A Csepel-sziget erdős részén, a Tamariska-domb Természetvédelmi Terület mellett van egy népszerű óvoda, ahol látszólag minden úgy működik, ahogy kell: telítettek a csoportok, gyönyörű a környezet, felszerelt az udvar. A szülők a beiratkozás előtt megküzdenek a helyekért, most viszont azért kell harcolniuk, hogy ne húzzák ki alóluk a talajt és zárják be szeptembertől az óvodájukat – öt másik intézménnyel együtt.

Mindezt azért, hogy ne omoljon össze az egész rendszer: a fent leírt idill ugyanis csak látszólagos a kerület vezetése szerint. A HVG-nek arról beszélt az önkormányzat, valamint az intézmények közös vezetője, hogy a szülők csak azért nem vették észre, mekkora a baj, mert ők és a pedagógusok ennyire kiválóan végzik a munkájukat. „A szülők szerencsére a magas színvonalat érzékelik, a problémákat nem” – fogalmaztak.

Megpróbáltuk feltérképezni a helyzetet, ami máris jogi vitát és pedagógusok felmondását eredményezte. Beszélgettünk az érintett szülőkkel, óvodapedagógusokkal, intézményekkel és az önkormányzattal is. A helyzet ellentmondásos, de annyi biztos, hogy a statisztikák és Borbély Lénárd csepeli polgármester szerint folyamatosan fogynak a gyerekek, jelenleg is több csoport szünetel. De még így is annyira kevés a pedagógus, hogy van, hogy mindössze egy óvó bácsi jut 20 gyerekre.

Összességében jelenleg 21 tagintézményben 2515 óvodai férőhely jut a kerületi gyerekek ellátására. A statisztikák szerint 2014-ben a beiratkozó gyerekek száma 2487 fő volt, míg jelenleg csak 1816-an járnak óvodába, ami 27 százalékos csökkenést jelent. 2027-re várhatóan 1698 óvodás korú gyerek lesz a kerületben. Hasonló tendenciát mutat az óvodapedagógusok száma is, míg 2014-ben 224-en dolgoztak a kerületben, addig ma már csak 184-en.

„Hiába Csepelen a legmagasabb az óvónők fizetése az országban, egyre kevesebben végeznek a főiskolán, és a nyugdíjazások miatt is egyre kevesebben vannak. Most pedig már nemcsak a téli fűtéssel kell számolni az óvodákban, hanem a nyári légkondicionálás kiépítésével és fenntartásával is” – sorolják az önkormányzat honlapján, hogy miért van szükség valamilyen változásra a már említett hiányokon túl.

Borbély Lénárd Reviczky Zsolt

Hiány hiány hátán

„Ez a rendszer, ki kell, hogy mondjam, össze fog omlani” – összegezte a kerületben uralkodó állapotokat az összes tagintézményt összefogó Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda igazgatója, Hirholczné Faragó Tünde.

Kijelentésével a kerületben uralkodó gyerek- és pedagógushiányra utalt, aminek orvoslására Csepel önkormányzata – a szülők számára váratlanul – november 22-én benyújtott egy javaslatot az óvodák racionalizásáról, azaz az eddigi rendszer átszervezéséről. Ezáltal hat óvodában szűnhet meg teljesen az ellátás, amit a vezetőség nem bezárásnak, hanem átcsoportosításnak hív. Az alábbi intézmények érintettek:

Mesevár,

Kerek Világ,

Fenyves,

Zsongás,

Napsugár

és Füstifecskék Tagóvoda.

Képzeljük el a helyzetet: bejelenti a kerület, hogy 386 gyerek szeptembertől kiszakad az eddig megszokott környezetéből, és a jövőben másik óvodába kell járnia. Szülőként egy ilyen helyzetben valószínűleg természetes a hevesebb reakció, hiszen mindenki a legjobbat szeretné a gyerekének. Azzal az önkormányzat sem vitatkozik, hogy minden ilyen váltás fájdalmas és nehéz, ugyanakkor nem tágítanak a tervüktől.

Külsősként is érzékelhető, hogy milyen nagy a feszültség a város vezetése, az intézmények és a szülők között, akik még egy Mentsük meg a Fenyves óvodát! honlapot is létrehoztak. Pedig az érintettek problémája közös: a pedagógus- és gyerekhiány, ráadásul a céljuk is ugyanaz: gondoskodni a gyerekekről.

