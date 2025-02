Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás eredményeképp újra áramlik benne a Duna vize.","shortLead":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás...","id":"20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd.jpg","index":0,"item":"4a9a84ca-645c-4583-8428-f902b7f65d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","timestamp":"2025. február. 07. 20:16","title":"Gyönyörű videón a feltámasztott dunai mellékág fölött szárnyaló rétisas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa499cc-8d92-49d7-8450-e9f23c6efb5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magánzárkában, embertelen körülmények között tarthatják fogva a nem-bináris nemű német vádlottat, aki akár 24 évet is kaphat. ","shortLead":"Magánzárkában, embertelen körülmények között tarthatják fogva a nem-bináris nemű német vádlottat, aki akár 24 évet is...","id":"20250206_Banhatja-a-nemet-hatosag-gyorsasagat-az-a-nem-binaris-nemu-nemet-allampolgar-akit-a-kitores-evfordulojan-a-resztvevok-elleni-tamadassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fa499cc-8d92-49d7-8450-e9f23c6efb5e.jpg","index":0,"item":"0548c958-7406-4843-9086-b8c08a2364e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Banhatja-a-nemet-hatosag-gyorsasagat-az-a-nem-binaris-nemu-nemet-allampolgar-akit-a-kitores-evfordulojan-a-resztvevok-elleni-tamadassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 06. 19:43","title":"Szabálytalan lehetett a kitörés évfordulóján, a résztvevők elleni támadással vádolt német állampolgár kiadása a magyar hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is a levegőbe emelkedett.","shortLead":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is...","id":"20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c.jpg","index":0,"item":"39752a28-1a75-4200-9ed6-2a2e03c27f85","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","timestamp":"2025. február. 07. 18:38","title":"Bemutatta a „végtelen ejtőernyőzést” egy szárnyas ruhás extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d463a0d-022a-4b82-9403-32c788d172eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erő Zoltán szerint ma Budapesten az jut lakáshoz, aki elég pénzt örökölt hozzá. Ezen a trenden akar fordítani a főváros – de ehhez hosszú idő kell. A főépítészt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Erő Zoltán szerint ma Budapesten az jut lakáshoz, aki elég pénzt örökölt hozzá. Ezen a trenden akar fordítani a főváros...","id":"20250207_Fulke-podcast-Ero-Zoltan-Budapest-foepitesz-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d463a0d-022a-4b82-9403-32c788d172eb.jpg","index":0,"item":"bd34392b-891e-4dad-92bc-6593a8a3c8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Fulke-podcast-Ero-Zoltan-Budapest-foepitesz-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 17:58","title":"10-15 év múlva lehet a Rákosrendezőn építkezés, de gazdaggettót nem szeretnénk – főépítész a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány jogi eszközöket vegyen át az Isztambuli Egyezményből, Magyarországon még mindig nincs rendszerszintű képzés, ahol a rendőrök megtanulhatnák, hogyan reagáljanak a nők elleni erőszak áldozatainak szükségleteire. Amíg az állam nem hallja meg a nők segélykiáltását, nem is lesz előrelépés. Nőjogi szakemberekkel beszélgettünk az V. kerületi tragédia tanulságairól. ","shortLead":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány...","id":"20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581.jpg","index":0,"item":"ab5a4c53-1df7-4ae7-b640-86d855d3ff4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","timestamp":"2025. február. 06. 18:00","title":"Amilyen a társadalom, olyan a rendőrség - miért fordulhat elő, hogy relativizálják a bántalmazást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","shortLead":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","id":"20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e98e0411-8b95-4bcf-896f-ed0938969a54","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","timestamp":"2025. február. 06. 15:18","title":"Encsencsi gyilkosság: az ügyészség szerint szakmai szabályszegés történt, amikor kiengedték a letartóztatásból a későbbi tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0ee8b2-7cdc-424e-8f09-982f03647ab7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kieséses szakaszban léphet pályára.","shortLead":"A kieséses szakaszban léphet pályára.","id":"20250207_sallai-roland-galatasaray-el-keret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e0ee8b2-7cdc-424e-8f09-982f03647ab7.jpg","index":0,"item":"c998edfd-c4a3-4e1a-adfc-beb8d9632a33","keywords":null,"link":"/sport/20250207_sallai-roland-galatasaray-el-keret","timestamp":"2025. február. 07. 18:51","title":"Sallai Roland bekerült a Galatasaray Európa-liga keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]