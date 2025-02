Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba menekült.","shortLead":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba...","id":"20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb.jpg","index":0,"item":"e8b7b07b-5f89-46be-9984-9f5980e59bae","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","timestamp":"2025. február. 12. 17:31","title":"Putyin telefonon hívta fel Szíria új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3436ec1-7a74-4a0f-9ddb-63cba02393a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Corvette ZR1 többek közt a McLaren Sennánál és a Porsche GT2 RS-nél is gyorsabb.","shortLead":"A Corvette ZR1 többek közt a McLaren Sennánál és a Porsche GT2 RS-nél is gyorsabb.","id":"20250212_az-1079-loeros-uj-corvette-zr1-porig-alazza-a-rivalisait-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3436ec1-7a74-4a0f-9ddb-63cba02393a6.jpg","index":0,"item":"5a1a7070-d36e-4f2d-85c4-3b090308aea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_az-1079-loeros-uj-corvette-zr1-porig-alazza-a-rivalisait-video","timestamp":"2025. február. 12. 08:41","title":"Az 1079 lóerős új Corvette porig alázza a riválisait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","shortLead":"Ez nem egypárti uralom, de nem is demokrácia.","id":"20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"66e6e384-f27c-47f7-888f-cad1864f73c4","keywords":null,"link":"/360/20250211_Steven-Levitsky-harvardi-professzor-uj-tekintelyelvuseg-USA-Trump","timestamp":"2025. február. 11. 15:53","title":"Steven Levitsky harvardi professzor: Alakul az új tekintélyelvűség Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0baccfa7-9a73-4dad-a5af-83ae5b8063ef","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Tamás hat további kis csendes-óceáni szigetországban is képviseli Magyarországot.","shortLead":"Nagy Gábor Tamás hat további kis csendes-óceáni szigetországban is képviseli Magyarországot.","id":"20250211_uj-zeland-kinevezes-nagykovet-nagy-gabor-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0baccfa7-9a73-4dad-a5af-83ae5b8063ef.jpg","index":0,"item":"26713fcf-6f9f-4d37-88d2-7adbbee7af74","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_uj-zeland-kinevezes-nagykovet-nagy-gabor-tamas","timestamp":"2025. február. 11. 21:18","title":"Új-Zélandon lett nagykövet az egykori I. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs még egy olyan megosztó figurája ma a világnak, mint a második elnöki ciklusát egy hónapja megkezdő Donald Trump. Politikájának következményeiről beszélgetünk az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Nincs még egy olyan megosztó figurája ma a világnak, mint a második elnöki ciklusát egy hónapja megkezdő Donald Trump...","id":"20250211_hvg-cimlapsztori-trump-czizmazia-simo-yaro-wahorn-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"a0dca2a8-0165-46e6-aba3-ff9783cb6267","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_hvg-cimlapsztori-trump-czizmazia-simo-yaro-wahorn-ajanlo","timestamp":"2025. február. 11. 18:05","title":"Hogyan forgatja fel a világot Trump? Amerika-szakértőkkel és Wahorn Andrással keressük a választ a HVG Címlapsztoriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb716b4-c3c5-44a7-bc46-15c14ea32376","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több helyszín is a kalapban van.","shortLead":"Több helyszín is a kalapban van.","id":"20250211_labdarugas-bajnokok-ligaja-donto-budapest-szurkoloi-zona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb716b4-c3c5-44a7-bc46-15c14ea32376.jpg","index":0,"item":"eb909625-2631-4bdd-b513-a2f78594d766","keywords":null,"link":"/sport/20250211_labdarugas-bajnokok-ligaja-donto-budapest-szurkoloi-zona","timestamp":"2025. február. 11. 19:54","title":"Megvannak a budapesti BL-döntő szurkolói zónájának lehetséges helyszínei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]