Fenyves óvoda Google Earth

„Most már mi is látjuk, hogy ellehetetlenült az egész”

A képviselő-testület február 27-én hozza meg végső döntését az óvodabezárások ügyében. „Jelenleg egyeztetések és az igények, javaslatok feldolgozása zajlik. Már eddig is számos olyan javaslat érkezett, amelyeket fel fogunk karolni. Tehát elképzelhető, hogy lesznek változások” – felelte az önkormányzat arra a kérdésünkre, hogy hol tart a folyamat.

Az egyeztetések kiindulópontját a november 28-i testületi ülés adta a Polgármesteri Hivatal pukkadásig telt termében, ahol a köznevelési bizottságot már megjárt javaslatról tárgyaltak a képviselők a szülők és az óvodai dolgozók bevonásával – pattanásig feszült légkörben.

A városvezetés láthatóan kész tervvel érkezett, amelyet a lehető legkevesebb ellenállás mellett szeretett volna lenyomni a szülők torkán, azonban a vita, amit a HVG is követett, végül három órán át tartott. A kiépített narratíva első láncszeme a polgármester beszéde volt, amelyben hangsúlyozta, hogy a tervezetük nem a holnapnak szól, hanem a 10-15 évvel későbbi Csepelnek. Miután a polgármester szinte előre védekezve megnyitotta a beszélgetést, az óvodák igazgatói is felszólaltak. A bezárni kívánt intézmények vezetői is egytől-egyig helyeselték az önkormányzat tervét, sőt még örültek is neki. Mind elmondták, hogy hány csoport szünetel náluk, mekkora a baj, mennyire hiányzik a munkaerő, és hány beosztottjuk mondott fel a közelmúltban. „Azokat az üres helyeket, csoportokat is finanszírozzuk, ahol nem történik semmi” – mutattak rá többen.

„Érintett vagyok az óvoda áthelyezésében, a Kerek Világ óvodában dolgozom, nem tartozom a vezetői körbe. Mi is éveken át harcoltunk azért, hogy ne zárják be az óvodánkat. De most már mi is látjuk, akik a gyerekek között dolgozunk, hogy ellehetetlenült az egész. Tehát szükség van a változásra” – fejtette ki véleményét az ülésen Kovácsné Farkas Gyöngyi óvodapedagógus. Borbély felsorakoztatott több érintetett, akik mind kiálltak a tervezet mellett, ami nem meglepő, hiszen már véleményezték is azt, mielőtt a szélesebb közönség elé került.

Felmutatták a petíciót

Utolsóként a javaslatot ellenző szülők és óvónők kaptak szót, akik úgy gondolják, hogy hatékonyabb módszerrel is meg lehetne oldani a problémákat. Jelezték: értelmetlennek tartják, hogy olyan épületeket zárjanak be, ahol az elmúlt években többmilliós felújításokat hajtottak végre, illetve kifejtették, hogy többen a felmondáson gondolkodnak, ha valóban megtörténik a bezárás.

A kerület a HVG-nek is kiemelte, hogy több mint tíz éve zajlik a komplex óvodafelújítási program, 2024-ben pedig 1,4 milliárd forinttal támogatták az óvodai működtetést.

Az önkormányzat hirdetőtáblán is dicsekedett a felújítással, amit átragasztottak a szülők a bezárás hírével – majd másnap az egész táblának nyoma veszett.

Csepel – óvodafelújítás Csepeli szülők

A tiltakozók azt sem tartják reális elképzelésnek, hogy teljes csoportokat tudnak majd átvenni anélkül, hogy megbontanák őket. Ennek az is ellentmond, hogy vannak, akik a változások miatt mondanak fel – az MKKP csepeli képviselője is tud ilyenről. Dukán András, a DK helyi képviselője pedig arról beszélt a testületi ülésen, hogy nem enyhíti a gyerek- és pedagógushiányt, ha kevesebb épületben, de ugyanannyi csoport fog működni. Szintén ellentmondásos, hogy az önkormányzat javaslata szerint csak félig üresen működő csoportokat mozgatnának, ugyanakkor a Fenyves Óvoda teljes létszámmal üzemel.

És nem mellesleg, az önkormányzat a HVG-nek elküldött levelében is kiemelte, hogy

„nem fognak szétesni a közösségek sem az óvodások, sem a szülők, sem a pedagógusok esetében”.

Az is felvet kérdéseket, hogy mi lesz az üresen maradt épületekkel. A tervezetből egyelőre csak az derült ki, hogy hasznosítják majd az ingatlanokat, nem maradnak elhagyatottan. A Tamariska-domb egyébként szerepel a kerület 2030-ig szóló klímastratégiájában is, ahol előírják, hogy a klímaváltozás által veszélyeztetett terület állapota javuljon az adott határidőig. Erről Hirholczné azt írta, hogy továbbra is a gyerekek használhatják majd.

