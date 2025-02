Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3220928d-37b7-4e7b-a204-7e5525ee7bb9","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Hosszas huzavona után lemondott Klaus Iohannis, Románia államelnöke. A hivatali idejének meghosszabbításával neki kellett volna átsegítenie a TikTokon meghackelt államot a krízisen – de ebbe a feladatába is csúfosan belebukott.","shortLead":"Hosszas huzavona után lemondott Klaus Iohannis, Románia államelnöke. A hivatali idejének meghosszabbításával neki...","id":"20250210_klaus-iohannis-romania-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3220928d-37b7-4e7b-a204-7e5525ee7bb9.jpg","index":0,"item":"e7f5cdc7-fca7-4599-ac4a-e6ec7a4aa700","keywords":null,"link":"/360/20250210_klaus-iohannis-romania-lemondas","timestamp":"2025. február. 10. 18:13","title":"„Io napot chivanoc” – búcsúzik Klaus Iohannis, aki ledarálta a román demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben. Az információk az újvidéki állomáson történt tragédia nyomán kerültek elő.","shortLead":"Hihetetlen mennyiségű fém tűnt el a nyílt pályáról és az állomásokról, jól szervezett maffiát gyanítanak a háttérben...","id":"20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc9f795d-e2d5-4439-a441-82b7d5eea5d1.jpg","index":0,"item":"837adbad-7124-4763-b143-07e4995c11fc","keywords":null,"link":"/360/20250211_budapest-belgrad-vasutvonal-ujvideki-tragedia-lopasok","timestamp":"2025. február. 11. 17:30","title":"Épül és leépül: 25 ezer volt feszültség alatt álló vezetéket is elloptak a Budapest–Belgrád vasút vajdasági szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","shortLead":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","id":"20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186.jpg","index":0,"item":"7e54fe86-4f61-4765-a691-6d0062416782","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","timestamp":"2025. február. 11. 07:25","title":"100 millió helyett 486 millióba kerülnek a pécsi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","shortLead":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","id":"20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"838eac3c-4127-4a99-adf3-2cedc0d21609","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","timestamp":"2025. február. 10. 08:28","title":"Ilyen lenne, ha Kanye West állna meztelenül a vörös szőnyegen a feketébe öltözött felesége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bükki Nemzeti Park minden medvével kapcsolatos bejelentést helyszínel.","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park minden medvével kapcsolatos bejelentést helyszínel.","id":"20250210_medve-ozd-nemzeti-park-nem-talaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2071ee16-e66a-4a34-afe7-766453f22f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_medve-ozd-nemzeti-park-nem-talaltak","timestamp":"2025. február. 10. 19:46","title":"Nem találták nyomát a medvének, ami elől állítólag vadászok menekültek Ózdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi utazást. A prototípus már megvan, most a finomhangolás és a tesztelés kezdődik.","shortLead":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi...","id":"20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903.jpg","index":0,"item":"efd59066-079a-44da-97fa-1265e5d6a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Újfajta hajtóművet fejlesztettek az oroszok, azt állítják, hogy 30 nap alatt érnék el vele a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és alumíniumtermékre. Az Európai Bizottság elnöke válaszlépéseket ígért.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és...","id":"20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0.jpg","index":0,"item":"e808a5dc-ad81-4126-8655-3eb999f80a01","keywords":null,"link":"/eurologus/20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","timestamp":"2025. február. 11. 09:49","title":"Brüsszel ellenintézkedéseket ígér az amerikai vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került Apple-elképzelés viszont nagyon is egybevág azzal, amit a felhasználók szeretnének, így valószínűleg hamarosan a mindennapokban is találkozhatunk majd vele.","shortLead":"Bár egy szabadalom megléte még nem jelent garanciát az adott ötlet megvalósulására, a nemrégiben nyilvánosságra került...","id":"20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63842f6c-9b5d-4f68-9d45-e4588dda5d63.jpg","index":0,"item":"5b7d22a0-a68f-4893-9c97-84efb17d8e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_apple-szabadalom-kijelzo-ala-tett-faceid-arcazonositas","timestamp":"2025. február. 11. 12:03","title":"Sokat elárul egy Apple-szabadalom arról, hogy milyen iPhone érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]