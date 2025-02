Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b5b6f0d-16a1-4f76-aeb7-d330f1b27406","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nemhogy társadalmi egyeztetés nem volt, de még a társminisztériumok véleményét sem kérte ki az NGM, amikor az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek szigorításáról döntött. A kormány többletbevételt remél, de a negatív hatások óriási veszteséget okoznak.","shortLead":"Nemhogy társadalmi egyeztetés nem volt, de még a társminisztériumok véleményét sem kérte ki az NGM, amikor...","id":"20250211_hvg-idenymunka-szigoritas-munkaltatok-alkalmi-munka-ngm-nem-szedik-a-meggyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b5b6f0d-16a1-4f76-aeb7-d330f1b27406.jpg","index":0,"item":"e5230212-84b6-42ed-82c8-4b4e39de3b85","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-idenymunka-szigoritas-munkaltatok-alkalmi-munka-ngm-nem-szedik-a-meggyet","timestamp":"2025. február. 11. 06:30","title":"Lehetetlen helyzet elé állít sok munkáltatót, hogy a kormány túltolta az idénymunka szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3890ea-3e07-4fbf-8001-5e16c95380ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a fő fellépőnek, Kendrick Lamarnak van baja Drake-kel, a teniszező is neki üzent. ","shortLead":"Nemcsak a fő fellépőnek, Kendrick Lamarnak van baja Drake-kel, a teniszező is neki üzent. ","id":"20250210_serena-williams-nfl-super-bowl-halftime-show-kendrick-lamar-drake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3890ea-3e07-4fbf-8001-5e16c95380ef.jpg","index":0,"item":"f71736a9-5f96-4ee7-a1f8-58ad46b1b823","keywords":null,"link":"/elet/20250210_serena-williams-nfl-super-bowl-halftime-show-kendrick-lamar-drake","timestamp":"2025. február. 10. 16:58","title":"Kiderült, miért táncolt a Super Bowl félidei show-jában Serena Williams – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól, mint amit támogatásként ad. A tegnap este megjelent rendelet szerint Budapestnek 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.","shortLead":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól...","id":"20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724.jpg","index":0,"item":"35b65db5-db5d-4f69-9fea-faf9077c889b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","timestamp":"2025. február. 12. 14:08","title":"Karácsony a szolidaritási hozzájárulásról: Indítjuk a kártérítési pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","shortLead":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","id":"20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16.jpg","index":0,"item":"50e46fea-4dbc-4106-894f-bae0f3d14f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","timestamp":"2025. február. 12. 12:37","title":"Egyre több traffipaxnak látszó újfajta doboz jelenik meg az utak mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fe7863-927f-4146-95e4-411bd13d53da","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"A vád szerint az ipolysági Gyönyör Teréz több alkalommal, szánt szándékkal, lesből nézte végig, ahogy az általa megmérgezettek életveszélyes állapotba kerülnek. Az asszony, akiről eddig jogerős ítélet mondta ki, hogy embereket akart ölni, szakmai hibák miatt nemrég kiszabadult, és most akár a helyi élelmiszerboltban is összefuthat feltételezett áldozataival. Barak Dávid dunaszerdahelyi újságíróval, a Halálgyönyör című könyv szerzőjével arról beszélgettünk, milyen volt egy feltételezett sorozatgyilkos konyhájában ülni, hány áldozat lehet valójában, és milyen ember Gyönyör Teréz.","shortLead":"A vád szerint az ipolysági Gyönyör Teréz több alkalommal, szánt szándékkal, lesből nézte végig, ahogy az általa...","id":"20250211_Gyonyor-Terez-szlovakia-emberoles-szabadulas-szakerto-barak-david-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fe7863-927f-4146-95e4-411bd13d53da.jpg","index":0,"item":"332f92b8-81a3-4628-b50e-7dd2fca70c18","keywords":null,"link":"/360/20250211_Gyonyor-Terez-szlovakia-emberoles-szabadulas-szakerto-barak-david-interju","timestamp":"2025. február. 11. 19:30","title":"„Eldöntöttem, hogy nem fogadok el tőle sem ételt, sem italt” – Barak Dávid arról, milyen volt az ipolysági méregkeverőnek tartott Gyönyör Teréz konyhájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását kritizálta.","shortLead":"A katolikus egyházfő az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását kritizálta.","id":"20250211_egyesult-allamok-tomeges-deportalas-ferenc-papa-kritika-tom-homan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"593dae90-0f40-4b82-ab20-cae15e8bbb2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-tomeges-deportalas-ferenc-papa-kritika-tom-homan","timestamp":"2025. február. 11. 16:47","title":"„Bárcsak maradna a katolikus egyháznál, és rendbe tenné azt” – visszaszólt a pápának Trump határügyi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, és hogy hogyan készült a párizsi olimpiára. Mesélt a motivációjáról is, végül bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott.","shortLead":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania...","id":"20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692.jpg","index":0,"item":"64d59c27-95c3-40a0-9072-0c5c102a162d","keywords":null,"link":"/sport/20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","timestamp":"2025. február. 11. 11:51","title":"Milák Kristóf: Megbántottam olyanokat, akiket nem szerettem volna, igyekszem ezen változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"360","description":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i filmfesztiválra, majd a zsűri különdíját elnyerte, és most a legjobb nem angol nyelvű film kategóriájában az Oscar-díjért versenyez A szent füge magja. A rendező, Mohammad Raszulof megszökött hazájából még azelőtt, hogy filmje miatt börtönbe került volna.","shortLead":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i...","id":"20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0.jpg","index":0,"item":"1a529719-497e-4101-886d-23cef11777a1","keywords":null,"link":"/360/20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","timestamp":"2025. február. 11. 18:06","title":"Lángoló hidzsábok, cenzúrázott művészek – az Oscar-jelölt A szent füge magjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]