A szülők, amint értesültek a javaslatról, elindítottak ellene egy petíciót (február elejére csaknem 1300 aláírás szerepelt rajta), amit el is hozott az ülésre az egyik apuka, akinek a Fenyves Óvodába jár a lánya. A polgármester azonban lekeverte beszédjét, mondván, még nincs döntés, hagyják, hadd menjen le az egyeztetés. Borbély hozzátette: mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben, és valójában a hat helyett, hét óvodai telephely racionalizálására lenne szükség, de nem akarta az egész rendszert megbontani. Elmondta, hogy így is megmarad majd öt csoport, ami szünetelni fog.

Valóban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy bajban van a kerület, és emiatt valamit lépni kell. A kérdés inkább az, mennyire sínylik meg a gyerekek az intézkedést, illetve hogy biztosan a legkedvezőbb megoldást választotta-e az önkormányzat. Ha nem, akkor pedig miért nem?

A csepeli Fenyves tagóvoda légifelvétele Borbély Lénárd Facebook oldala

Az etalon ovit áldozzák fel a kevésbé szerencsések oltárán

Összesen hat óvoda átcsoportosításáról dönthetnek, az önkormányzat minden érintettel külön egyeztet. A legérthetetlenebbnek az érintett szülők a Fenyves és a Napsugár bezárását tartják. Kiss Kornél, az MKKP csepeli képviselője arról beszélt a novemberi ülésen, hogy tisztában van a kevés gyerekről szóló KSH-adatokkal, és a javaslat ellenzői is csak az intézkedés bizonyos elemeivel nem értenek egyet, köztük az említett két óvoda bezárásával. De miért éppen ezek az intézmények kerültek középpontba?

A Napsugár az egyetlen óvoda a XXI. kerületben, ahol mozgáskorlátozott gyerekeket is fogadnak, az épület lifttel is megközelíthető, emellett egyéb sajátos nevelési igényű kicsiket is szívesen látnak. Ha ez megszűnik, akkor a befogadó intézményt át kell alakítani annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott ovisok is oda járhassanak. Kiss Kornél a HVG-nek emiatt azt mondta, hogy ha megszületik a döntés, akkor az Alapjogokért Központhoz fordul az ügy felülbírálásáért.

Egy ottani szülő maga is felkereste a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét, ahol megvizsgálták a kérdést, és arra jutottak, hogy jogellenes lenne, ha a nem akadálymentesített Bóbita óvodába helyeznék át a jelenleg a Napsugárba járó mozgáskorlátozott gyerekeket. Ezt közölték is az önkormányzattal az egyeztetésükön, amire azt a választ kapták, hogy akkor az öt gyereket majd egy másik tagóvodába csoportosítják át. Márpedig ez ellentmondana annak, miszerint egyben maradnak a csoportok.

A Csepel.hu is arról ír, hogy csak a működés helye változik meg, a csoportokhoz tartozó gyerekek, óvónők, dajkák, asszisztensek és segítők személye nem. Igaz, arra aligha van ráhatásuk, hogy felmondanak-e a pedagógusok. Az újabb fejleményekkel kapcsolatban is megkerestük az önkormányzatot, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A Fenyves a másik intézmény, ahol nagyobb ellenállásba ütközött az önkormányzat, a tiltakozás is onnan indult. Mint a cikk elején leírtuk, ebben az óvodában a szülők szerint minden tökéletesen működött, mégis onnan küldenék el a gyerekeket, annak ellenére, hogy 2020 decemberére 50 millió forintból újították fel az udvarát.

2.5K views · 182 reactions | Fenyves tagóvoda felújított játszóudvara | A Csepeli Gyermeksziget Program óvodaudvar felújítási projektje a Fenyves tagóvodában érkezett el az utolsó állomásához, amely az óvodások nagy örömére… | By Borbély Lénárd | Facebook A Csepeli Gyermeksziget Program óvodaudvar felújítási projektje a Fenyves tagóvodában érkezett el az utolsó állomásához, amely az óvodások nagy örömére…

Mit szeretnének a szülők?

Az érintett szülők előálltak egy alternatív javaslattal, amelyet számokban tömören összefoglalva az alábbi táblázat mutat. A terv szerint megmaradhatna „az energetikailag már korszerűsített, mozgáskorlátozott gyermekek ellátására speciálisan kialakított” Napsugár Óvoda, így annak költségeit is megspórolhatná az önkormányzat, hogy ezeket a funkciókat egy másik helyszínen alakítsák ki.

