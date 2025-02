Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","shortLead":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","id":"20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186.jpg","index":0,"item":"7e54fe86-4f61-4765-a691-6d0062416782","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","timestamp":"2025. február. 11. 07:25","title":"100 millió helyett 486 millióba kerülnek a pécsi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","shortLead":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","id":"20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"314f0d32-65e8-445c-a42d-559f7a99d3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 13:12","title":"Kína biztonsági kockázatnak minősítette, hogy két amerikai hajó áthaladt a Tajvani-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két, Mészáros köreihez köthető magántőkealap.","shortLead":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két...","id":"20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9a5e4932-fbd2-46eb-8a1c-5b0cc31ae9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","timestamp":"2025. február. 12. 13:52","title":"Kuvaitban kapott munkát egy Mészáros Lőrinchez köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","shortLead":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","id":"20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f.jpg","index":0,"item":"d7c87509-d3dc-4022-8489-60ef28760b3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","timestamp":"2025. február. 11. 11:13","title":"Kevesebb az Erasmus-diák, ez pedig lefelé húzza a budapesti albérletárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta a kormány és propagandája rosszallását, pedig a bíráknak a törvény szerint Magyarországon is minden joguk megvan a véleménynyilvánításhoz. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke úgy látja, a közbizalmat éppen a szőnyeg alá seprés rombolja, pedig a demokratikus jogállam alapvetése a nyílt diskurzus a közügyekről. Endrédy Zoltán, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja szerint pedig azért van szükség a kiállásra, hogy minden szükséges feltételük meglegyen a munkához.","shortLead":"Példa nélküli demonstrációra készülnek függetlenségükért a magyar bírók jövő szombaton. A megmozdulás hamar kiváltotta...","id":"20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"cab5153f-af85-4e5f-8590-d8ca5cae954d","keywords":null,"link":"/360/20250212_megfelemlites-birak-demonstracio-magyar-biroi-egyesulet","timestamp":"2025. február. 12. 11:17","title":"Talárt nem visznek, de nem hagyják magukat megfélemlíteni – így készülnek az utcára vonulni a bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elnök lépései és fenyegetőzései elbizonytalanították a cégvezetőket, akik nehezen tudják megtervezni a következő lépéseket.","shortLead":"Az elnök lépései és fenyegetőzései elbizonytalanították a cégvezetőket, akik nehezen tudják megtervezni a következő...","id":"20250211_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"df71b316-6a8b-4c5b-9346-4d3521c30617","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-cegek","timestamp":"2025. február. 11. 20:37","title":"A Ford vezére szerint Trump vámháborúja már most „sok költséget és káoszt” okozott az amerikai üzleti életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]