Kemény mondatokkal folytatódik az üzengetés a covid-járvány kezelésének értékelése okán a Tisza Párt és az egészségügyi kormányzat között. Az adok-kapok még vasárnap kezdődött. A covid-világjárvány hazai megjelenésének ötödik évfordulójához közeledve ugyanis Orbán Viktor YouTube-oldalán megjelent egy dokumentumfilm, amelyben megnézhettük a járványkezelés erősen cenzúrázott változatát, ahol a kormánynak kedvező részeket kiemelték, a többit viszont elhallgatták. Erről itt írtunk bővebben:

Ami a kormányzati filmből kimaradt, arról hosszasan beszélt viszont szintén vasárnap esti élő bejelentkezésben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Kulja András, a párt orvos végzettségű EP-képviselője, aki annak idején rezidens orvosként részt vett a pandémia kezelésében, és lesújtó véleménye volt az akkori állapotokról, a kormányzati védekezés és az arra elköltött milliárdok hatékonyságáról. Kulja egészen mást tapasztalt a kórházakban, mint ahogy a kormány lefestette a helyzetet. Erről itt írtunk:

Erre jött Takács Péter egészségügyi államtitkár reakciója, aki nagyon határozottan kikérte magának a kormányzat nevében, hogy Magyar vagy Kulja járványkezelésből kioktassa őket. Az államtitkár személyeskedő beszólásokban bővelkedő Facebook-posztjában megjegyezte, hogy a járvány idején bezzeg Kulja egy közös fotón szerepelt az országos tiszti főorvossal. Végül Takács közölte, hogy személyét érintő hazugságokkal kapcsolatban feljelentést kíván tenni. Minderről itt írtunk:

A reakciók sorát hétfőn Kulja András folytatta, aki Takács Facebook-posztjára reagálva ezzel vágott vissza Takács államtitkárnak: “egyetlen szakmai érvet, egyetlen adatot, magyarázatot nem látok (…) a felelősség vállalása, a hibák feltárása, a részletes adatok nyilvánosságra hozása, elemzése és a magyar emberek tájékoztatása helyett diktatúrákat idéző módon fenyegetőzöl”. Kulja nekiszegezte a kérdést a politikusnak:

Kiket szeretnél feljelenteni, az elhunytakat, hogy rontották a statisztikákat? A hozzátartozóikat, akik elmesélték a történeteiket, vagy az orvos és ápoló kollégákat, akik megírták, hogy miket éltek át?

Később Magyar Péter is csatlakozott Kuljához, és ő is reagált. Az elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy “Takács Péter államtitkár a saját orvos kollegáinak fenyegetése helyett inkább számoljon el a következőkkel”, majd felsorolta, hogy az Orbán-kormány 722 milliárd forint közpénzt költött el közbeszerzés nélkül a járvány idején. Magyar le is írta, mire. Például “túlárazott lélegeztetőkre és vakcinákra” – előbbiek nagy része egy raktárban porosodik, miközben a beszerző cég milliárdokat keresett az üzleten.

Magyar arra is kitért, hogy rengeteget költött a kormány vakcinákra is, kiemelve például az egyik, 55 milliárd forintos szerződést, továbbá szóvá tette azt is, hogy “a kormány tízmilliárdokat költött el valós tájékoztatás helyett propagandára szintén NER közeli cégeken keresztül”. De nemcsak a vakcinákkal lehetett szakítani, egyes állami covid-teszt beszerzésekről és a kapcsolódó, fantomizálódó cégekről a HVG is írt: