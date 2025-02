Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","shortLead":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","id":"20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01.jpg","index":0,"item":"577ddfae-4730-40c0-8bf2-eea16bef07a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","timestamp":"2025. február. 12. 10:49","title":"Palesztin őslakosokat emlegetve szállt bele Trump gázai tervébe az Arab Liga főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68dcbee-2194-43e7-8ac6-e6a28f3b266b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselője szerint a kitörés napja „sajnos, nem kapja meg az illő tiszteletet”.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselője szerint a kitörés napja „sajnos, nem kapja meg az illő tiszteletet”.","id":"20250211_kitores-napja-becsulet-emleknapja-novak-elod-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68dcbee-2194-43e7-8ac6-e6a28f3b266b.jpg","index":0,"item":"399d1cc2-d4a4-41dd-be9e-dc3351cd2c48","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_kitores-napja-becsulet-emleknapja-novak-elod-javaslat","timestamp":"2025. február. 11. 17:20","title":"Novák Előd a becsület emléknapjává nyilvánítaná február 11-ét, és az iskolákba vinné a megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","shortLead":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","id":"20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"54f0d8fc-f9b2-403f-932a-03f50b252291","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 15:29","title":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást Orbán osztrák szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Kanye West, Elon Musk, Alice Weidel és Orbán Viktor tevékenysége is mutatja, hogy kerül be a mainstreambe a szélsőjobb, amelyet nemcsak normalizálnak, de trendivé is tesznek, és már a belpesti értelmiségi fiataloknak is vállalható eszme lett. 