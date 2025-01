Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök elengedték a demonstrálókat.","shortLead":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök...","id":"20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c.jpg","index":0,"item":"f2f94f55-12b6-45bd-a658-3dda89c18a52","keywords":null,"link":"/zhvg/20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","timestamp":"2025. január. 26. 14:54","title":"Előállítottak 190 klímaaktivistát Hollandiában, mert lezártak egy autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","shortLead":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","id":"20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"f58d3ad0-3ac8-4db7-9c84-4f839ea5dee7","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","timestamp":"2025. január. 26. 13:39","title":"Tavaszias időjárás várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére is inkább nyugtalanítónak, de minimum furcsának tűnnek. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére...","id":"20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e.jpg","index":0,"item":"4490c5df-1b63-4d70-967a-8567f365861c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","timestamp":"2025. január. 25. 12:26","title":"Ijesztők, furcsák, plüssök: 8 nagyon vad robot, amit látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő Bindzsisztánból.","shortLead":"Majka nem osztotta Márki-Zay Péter lelkesedését, amiért sütemény lett belőle, illetve a számában szereplő...","id":"20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"6910aaf7-7463-4047-818c-5e0ebd3c8a39","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Majka-bepoccent-Bindzsisztan-szelettol-beperli-a-cukraszdat-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 14:35","title":"Majka bepöccent a Bindzsisztán szelet miatt, beperli a cukrászdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A lett haditengerészet átvizsgál egy hajót, ami a károkat okozhatta a vezetékben.","shortLead":"A lett haditengerészet átvizsgál egy hajót, ami a károkat okozhatta a vezetékben.","id":"20250126_rongalas-optikai-kabel-balti-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a08e872-74f1-4c4a-b32c-7ce6638311a4.jpg","index":0,"item":"6937cb25-3d6c-4990-8819-b92008062dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250126_rongalas-optikai-kabel-balti-tenger","timestamp":"2025. január. 26. 17:08","title":"Megrongáltak egy optikai kábelt a Balti-tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi fogadóórát a TikTokon, de a dédunokája folytatja a munkáját, és továbbviszi a szellemiségét. Dov Forman szerencsére már évekkel ezelőtt valami olyasmire vállalkozott, amit túlélők leszármazottainak sokasága – tapintatból, félelemből vagy tudatlanságból – nem tud, mer vagy akar megtenni: kérdezett, amíg még lehetett. A holokauszt generációkon átívelő súlyáról, a szembenézés jelentőségéről és Lily Ebert megtörhetetlen életerejéről is beszélgettünk nem sokkal Auschwitz felszabadulásának a 80. évfordulója előtt. ","shortLead":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi...","id":"20250126_lily-ebert-holokauszt-tulelo-auschwitz-80-dov-forman-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e.jpg","index":0,"item":"4eae0f62-6d15-4894-8ed0-73c66d346821","keywords":null,"link":"/360/20250126_lily-ebert-holokauszt-tulelo-auschwitz-80-dov-forman-interju","timestamp":"2025. január. 26. 19:30","title":"„Családunk minden generációja bizonyítéka az ő erejének” – interjú a holokauszttúlélő Lily Ebert dédunokájával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]