[{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság folyamatosan vonja le a magyar pénzekből az Európai Bíróság tavaly júniusi ítélete nyomán felhalmozódott adósságot. Már 117,2 milliárd forinttal csökkent a Magyarország számára elérhető forrás emiatt. Mindent egybevetve pár hét alatt mintegy 520 milliárd forintnyi uniós pénzt bukott az ország.","shortLead":"Az Európai Bizottság folyamatosan vonja le a magyar pénzekből az Európai Bíróság tavaly júniusi ítélete nyomán...","id":"20250207_unios-forrasok_europai_bizottsag_korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"aa0eae53-77c2-4267-9b2a-36c1609e06f3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250207_unios-forrasok_europai_bizottsag_korrupcio-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 17:11","title":"Az elmúlt hetekben 520 milliárd uniós forrást bukott Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b14dc7-ae2d-4cbf-a17b-d6b785835a5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától Magyarországra érkező adományok kedvezményezettje","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától Magyarországra érkező adományok...","id":"20250208_amerikai-adomanyok-pazmany-egyetem-vedelmi-miniszterium-gurulo-dollarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2b14dc7-ae2d-4cbf-a17b-d6b785835a5d.jpg","index":0,"item":"68d0af8d-2145-4e12-9733-e5047aa6da62","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_amerikai-adomanyok-pazmany-egyetem-vedelmi-miniszterium-gurulo-dollarok","timestamp":"2025. február. 08. 15:11","title":"Kormánykedvenc magyar egyetem is busásan részesült az amerikai védelmi minisztérium „guruló dollárjaiból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb66b1-b3e1-431c-b9a6-6482872d14b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden bírónak és igazságügyi alkalmazottnak alkotmányos lehetősége a demonstráción való részvétel, emiatt senkit hátrány nem érhet – figyelmeztet az OBT.","shortLead":"Minden bírónak és igazságügyi alkalmazottnak alkotmányos lehetősége a demonstráción való részvétel, emiatt senkit...","id":"20250207_orszagos-biroi-tanacs-birak-tuntetes-listazas-bayer-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90eb66b1-b3e1-431c-b9a6-6482872d14b1.jpg","index":0,"item":"2b767c68-2bde-4184-9a6f-2a9553a23453","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_orszagos-biroi-tanacs-birak-tuntetes-listazas-bayer-zsolt","timestamp":"2025. február. 07. 17:13","title":"Nem csak elfogadhatatlan, jogellenes is a bírák listázása az Országos Bírói Tanács szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják a kapcsolatot az orosz áramhálózattal. Importál-e ezzel Európa üzemzavarokat?","shortLead":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják...","id":"20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0.jpg","index":0,"item":"bf114ddb-b294-450d-b3e1-c1ef3b616e87","keywords":null,"link":"/360/20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","timestamp":"2025. február. 08. 15:30","title":"Nagyfeszültség: Ukrajna után a balti államokat is rákapcsolják az egységes európai áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cél, hogy minden munkavállaló 8 százalékos béremelést kapjon, amit a vállalat vezetése nem akar megadni.","shortLead":"A cél, hogy minden munkavállaló 8 százalékos béremelést kapjon, amit a vállalat vezetése nem akar megadni.","id":"20250207_sztrajk-vernova-veresegyhazi-telephely-nehezfemipari-szakszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"78bd1702-794f-4a7f-9889-489716d14cee","keywords":null,"link":"/kkv/20250207_sztrajk-vernova-veresegyhazi-telephely-nehezfemipari-szakszervezet","timestamp":"2025. február. 07. 21:06","title":"Sztrájkra készül a szakszervezet a GE Vernova veresegyházi telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat elsöprőbb, mint várták.","shortLead":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat...","id":"20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4.jpg","index":0,"item":"3d53074d-39b2-487f-91fe-558bacb707ef","keywords":null,"link":"/360/20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 09:21","title":"Talán még maga Orbán is irigyen nézi, milyen vehemensen támadja Trump a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző Európai Bizottság gazdasági biztosa, Olaszország korábbi miniszterelnöke szerint ez a három pillér fűtötte az elmúlt évek optimizmusát Európa jövőjével kapcsolatban, mára azonban kiderült, hogy ezek illúziók voltak.","shortLead":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző...","id":"20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f.jpg","index":0,"item":"99890391-9e99-4b4f-b5b8-b51e5db4417d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 11:00","title":"Paolo Gentiloni volt EU-biztos: A kereskedelmi feszültség garantált, a kereskedelmi háború nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"0ea864a8-f256-4971-a797-ef0d9b65daa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","timestamp":"2025. február. 09. 12:00","title":"Ez történt: A befektetést hetek alatt tízszerező titkos módszerről kering egy átverés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]