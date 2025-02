Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami a lengyel GDP csaknem 18 százalékának felel meg.","shortLead":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami...","id":"20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"c73a6b1b-20fa-4aea-81ad-72a88b51f390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 10. 20:04","title":"Óriási beruházási programot hirdetett a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1940. február 10-én mutatták be a legelső Tom és Jerry-epizódot. Eredetileg nem terveztek folytatást, ehhez képest még 2021-ben is feltűnt egy új epizód. Tudták, hogy az Oscar-díjas macskának és egérnek is van „polgári neve”? ","shortLead":"1940. február 10-én mutatták be a legelső Tom és Jerry-epizódot. Eredetileg nem terveztek folytatást, ehhez képest még...","id":"20250210_85-eve-kezdodott-a-vilag-legismertebb-macska-eger-haboruja-tom-es-jerry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b.jpg","index":0,"item":"c7c70447-580a-4345-a268-c386aa2d7ec5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_85-eve-kezdodott-a-vilag-legismertebb-macska-eger-haboruja-tom-es-jerry","timestamp":"2025. február. 10. 10:44","title":"85 éve kezdődött a világ legismertebb macska-egér háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet exportáltak.","shortLead":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet...","id":"20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a.jpg","index":0,"item":"1b7e70e8-6b3f-4b4c-a0d9-8733c7c66e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","timestamp":"2025. február. 10. 12:54","title":"Meghalt a Csepel kemping bringák atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte a vörösszőnyegen. A különleges fejdíszre azóta újabb megrendelést érkezett, a belőle született mémeken pedig sokat nevetett. ","shortLead":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte...","id":"20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e.jpg","index":0,"item":"5f7446e5-a3e7-4aad-b0a4-bded9b3a2f51","keywords":null,"link":"/elet/20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","timestamp":"2025. február. 10. 17:30","title":"Így került rá Jaden Smith fejére a fekete vámpírkastély – interjú a tervezővel, Abodi Dórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni és napközben is jellemzően 4-9 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szerdától azonban egyre több lesz a felhő és megnő a csapadék esélye is, a hét végére pedig enyhülnek az éjszakai fagyok – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni...","id":"20250209_idojaras-elorejelzes-napsutes-csapadek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"3a6bd1fc-2d6c-4e21-a025-275dbf186395","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_idojaras-elorejelzes-napsutes-csapadek","timestamp":"2025. február. 09. 15:51","title":"A hét elején még napos idő várható, majd beborul az ég és megnő a csapadék esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali populisták világszerte csodálják az orbáni állammodellt, benne a sajtó ellenőrzésével, az őskonzervatív családpolitikával, valamint a migráció elleni harccal. A kormányfőnek azonban nem csupán odahaza van szava, sok támogatót gyűjtött össze még az Atlanti-óceán túloldalán is – írja az osztrák lap budapesti tudósítója, Bognár Péter.","shortLead":"A jobboldali populisták világszerte csodálják az orbáni állammodellt, benne a sajtó ellenőrzésével, az őskonzervatív...","id":"20250210_Orban-hatalomgyara-Die-Presse-leltar-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"d50a1cc1-c930-4b0a-addf-74243f8dcd04","keywords":null,"link":"/360/20250210_Orban-hatalomgyara-Die-Presse-leltar-lapszemle","timestamp":"2025. február. 10. 07:20","title":"Leltárt készített a Die Presse Orbán hatalomgyáráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de71c3c-a7c6-478d-afee-44efd915fe85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az egyenruhásokat hangos füttyszóval fogadta a közönség, de az énekes nem állt ellen.","shortLead":"Az egyenruhásokat hangos füttyszóval fogadta a közönség, de az énekes nem állt ellen.","id":"20250210_india-ed-sheeran-utaci-koncert-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de71c3c-a7c6-478d-afee-44efd915fe85.jpg","index":0,"item":"2b9ffe4a-da90-4b3f-a5db-09376994f03a","keywords":null,"link":"/elet/20250210_india-ed-sheeran-utaci-koncert-india","timestamp":"2025. február. 10. 10:07","title":"A rendőrség vetett véget Ed Sheeran utcai koncertjének Indiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig az idegosztály kerülhet.","shortLead":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig...","id":"20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d.jpg","index":0,"item":"7a8d43f5-cc5f-4b1f-b3c6-f07b6e0a9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","timestamp":"2025. február. 09. 13:00","title":"A DK szerint kemoterápiás kezelést és protézis műtéteket sem végeznek már a szentesi kórházban, a betegeknek Szegedre kell menniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]