[{"available":true,"c_guid":"b38bcc24-ccd9-4c9b-9bd6-a793a307c0bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínán kívül a világ legnagyobb teljesítményű szélerőműve Dánia partjainál termelhet majd elektromos áramot, de a világ más részére is gyártana belőle a Siemens.","shortLead":"Kínán kívül a világ legnagyobb teljesítményű szélerőműve Dánia partjainál termelhet majd elektromos áramot, de a világ...","id":"20250206_siemes-szelturbina-szeleromu-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b38bcc24-ccd9-4c9b-9bd6-a793a307c0bb.jpg","index":0,"item":"a2de3f6c-0ea6-46db-8529-89797be3c8d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_siemes-szelturbina-szeleromu-rekord","timestamp":"2025. február. 06. 19:03","title":"Világrekorder szélturbinát épített a Siemens, 280 méteres lapátokat forgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a04ad-2272-4b66-b999-4dda0005d268","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lisandro Martínezt hordágyon kellett levinni a pályáról a Crystal Palace elleni meccs hajrájában.","shortLead":"Lisandro Martínezt hordágyon kellett levinni a pályáról a Crystal Palace elleni meccs hajrájában.","id":"20250206_labdarugas-manchester-united-lisandro-martinez-serules-keresztszalag-szakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a04ad-2272-4b66-b999-4dda0005d268.jpg","index":0,"item":"9539b975-93b4-4345-9432-22ce35cb4619","keywords":null,"link":"/sport/20250206_labdarugas-manchester-united-lisandro-martinez-serules-keresztszalag-szakadas","timestamp":"2025. február. 06. 12:49","title":"Megvan a diagnózis, hónapokra kidőlt a Manchester United argentin védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint egy január végi megállapodás hatással volt a teljes január havi üzemanyagárakra.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint egy január végi megállapodás hatással volt a teljes január havi üzemanyagárakra.","id":"20250207_uzemanyagar-benzin-gazolaj-ksh-ngm-brusszeli-garanciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"f525ac79-cbac-4c1b-9848-451c44c9868d","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_uzemanyagar-benzin-gazolaj-ksh-ngm-brusszeli-garanciak","timestamp":"2025. február. 07. 09:59","title":"A kormánypropaganda időzavarba került az üzemanyagárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek mellett ez sem segíti az oroszok áttörését.","shortLead":"Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek...","id":"20250208_mere-uzletlanc-boltnyitas-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f.jpg","index":0,"item":"adacd50e-f93c-4d72-bb0a-452575737c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mere-uzletlanc-boltnyitas-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 08. 08:29","title":"Az orosz Mere három üzletlánccal is támadna Magyarországon, de a szokatlan terjeszkedési modell miatt elhasal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészek ügyét vizsgáló bíró megfenyegette az ügyvédeket, hogy ha továbbra is a médiában üzengetnek egymásnak, előbbre hozza a tárgyalást az eredetileg kitűzött időpontról. 