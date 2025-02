Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő időpontja, inkább a következő napot választotta.","shortLead":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő...","id":"20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4.jpg","index":0,"item":"b90e25a0-2ce0-42f3-adff-b984d764cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 09:44","title":"Évértékelésben maga elé engedte Orbánt Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Krisztinavárosban.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5.jpg","index":0,"item":"048d65d6-69de-4ae8-bd7d-011e6429ba72","keywords":null,"link":"/360/20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","timestamp":"2025. február. 07. 17:30","title":"Hasbeszélő kellemesen meglepődött: ilyen egy étterem, ahol az első perctől az utolsóig figyelnek a vendégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz Tűz van, babám!, Hair és Amadeus is.","shortLead":"Lesz Tűz van, babám!, Hair és Amadeus is.","id":"20250207_egymast-erik-a-Milos-Forman-filmek-a-Puskinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a.jpg","index":0,"item":"8dcc2548-a4f6-43b2-8767-79d2fac0131d","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_egymast-erik-a-Milos-Forman-filmek-a-Puskinban","timestamp":"2025. február. 07. 11:23","title":"Örömhír minden filmrajongónak: egymást érik a Milos Forman-filmek a Puskinban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió fonttal (40,5 milliárd forinttal) lett gazdagabb, ami minden idők 23. legnagyobb nyereménye.","shortLead":"A nyertes mind az öt fő számot és mindkét Joker nyerőszámot eltalálta a brit EuroMillions lottón, ezzel 83,5 millió...","id":"20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"86bb1451-818c-4a41-82d2-53c2e8e1542c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ket-het-utan-jelentkeztek-a-vilag-egyik-legnagyobb-lottonyeremenyeert","timestamp":"2025. február. 06. 22:03","title":"Két hét után jelentkeztek a világ egyik legnagyobb lottónyereményéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar és ováció szakított meg. A legfontosabb feladata a jelek szerint a Vox-elnök melletti korteskedés volt.","shortLead":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar...","id":"20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4.jpg","index":0,"item":"4e7d6a12-60ab-4439-888d-d2056cef1e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 13:07","title":"Soros, népességcsere és gender – végigőrjöngte Orbán beszédét a közönség a madridi csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","shortLead":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","id":"20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"edcf6752-678d-4d55-a1f9-e107ee042672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","timestamp":"2025. február. 06. 21:43","title":"Karácsony Gergely a rákosrendezői fejlesztésről: „Mire megvalósul, nyugdíjas leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c408-78f2-485f-8bfa-d7172a8d54e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világos elsőként került kereskedelmi forgalomba laborhúsból készült jutalomfalat. A gyártója állítása szerint ez ugyanazokat a tápanyagokat tartalmazza, mint a hagyományos, hústartalmú kutyaeledelek.","shortLead":"A világos elsőként került kereskedelmi forgalomba laborhúsból készült jutalomfalat. A gyártója állítása szerint...","id":"20250207_laboratoriumi-kutyaeledel-forgalmazas-meatly-chick-bites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bb0c408-78f2-485f-8bfa-d7172a8d54e8.jpg","index":0,"item":"8cb7cee4-5d57-46fb-a2e2-615036a0c056","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_laboratoriumi-kutyaeledel-forgalmazas-meatly-chick-bites","timestamp":"2025. február. 07. 17:03","title":"Piacra dobták az első kutyaeledelt, ami laboratóriumi húsból készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többször és egyre nagyobb mennyiségben érik el Magyarországot is a Szaharából induló porviharok. A levegő minőségének romlása mellett azonban akadnak még olyan területek, ahol ideje lenne beépíteni az elemzésekbe, előrejelzésekbe a porviharok hatásait – hívják fel a figyelmet magyar kutatók.","shortLead":"Egyre többször és egyre nagyobb mennyiségben érik el Magyarországot is a Szaharából induló porviharok. A levegő...","id":"20250207_szaharai-porviharok-napelemes-rendszerek-hatasok-energiatermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f.jpg","index":0,"item":"356128a5-5709-4564-bff4-d9745729b8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_szaharai-porviharok-napelemes-rendszerek-hatasok-energiatermeles","timestamp":"2025. február. 07. 13:03","title":"A magyar napelemek működése forog kockán: egyre több a szaharai porvihar Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]