":0,"item":"127a39ce-db87-47d2-a08a-4e23b58f0937","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","timestamp":"2025. február. 06. 14:36","title":"Letartóztatták a japán nő meggyilkolásával gyanúsított ír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bodor József eddig, két éven át díjazás nélkül működött.","shortLead":"Bodor József eddig, két éven át díjazás nélkül működött.","id":"20250206_kormanyzati-informatika-miniszteri-biztos-kinevezes-meghosszabbitas-bodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae.jpg","index":0,"item":"94c2efc1-2cc7-4ea8-ad2f-709330aac8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_kormanyzati-informatika-miniszteri-biztos-kinevezes-meghosszabbitas-bodor","timestamp":"2025. február. 06. 21:16","title":"Marad a kormányzati informatika miniszteri biztosa, de most már pénzt kap a munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról beszéltek, hogy a nőt korábbi férje bántalmazhatta, illetve gyújthatta fel. ","shortLead":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról...","id":"20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79.jpg","index":0,"item":"64615ac8-4e29-427e-b7e2-51594f10fcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. február. 05. 21:08","title":"Tüntetést szervez szombatra a Patent Egyesület a japán nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint Iránt, Kubát, Észak-Koreát és Venezuelát együttvéve.","shortLead":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint...","id":"20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6.jpg","index":0,"item":"84ac702a-9cde-4d56-823c-2c326d701ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 20:46","title":"Izrael is bejelentette kilépését az Emberi Jogi Tanácsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","shortLead":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","id":"20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b.jpg","index":0,"item":"e13b64be-b9c4-44e0-b8cb-50680f3b5a97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","timestamp":"2025. február. 07. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, akkor tudjon róla: végleg megszűnik az egyik népszerű app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960160cd-7731-404d-beb8-eecdd12c779d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kiütéssel nyert a Liverpool és bejutott az angol Ligakupa döntőjébe.","shortLead":"Kiütéssel nyert a Liverpool és bejutott az angol Ligakupa döntőjébe.","id":"20250206_szoboszlai-dominik-gol-liverpool-fc-angol-ligakupa-elodonto-osztalyzat-ertekeles-nemzetkozi-sajto-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960160cd-7731-404d-beb8-eecdd12c779d.jpg","index":0,"item":"fb545268-4e9b-44da-bdcf-f8ed8e4d28fa","keywords":null,"link":"/sport/20250206_szoboszlai-dominik-gol-liverpool-fc-angol-ligakupa-elodonto-osztalyzat-ertekeles-nemzetkozi-sajto-tottenham","timestamp":"2025. február. 06. 23:51","title":"„A csodálatos magyar sziporkázó játéka” – több külföldi lapnál is az elődöntő legjobbja volt a szép gólt szerző Szoboszlai Dominik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a04ad-2272-4b66-b999-4dda0005d268","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lisandro Martínezt hordágyon kellett levinni a pályáról a Crystal Palace elleni meccs hajrájában.","shortLead":"Lisandro Martínezt hordágyon kellett levinni a pályáról a Crystal Palace elleni meccs hajrájában.","id":"20250206_labdarugas-manchester-united-lisandro-martinez-serules-keresztszalag-szakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a04ad-2272-4b66-b999-4dda0005d268.jpg","index":0,"item":"9539b975-93b4-4345-9432-22ce35cb4619","keywords":null,"link":"/sport/20250206_labdarugas-manchester-united-lisandro-martinez-serules-keresztszalag-szakadas","timestamp":"2025. február. 06. 12:49","title":"Megvan a diagnózis, hónapokra kidőlt a Manchester United argentin védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]