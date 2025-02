Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően, hogy a belvárosi lakásában megölt nő ügyében a rendőrséget számonkérő Facebook-kommentelőket arrogáns stílusban osztotta ki a rendőrség oldalának moderátora.","shortLead":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően...","id":"20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728.jpg","index":0,"item":"6dac917d-3385-40e6-974c-f9584255f6ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","timestamp":"2025. február. 05. 13:39","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, amiért méltatlanul kommunikáltak a meggyilkolt japán nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga köré gyűjtött oligarcháiért tesz.","shortLead":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga...","id":"20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"c62fcd57-a30f-403a-ab51-5d5209cf0758","keywords":null,"link":"/360/20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","timestamp":"2025. február. 06. 07:30","title":"Robert Reich: Trump pénzre váltja a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15eee26-67ca-4598-8eea-e2893d82ed5f","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Csak lassan és akadozva pótlódott a tavalyi aszály után a talajok nedvességtartalma. A 90 napos csapadékmennyiség messze a sokéves átlag alatt van, a talajban is bőven lenne még helye a víznek, és a talajvízszint is méterekkel elmarad a megszokottól. A meteorológus szerint még semmi sincs veszve, hozhatnak elég esőt a következő hónapok, igaz, az elmúlt években többször is megtapasztalt száraz tavaszt sem zárhatjuk ki. Ha beüt az utóbbi, újabb aszályos évre készülhetünk.","shortLead":"Csak lassan és akadozva pótlódott a tavalyi aszály után a talajok nedvességtartalma. A 90 napos csapadékmennyiség...","id":"20250206_aszalykockazat-csapadekanomalia-klimavaltozas-agrometeorologia-hungaromet-idojaras-agrargazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d15eee26-67ca-4598-8eea-e2893d82ed5f.jpg","index":0,"item":"75610612-5335-4545-825d-1dc49b0bece5","keywords":null,"link":"/360/20250206_aszalykockazat-csapadekanomalia-klimavaltozas-agrometeorologia-hungaromet-idojaras-agrargazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 14:40","title":"Baljós előjel: nagyobb a csapadékhiány Magyarországon, mint a 2022-es aszálykatasztrófa előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","shortLead":"Az orosz pénzintézet úttörőnek számít Oroszországban, Gigachat néven még chatbotot is kiadtak 2023-ban.","id":"20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"19a77d40-4d9a-486c-99eb-7e017b8ea3df","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Putyin-sberbank-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 11:37","title":"Putyin kiadta az ukázt a Sberbanknak, hogy működjön együtt Kínával a mesterséges intelligencia területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c521c603-d163-4a1c-a2f3-c08a8ef61fba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven több, mint 300 lóerős, drift üzemmódos új Golf R Variantnak elég 4,8 másodperc a 0–100-as gyorsulás abszolválásához.","shortLead":"A bőven több, mint 300 lóerős, drift üzemmódos új Golf R Variantnak elég 4,8 másodperc a 0–100-as gyorsulás...","id":"20250207_a-valaha-keszult-legerosebb-kombi-vw-golf-r-variant-megerkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c521c603-d163-4a1c-a2f3-c08a8ef61fba.jpg","index":0,"item":"0adc41e8-1273-4add-93df-ef3e9f05957f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_a-valaha-keszult-legerosebb-kombi-vw-golf-r-variant-megerkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 07. 06:41","title":"A valaha készült legerősebb kombi VW Golf megérkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari felhasználásának veszélyeire, valamint David Lynchről is megemlékezett.","shortLead":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari...","id":"20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789.jpg","index":0,"item":"9b69d147-8a93-4fb6-8a72-502e5b65e0ff","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"Nicolas Cage: Nem hagyhatjuk, hogy robotok álmodjanak helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem úgy tűnik, mintha ezt egy percig is bánná.","shortLead":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem...","id":"20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"090cdbc1-ec10-47a7-a030-149913606c33","keywords":null,"link":"/elet/20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","timestamp":"2025. február. 06. 11:21","title":"Kanye West örül, hogy a Grammyn semmiben feszítő felesége botránya után mindenki róluk beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]