Fenyvesoviert.hu

A szülői honlap létrehozói szerint kisebb társadalmi ellenállásba ütközne a javaslat, ha az önkormányzat azt a körzetet szüntetné meg, ahol a legtöbb problémát okozza a csökkenő gyerekszám. „Nem pedig a mozgáskorlátozott gyermekeket helyezné máshová, illetve nem költöztetné el a jelenleg teljes kihasználtsággal működő és leginkább túljelentkezési kilátásokkal rendelkező Fenyves óvodát sem” – fogalmaznak.

Az egyik érintett szülő a HVG-nek elmondta, hogy már lezajlott az önkormányzattal az egyeztetésük januárban, de ott csak „a két kisebbik rossz közül választhatták az egyiket”, ugyanis ő úgy látta, a közös gondolkodástól elzárkózott a vezetőség, és arról hallani sem akart, hogy nyitva maradjon a Fenyves. Annyit sikerült elérniük, hogy kimenő rendszerben zár be az épület, így a most oda járó gyerekeknek már nem kell aggódniuk, de szeptembertől nem vesznek fel újabb gyereket. A változásokat az önkormányzat is megerősítette lapunknak, de a többi érintett óvodáról nem írtak hasonlót.

A Csodakút Egyesített Óvoda igazgatója tagadja, hogy a Fenyves etalon ovi lenne, a lapunknak elküldött levelében azt írta, hogy ott is munkaerőhiánytól szenvednek: a szükséges nyolc óvodapedagógus helyett jelenleg öt látja el a négy csoportot. Hirholczné Faragó Tünde kifejtette, hogy egy 21 tagóvodából álló teljes óvodai hálózat működik Csepelen, így nem lehet kizárólag egy-egy tagóvoda helyzetével foglalkozni. Árnyalta a képet az egyik ottani szülő beszámolója: elmondása szerint a bezárásról szóló javaslat kihirdetése előtt még hét pedagógusuk volt, csakhogy a felfordulástól sem függetlenül egy fiatal óvónő decemberben külföldre költözött, egy másik érintett pedig idő előtt nyugdíjba vonult.

„Magyarázza meg valaki, hogy mondjuk az Árpád utcai gyerekek miért ne élvezhetnék ezt a környezetet?” – reagálta le a polgármester még a novemberi testületi ülésen, hogy a szülők nem szeretnék, ha bezárna a Fenyves. Borbély hozzátette, szeretné, ha Csepel összes gyereke élvezhetné a Tamariska-domb természetvédelmi környezetét.

A HVG által megkérdezett szülők egyike szerint utóbbi érv azért is érthetetlen, mert a Tamariska-dombra bárki ellátogathat, 2022-ben még az újjáépült Tamariska Cserkészházat is átadták. „Józan paraszti ész szerint logikátlan, hogy ezt zárják be” – ezt már egy ott dolgozó óvodapedagógus nyilatkozta, hozzátéve, hogy szabad óvodaválasztás van, ezért bárhonnan jelentkezhetnek a gyerekek. Mint mondta:

„Az elmúlt hónapokra úgy tekintek vissza, mint egy gyászidőszakra. Arra azonban büszke vagyok, hogy ilyen példás módon harcolnak értünk a szülők, és reménykedem abban, hogy továbbra is nyitva maradhatunk.”

Harc, harc hátán

A feszült és konfliktusos helyzeten az sem segít, hogy Csepelen eleve hatalmas politikai belharcok folynak a mostani exfideszes polgármester és az előző fideszes polgármester, Németh Szilárd között. Borbéllyal tavaly februárban, az önkormányzati választások előtt készítettünk is egy interjút, amelyben egyébként kifejtette, hogy máig egyetért a Fidesz és a kormány irányvonalával a nemzeti sorskérdésekben, például a menekültügyben és a családpolitikában.

A csepeli óvodák sorsa még nem dőlt el, az azonban mindenképpen aggasztó, hogy már egy olyan kerületben is ekkora a baj, amely az óvodai nevelés terén kiemelkedően sikeres, és ahol valóban a legmagasabb az óvónői fizetés az országban. Mindez jól mutatja, milyen káosz fenyegetheti az oktatást országos szinten, különösen ott, ahol nincsenek a Fenyveshez hasonló, etalonnak számító intézmények.

Nyitóképünkön a csepeli Fenyves óvoda felújított udvara 2020. december. Forrás: Facebook/Borbély Lénárd

–

