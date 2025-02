“Hiába is próbálnánk tagadni, van a találkozónknak egy pikantériája: az AfD vezetőjét nem minden európai országban fogadni szokták a miniszterelnökök, de itt az ideje, hogy ezen változtassunk” – így vezette fel Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóját Alice Weidellel, az AfD elnökével. Megjegyezte: várja azt az időszakot, amikor a német gazdasűág ismét sikeres lesz, ennek pedig “farvizén” Magyarország is profitálhat. Orbán szerint

az AfD összes fontos programpontja olyan, ami hasznára válna Magyarországnak, jó lenne, ha meg tudna valósulni – a migrációtól az energiapolitikáig”.

Mindaz, amit ma az AfD képvisel, ha az megvalósulna, az jót tenne Magyarországnak – ismételte meg Orbán. A miniszterelnök azzal folytatta: az EU ma bajban van, mert baj van a politikáját tekintve “a tartalommal és a formával is”. Kritizálta az uniós gazdaságpolitikát, mert szerinte ezzel nem lehet növekedési pályára állni, amúgy pedig “a green deal halott, el kell felejteni”, még ha zöld megközelítésre szükség is van, és a klíma is fontos dolog.

Alice Weidel és Orbán Viktor Veres Viktor

Orbán szerint az energiaszankciókat meg kell szüntetni, az energiaszállítási forrásokat meg kell nyitni, és a kiiktatott energiaforrásokat újra be kell engedni az európai gazdaságba. Úgy folytatta: az elhibázott európai gazdaságpolitikának a negatív hatásai még csak most következnek igazán. A magyar kormányfő a migrációs politikát, az Ukrajna felé tanúsított viszonyt is kritiálta, és meg jegyezte, “demokráciaprobléma is van” az Európai Unióban.

Orbán megjegyezte: a háborúról is váltottak “néhány komoly gondolatot az AfD társelnök-kancellárjelöltjével, és megismételte a magyar álláspontot, amely – Washingtonnal együtt – “békepárti”, szemben szerinte az uniós hozzáállástól, amely “egy reménytelen háborút” támogat. Orbán megjegyezte: “Magyarország nem tudja megmenteni az Európai Uniót, ezt a németeknek és a franciáknak kell megtenni”, Magyarország pedig a saját erősségével foglalkozik, akár van EU, akár nincs – tette hozzá.

Veres Viktor

Alice Weidel megköszönte a találkozót, amelyet állítása szerint ő kért Orbántól. Az AfD politikusa jelezte, hogy “országunk, Németország gyenge országgá vált, a vezetése is gyenge”, és “félresikerült, az Angela Merkel által kezdett zöldpolitika tönkretette a gazdaságot, és a szomszédos országokat is, mint például Magyarország. Megjegyezte: Magyarország az AfD számára a szuverenitás és a függetlenség szimbóluma. Pártja programjáról és saját kancellárjelöltsége kapcsán arról beszélt, milyen Németországot szeretne az AfD. Úgy fogalmazott:

szabad, gazdag, szuverén Németországot szeretnék, amely jó kapcsolatokat ápol a szomszédaival, nyugatra és keletre is, erre jó példakép Magyarország”.

Alice Weidel szerint “közösen kell törekedni az EU reformjára, ezt viszont csak belülről lehet elérni, az EU kompetenciáinak csökkentésével, a korrupt felépítmény leépítésével.” Szerinte a fontos döntéseket a nemzeti parlamentekbe kell meghozni, és jelezte azt is: ha az AfD kormányra kerül, akkor “a nagy példaképet, Magyarországot örömmel követjük ezen az úton, a véleményszabadságtól a migráción át az energiapolitikáig.”

Veres Viktor

Néhány kérdést is feltehetett a sajtó, elsőként a magyar közmédia, amely migrációról és Magyarország uniós pénzbüntetéséről, a közös, migráció elleni fellépéséről kérdezte. Alice Weidel megközsönte Magyarország küzdelmét a migráció ellen és elítélte, hogy emiatt bünteti az unió, ami szerinte a szereptévesztésre jó példa. Az AfD kormányra kerülve kilépne az európai menedékkérelmi rendszerből – tette hozzá. Orbán Viktor annyit fűzött hozzá, hogy

egyetlen kérdésben nem ért egyet Németországgal, ez pedig a migráció, mert azzal “kis híján tönkretettek minket”, de Magyarországon az illegális migránsok száma most zéró, és ezért büntetnek minket napi egymillió euróra, mert nem engedjük be őket.

Az AfD startégiai kapcsolatot tervez a Fidesszel? – hangzott a német sajtótól a kérdés. Erre Orbán úgy válaszolt: eddig egy akadálya volt ennek, mégpedig az, hogy Magyarországnak jó kapcsolatot kell ápoljon a mindenkori német kormánnyal, mert az államközi kapcsolatok fontosabbak a pártkapcsolatoknál. Most viszont az látszik szerinte, hogy “az AfD a jövő, mert az emberek oldalán áll, és miután a támogatottságuk elérte a 20 százalékot, és egy ilyen nagy támogatottsággal rendelkező párttal való kapcsolatot nem büntetheti senki az államközi kapcsolatok terén, ezért gondoltam, hogy eljött a pillanat.”

