[{"available":true,"c_guid":"b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapján járt el.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és...","id":"20250211_allegro-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83.jpg","index":0,"item":"763ef5d5-ceee-44ca-86f2-33e06cf9c28c","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_allegro-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 11. 09:36","title":"Alig érkezett meg a magyar piacra a lengyel Temu, a GVH már vizsgálja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","shortLead":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","id":"20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4dd8fd9e-12ce-4e72-873b-c422a0f28822","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 13:39","title":"Szexjátékok és véres matracok várták a négygyermekes családot a vakációra kibérelt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a fizetett szabadsághoz.","shortLead":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk...","id":"20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241.jpg","index":0,"item":"c02660d3-59f8-430c-a329-2316d4b3a10c","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","timestamp":"2025. február. 10. 12:01","title":"Takács Péter a MOK-nak: elvesztették a beragadt szabadságaikat az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szexuális cselekményekre kényszerítette a gyerekeket, és videókat mutatott nekik, ami erkölcsi, szellemi fejlődésüket is súlyosan veszélyeztette. ","shortLead":"A férfi szexuális cselekményekre kényszerítette a gyerekeket, és videókat mutatott nekik, ami erkölcsi, szellemi...","id":"20250211_lefejezes-eroszak-kommandosok-fogtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"d097481d-a48b-40fa-80d7-d470f1ea885b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lefejezes-eroszak-kommandosok-fogtak-el","timestamp":"2025. február. 11. 14:58","title":"Kommandósok csaptak le arra a férfire, aki 30 éve lefejezett egy kisfiút, most pedig kislányokat erőszakolt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d17e066-82bb-4746-9c59-4bdccc904598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó mentőautó? A szomszéd fúrógépe szombat reggel hétkor? Síró csecsemő egy tízórás repülőúton? Egyik sem sérti annyira a hallójáratainkat, mint az a fajta hang, amit már az őskor óta gyűlölünk.","shortLead":"Szirénázó mentőautó? A szomszéd fúrógépe szombat reggel hétkor? Síró csecsemő egy tízórás repülőúton? Egyik sem sérti...","id":"20250211_ez-az-egyik-legidegesitobb-hang-a-vilagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d17e066-82bb-4746-9c59-4bdccc904598.jpg","index":0,"item":"8d9e1097-52ca-4f7d-a7d9-e92b4be12833","keywords":null,"link":"/elet/20250211_ez-az-egyik-legidegesitobb-hang-a-vilagon","timestamp":"2025. február. 11. 05:31","title":"Ez az egyik legidegesítőbb hang a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","shortLead":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","id":"20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a.jpg","index":0,"item":"0a2f16d2-3b38-4642-bd36-b3a8954eaa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","timestamp":"2025. február. 10. 12:08","title":"Sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]