[{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a kormányzati számítógépekről. A TikTok általános betiltása pontosan egy ilyen törvénnyel kezdődött.","shortLead":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges...","id":"20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"4f358617-097a-4d94-a9ab-39849b8bf241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 07. 09:03","title":"Lecsapna a kínai mesterséges intelligenciára Amerika, a TikTok sorsára juttatná a DeepSeek R1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e6b448-e3f2-4710-bd88-fd9095e29995","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség bekeményített, de szerintük a gyártóknak is lépniük kell.","shortLead":"A rendőrség bekeményített, de szerintük a gyártóknak is lépniük kell.","id":"20250206_london-telefonlopas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e6b448-e3f2-4710-bd88-fd9095e29995.jpg","index":0,"item":"7bb9656d-c30d-4c7a-a804-381e1364f63a","keywords":null,"link":"/elet/20250206_london-telefonlopas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 11:35","title":"Annyira megszaporodtak a telefonlopások Londonban, hogy milliárdokat kaszálnak a bűnbandák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 53 éves miniszter a születésnapján lett lányos apa.","shortLead":"Az 53 éves miniszter a születésnapján lett lányos apa.","id":"20250207_rogan-antal-negyedik-gyerek-szuletes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"b9fc03ea-1ea1-485a-b626-0ee024186509","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_rogan-antal-negyedik-gyerek-szuletes","timestamp":"2025. február. 07. 08:28","title":"Megszületett Rogán Antal negyedik gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f1f668-c5a6-4dbe-9e80-a8d0d44ca60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A dolgozók először nem tudták, miért szól a tűzjelző, de végül megtalálták a tűz forrását.","shortLead":"A dolgozók először nem tudták, miért szól a tűzjelző, de végül megtalálták a tűz forrását.","id":"20250207_puskas-arena-tuz-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f1f668-c5a6-4dbe-9e80-a8d0d44ca60e.jpg","index":0,"item":"49246155-7f49-4146-aa68-4c1e3077d815","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_puskas-arena-tuz-kar","timestamp":"2025. február. 07. 10:26","title":"70-80 millió forintos kárt okozott a tűz a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98178e1-c400-4b43-8d4a-bf9509805fd1","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Tavaly Cannes-ban elnyerte a nagydíjat, de India nem az ő filmjét nevezte Oscarra, mert nem tartották elég indiainak. A Minden, ami fénynek tűnik az utóbbi idők egyik legszebb filmje – Payal Kapadia rendezővel Párizsban beszélgettünk.","shortLead":"Tavaly Cannes-ban elnyerte a nagydíjat, de India nem az ő filmjét nevezte Oscarra, mert nem tartották elég indiainak...","id":"20250205_minden-ami-fenynek-tunik-emmanuelle-payal-kapadia-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e98178e1-c400-4b43-8d4a-bf9509805fd1.jpg","index":0,"item":"4aa09ad6-89f5-4588-bd16-0272ef5acc81","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_minden-ami-fenynek-tunik-emmanuelle-payal-kapadia-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 20:00","title":"„Rettegtem, hogy a cenzorok kivágatják a szexjelenetet” – interjú a cannes-i nagydíjas Minden, ami fénynek tűnik rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit különbözőképpen érint ez az időszak, egy általános jó tanács azért mégis adható az érintett hölgyeknek: mozogni, mozogni, mozogni!","shortLead":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit...","id":"20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0.jpg","index":0,"item":"e412e9df-3fe4-467b-883d-cea0250d6d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","timestamp":"2025. február. 07. 07:30","title":"Így mozogjon a változókorban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre.","shortLead":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját...","id":"20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0.jpg","index":0,"item":"13f26116-7b36-432c-8e7f-58cb3ed4b04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","timestamp":"2025. február. 06. 08:03","title":"1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]