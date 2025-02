Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A belföldi nyaralások túlnyomó többsége ráadásul rövid, egy hétig sem tart.","shortLead":"A belföldi nyaralások túlnyomó többsége ráadásul rövid, egy hétig sem tart.","id":"20250207_magyar-dolgozok-nyaralas-utazas-kulfold-belfold-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2.jpg","index":0,"item":"081a6891-7f9e-45a8-bf6d-7f072cfb83ca","keywords":null,"link":"/elet/20250207_magyar-dolgozok-nyaralas-utazas-kulfold-belfold-turizmus","timestamp":"2025. február. 07. 14:44","title":"A magyar dolgozók 40 százaléka legalább két éve nem nyaralt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollárral, az euróval és a régió devizáival szemben is gyengült csütörtök délelőtt.","shortLead":"A dollárral, az euróval és a régió devizáival szemben is gyengült csütörtök délelőtt.","id":"20250206_Melyrepulorajtot-vett-a-forint-csutortokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"66fa2d60-8b83-4df0-af40-4a13c52942ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Melyrepulorajtot-vett-a-forint-csutortokon","timestamp":"2025. február. 06. 10:08","title":"Mélyrepülőrajtot vett a forint csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezzel pedig jelentősen nőtt az ukrán légierő ütőereje.","shortLead":"Ezzel pedig jelentősen nőtt az ukrán légierő ütőereje.","id":"20250206_Mar-nagyon-itt-volt-az-ideje-jelentosen-nott-az-ukran-legiero-utoereje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5.jpg","index":0,"item":"ebb062e4-15bb-41c3-a216-5c4e1fa0f5f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_Mar-nagyon-itt-volt-az-ideje-jelentosen-nott-az-ukran-legiero-utoereje","timestamp":"2025. február. 06. 18:36","title":"Párizs leszállította az első francia Mirage 2000-es vadászrepülőket Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát Grúz Álom komoly csapást mérhet a független sajtóra, ugyanis jelentős változásokat jelentettek be a médiatörvénnyel kapcsolatban is. ","shortLead":"Az oroszbarát Grúz Álom komoly csapást mérhet a független sajtóra, ugyanis jelentős változásokat jelentettek be...","id":"20250205_Gruzia-parlament-kizartak-a-kepviseloket-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"736ff6e7-ef8f-4069-a6e1-d1494e6c2d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Gruzia-parlament-kizartak-a-kepviseloket-ellenzek","timestamp":"2025. február. 05. 21:47","title":"Kizárták a grúz parlamentből az ellenzéki képviselők négyötödét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga köré gyűjtött oligarcháiért tesz.","shortLead":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga...","id":"20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"c62fcd57-a30f-403a-ab51-5d5209cf0758","keywords":null,"link":"/360/20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","timestamp":"2025. február. 06. 07:30","title":"Robert Reich: Trump pénzre váltja a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi hálózat egyre kiterjedtebb, a cél a globális hatalom megszerzése – állapítja meg Hans Pfeifer, aki a szélsőséges mozgalmak szakértője a külföldre sugárzó német közmédiánál.","shortLead":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi...","id":"20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"30c0e8ed-0f70-4d0e-9d90-6cd666acb5a5","keywords":null,"link":"/360/20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","timestamp":"2025. február. 06. 15:30","title":"Deutsche Welle-elemzés: Az AfD, Musk és társaik a világuralomról álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta a magyar külügyminiszter.","shortLead":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta...","id":"20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"6c8c5d0e-87b5-4767-9cfa-8abd20253468","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","timestamp":"2025. február. 06. 07:27","title":"Szijjártó Péter szerint válságban van az ENSZ, meg kell reformálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2131353b-18bb-4209-92ca-9529c42c5614","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"A fizikusok, repülőmérnökök pontosan el tudják mondani az elméleti hátteret, de vannak a néhányan, akik a saját bőrükön is megtapasztalták, mire képes a légnyomáskülönbség.","shortLead":"A fizikusok, repülőmérnökök pontosan el tudják mondani az elméleti hátteret, de vannak a néhányan, akik a saját bőrükön...","id":"20250207_mi-tortenik-a-repulovel-ha-kitorik-az-ablaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2131353b-18bb-4209-92ca-9529c42c5614.jpg","index":0,"item":"50cc899b-b12e-4ced-bf14-18281e895193","keywords":null,"link":"/elet/20250207_mi-tortenik-a-repulovel-ha-kitorik-az-ablaka","timestamp":"2025. február. 07. 05:33","title":"Mi történik a repülővel, ha kitörik az ablaka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]