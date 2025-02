Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald Trump aláírása díszeleg.","shortLead":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald...","id":"20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8.jpg","index":0,"item":"25731f5d-af6d-4efb-b6fc-f60a2c0e96bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","timestamp":"2025. február. 09. 08:34","title":"A Direkt36-os Panyi Szabolcs hosszú posztban reagált, miután Menczer arra utalgatott, hogy amerikai kormánybuktató kiképzésen vett részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","shortLead":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","id":"20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0.jpg","index":0,"item":"c2220179-7784-4360-8e64-f88efbdcfa58","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","timestamp":"2025. február. 09. 07:34","title":"Videó: Vucic autójának menet közben szakadt le a kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző, Fábián Péter rendező és Parti Nagy Lajos író fabularevüt állított színpadra.","shortLead":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző...","id":"20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb.jpg","index":0,"item":"4e17f517-fc2d-415b-9c78-2dd839a04d75","keywords":null,"link":"/360/20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","timestamp":"2025. február. 09. 16:00","title":"Meddig provokálhatja a méltóságos sast egy punk ganajtúró bogár? Az Örkény Ezópus-adaptációjában ott a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c02afc7-d2de-46db-93b8-ee4dd425db8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu szerint Donald Trump ötlete évek óta az első újdonság és megvan benne a lehetőség, hogy mindent megváltoztasson Gázában.","shortLead":"Benjamin Netanjahu szerint Donald Trump ötlete évek óta az első újdonság és megvan benne a lehetőség, hogy mindent...","id":"20250209_Az-izraeli-hadsereg-kivonult-a-Gazai-ovezetben-a-Necarim-tengelyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c02afc7-d2de-46db-93b8-ee4dd425db8d.jpg","index":0,"item":"9862bd5e-1c3b-4883-b2cd-96b5af58fc2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Az-izraeli-hadsereg-kivonult-a-Gazai-ovezetben-a-Necarim-tengelyrol","timestamp":"2025. február. 09. 14:55","title":"Az izraeli hadsereg kivonult a Gázai övezetet kettéválasztó Necarim-tengelyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen 150 olyan weboldalt teszteltek az Egyesült Királyságban, amelyek szerencsejátékot bonyolító cégekhez tartoznak. Kiderült, harmaduk nem kér engedély a felhasználóktól, hogy rögzítse minden lépésüket.","shortLead":"Összesen 150 olyan weboldalt teszteltek az Egyesült Királyságban, amelyek szerencsejátékot bonyolító cégekhez...","id":"20250209_torvenysertes-tiltott-adatgyujtes-egyesult-kiralysag-szerencsejatek-meta-facebook-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03.jpg","index":0,"item":"f49379a6-c42f-4b2c-9d2d-81027a0f26bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_torvenysertes-tiltott-adatgyujtes-egyesult-kiralysag-szerencsejatek-meta-facebook-hirdetes","timestamp":"2025. február. 09. 15:33","title":"Törvénytelenül gyűjtik az adatokat a felhasználókról a brit szerencsejáték-weboldalak, erre épít hirdetéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből vásárolják meg. A hulladékgazdálkodó vállalat azonban nem így gondolja.","shortLead":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből...","id":"20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8.jpg","index":0,"item":"0de593e2-b9da-4875-a07f-6b90ea31644a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 08. 19:08","title":"MOHU: Biztos, hogy nem a hulladékkoncesszió bevételeiből veszi meg Rákosrendezőt a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]