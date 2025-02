Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szélsőjobboldali AfD társelnökét, Alice Weidelt szerdán Budapesten fogadja Orbán Viktor.","shortLead":"A szélsőjobboldali AfD társelnökét, Alice Weidelt szerdán Budapesten fogadja Orbán Viktor.","id":"20250210_Amirol-nem-beszelget-majd-Orban-es-homofob-elvtarsai-a-leszbikus-es-szelsojobbos-Alice-Weidellel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80.jpg","index":0,"item":"95006d5e-a91a-48d8-98ba-86936d689d6a","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Amirol-nem-beszelget-majd-Orban-es-homofob-elvtarsai-a-leszbikus-es-szelsojobbos-Alice-Weidellel","timestamp":"2025. február. 10. 19:44","title":"Amiről nem beszélget majd Orbán a leszbikus és szélsőjobbos Alice Weidellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték a politikai korrektséget. ","shortLead":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték...","id":"20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee.jpg","index":0,"item":"292aff67-5228-473b-b5e1-f2eab64e9c79","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"„Nem tudtok parkolni, ez ilyen egyszerű” – mondta a nőkről Sebestyén Balázs a Nissan-reklámot elemezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","shortLead":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","id":"20250211_tomegkarambol-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429.jpg","index":0,"item":"c783f0e2-974c-4d6d-93a5-e77fecba2ec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_tomegkarambol-Kina","timestamp":"2025. február. 11. 08:21","title":"Több mint 100 autó csapódott egymásnak egy kínai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen energiabiztonsági garanciákat adtak a magyar kormánynak.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen...","id":"20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"50abba83-97c3-4912-983c-7b0ab1bb1c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","timestamp":"2025. február. 11. 11:42","title":"Szijjártó: Az ukránok megígérték, hogy nem támadják meg a Török Áramlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők szerint a párt gazdasági programja nagy veszélyeket rejt a német jólét szemszögéből – írja a hetilap éppen a politikus mai és holnapi budapesti vendégjárása előtt.","shortLead":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők...","id":"20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80.jpg","index":0,"item":"926d4f9c-a4e7-4de1-9de7-bd6cd25e9849","keywords":null,"link":"/360/20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 07:44","title":"Der Spiegel-elemzés: Veszélyezteti a német jólétet az AfD programja, a pártelnök messze nem ért úgy a gazdasághoz, ahogy azt előadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3220928d-37b7-4e7b-a204-7e5525ee7bb9","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Hosszas huzavona után lemondott Klaus Iohannis, Románia államelnöke. A hivatali idejének meghosszabbításával neki kellett volna átsegítenie a TikTokon meghackelt államot a krízisen – de ebbe a feladatába is csúfosan belebukott.","shortLead":"Hosszas huzavona után lemondott Klaus Iohannis, Románia államelnöke. A hivatali idejének meghosszabbításával neki...","id":"20250210_klaus-iohannis-romania-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3220928d-37b7-4e7b-a204-7e5525ee7bb9.jpg","index":0,"item":"e7f5cdc7-fca7-4599-ac4a-e6ec7a4aa700","keywords":null,"link":"/360/20250210_klaus-iohannis-romania-lemondas","timestamp":"2025. február. 10. 18:13","title":"„Io napot chivanoc” – búcsúzik Klaus Iohannis, aki ledarálta a román demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae39138-2478-4f02-a332-6d13b71b07d6","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Bizarr fogadást kötött Sergio Agüero volt csapata győzelmére, de elbukott. A Juventus a PSV-vel, a Dortmund a Sportinggal, a PSG pedig a Bresttel szemben szerzett előnyt a visszavágóra az egyenes kieséses kör első fordulójában.","shortLead":"Bizarr fogadást kötött Sergio Agüero volt csapata győzelmére, de elbukott. A Juventus a PSV-vel, a Dortmund...","id":"20250212_bajnokok-ligaja-egyenes-kieses-manchester-city-real-madrid-aguero-pep-guardiola-juventus-psv-labdarugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae39138-2478-4f02-a332-6d13b71b07d6.jpg","index":0,"item":"eb74e83d-851b-458a-8c85-c6fc03f484d8","keywords":null,"link":"/sport/20250212_bajnokok-ligaja-egyenes-kieses-manchester-city-real-madrid-aguero-pep-guardiola-juventus-psv-labdarugas","timestamp":"2025. február. 12. 11:47","title":"Kikapott a Manchester City, és most mindenki azt találgatja, mi lesz Agüero férfiasságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb infláció mellett valószínűtlen, hogy a jegybank idén még tud kamatot csökkenteni, de akár kamatemelés is benne lehet a pakliban.","shortLead":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb...","id":"20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"5a370dc7-a1c6-4d52-ba06-bb1f8f283ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","timestamp":"2025. február. 11. 10:57","title":"Elemzők az inflációról: Hidegzuhany, a megélhetési válságot idézi, akár kamatemelés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]