Veres Viktor

Orbán az amerikai politika változására is kitért, és szerinte hat fontos ügyben megváltozik a hozzállás. Az egyik, hogy a migráció rossz, a másik , hogy a háború is rossz Ukrajnában, a harmadik, hogy a green deal is rossz. A negyedik témának a kereszténységet nevezte, mondván: többé nem lehet gúnyt űzni a kereszténységből, és ötödikként ide kapcsolódik a család kigúnyolásának vége is. A hatodik dolog pedig, hogy “már szabad beszéd van, a politikai korrektség pedig nincs”. Orbán szerint

ez az olyan szabadságharcosok malmára hajtja a vizet, mint én és az elnökasszony”.

Egész Európa jövője Orbán szerint a németek és a franciák kezében van, “a gyengéknek pedig nincs kegyelem”. Alice Weidel annyit fűzött hozzá, a közös érdekek felmérése után lehet közös politikát kialakítani Magyarországgal, és ilyen közös politika, közös cél az EU megreformálása. Megjegyezte, meg kell szüntetni a brüsszeli “tiltásokat, a tervgazdálkodást, ami olyan, mint a kommunizmus”. Az AfD kormányra kerülése esetére azt ígérte, “befejeződik az emberek egzecíroztatása”. Megjegyezte még:

mi vagyunk az egyetlen erő Németországban, amely mindig is az ukrajnai békéért szólalt fel, ezért is reménykedünk annyira Donald Trump elnökségében.”

Az Origo is kérdezhetett, a két párt jövőjéről érdeklődött. Orbán azt válaszolta, távol akarja tartani magát a német választási küzdelemtől, de reméli, hogy olyan kormány lesz Németországban, amelynek a gazdaságpolitikája Magyarországnak is érdeke, és az AfD ilyen, továbbá reméli, hogy olyan kormánya lesz Németországnak, amely “a brüsszeli bakancsot, ami a mellkasunkon van, leveszi végre.”

Veres Viktor

A Reuters Orbánt a találkozó kampányízű időzítéséről kérdezte, míg az AfD elnökasszonyát a magyar kormány gender- és családpolitikájáról. Utóbbira ugyan konkrétan nem válaszolt Alice Weidel, csak annyit mondott, hogy az AfD-nek a hagyományos családkép a legfontosabb, bár megjegyezte, hogy számára, aki egy nővel él és két örökbe fogadott gyereket nevelnek, ők is egy család. Annyit azért mondott, hogy ő nem szeretne drag queeneket az iskolákba, nem szeretne genderfelügyelőket, pedig ő is egy nővel él, de ő az “életmódja” ellenére nem fogja támogatni a gender- és a woke ideológiát, egyet akar: az állam ne avatkozzon be az életébe. Visszutasította közben a pártjára vonatkozó, a kérdésben szereplő szélsőjobbos jelzőt, “ránk aggatott címkét”. Orbán ehhez annyit tett hozzá, hogy Alice Weidel egy bátor nő. Ami az időzítést illet, arról azt mondta, minden kancellárjelölttel szívesen találkozik, de “nem volt nagy tolongás”.

Kockázatot vállal Orbán

A Weidel-Orbán találkozót felfokozott várakozás előzte meg, hiszen Orbán Viktor jelentős kockázatot vállal azzal, hogy a német választások hajrájában az AfD oldalára állt és Alice Weidellel találkozik, tárgyal. Ráadásul szemben Donald Trump megválasztásával, Berlinben nehezen képzelhető el olyan fordulat, ami azonnali hasznot hozna Orbánnak.

Arról, hogy mennyi közös témája, sőt programpontja van az AfD-nek, és a Fidesznek, a HVG is írt. A német párt jelenleg újfajta szövetséget javasol, az „anyaországok Európáját”, kevesebb összefonódással. Ez egy radikálisabb változata a Fidesz „nemzetek Európájának”. A párhuzamok a külpolitikában is folytatódnak, különösen Oroszországot illetően, ám ennek ellenére nem volt igazán közeledés a két párt között – eddig.

A találkozó helyszínén, a magyar miniszterelnök munkahelye, a Karmelita előtt Hadházy Ákos függetelen országgyűlési képviselő tüntetett, kezében német nyelvű transzparenssel tiltakozott a szélsőjobboldali-populista AfD-t képviselő Weidel látogatása ellen:

Hadházy Ákos a Karmelita előtt Veres Viktor

Hadházy a Facebookon úgy kommentált: “Az Orbánhoz és szerdai vendégéhez, Frau Weidelhez hasonló politikusok egyik legnagyobb bűne, hogy „patriótának”, „hazafinak” meg „nemzetinek” merik nevezni magukat, ezzel rögtön ki is zárják a közösségből mindazokat, akik nem értenek velük egyet. Az európai politizáló közönség nagy hibája pedig az, hogy finomkodva „populistáknak” nevezi őket. Pedig van erre egy pontos kifejezés: fasiszták.”

