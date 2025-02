Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"45f4950c-2712-40ed-ab07-78344549f17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb adásából, melyben a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával Kacskovics Mihály Béla beszélgetett, kiderül.","shortLead":"Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb...","id":"20250213_Fulke-podcast-Ligeti-Miklos-Transparency-International-Korrupcio-Erzekelesi-Index-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f4950c-2712-40ed-ab07-78344549f17b.jpg","index":0,"item":"92474352-63eb-4d40-9fe7-5ddb7f4e5c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Fulke-podcast-Ligeti-Miklos-Transparency-International-Korrupcio-Erzekelesi-Index-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 19:58","title":"„Nem lehet egyik napról a másikra leváltani ezt a rendszert” – Ligeti Miklós a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dfa640-e3fa-450f-bbf5-eb6ab774c24e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már eredetileg is egy komolyabb lottóötösbe került. ","shortLead":"Már eredetileg is egy komolyabb lottóötösbe került. ","id":"20250214_Lamborghini-5-milliard-forintert-aruljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11dfa640-e3fa-450f-bbf5-eb6ab774c24e.jpg","index":0,"item":"6849bac3-7e1d-46dc-9dc7-b6b03edac3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Lamborghini-5-milliard-forintert-aruljak","timestamp":"2025. február. 14. 20:20","title":"Tíz év alatt megháromszorozta árát ez a Lamborghini, most 5,3 milliárd forintért árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a82fb-a45f-499b-ad10-166f4986f9b9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megvizsgáltak minden szempontot és körülményt, és úgy találták, hogy nincsenek meg a potenciálisan sikeres jelentkezés feltételei.","shortLead":"Megvizsgáltak minden szempontot és körülményt, és úgy találták, hogy nincsenek meg a potenciálisan sikeres jelentkezés...","id":"20250213_magyar-jegkorongszovetseg-vilagbajnoksag-palyazat-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf4a82fb-a45f-499b-ad10-166f4986f9b9.jpg","index":0,"item":"9f0ac057-9789-49f2-8c38-d3864154c317","keywords":null,"link":"/sport/20250213_magyar-jegkorongszovetseg-vilagbajnoksag-palyazat-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 13. 21:42","title":"Szándék volt rá, mégsem pályázott a vb-rendezésre a magyar hokiszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zacher Gábor szerint ha az alkoholfüggőséggel küzdő színész nem vesz részt egy újabb elvonón, nem érheti meg a 40. születésnapját.","shortLead":"Zacher Gábor szerint ha az alkoholfüggőséggel küzdő színész nem vesz részt egy újabb elvonón, nem érheti meg a 40...","id":"20250214_Molnar-Gusztav-alkohol-fuggoseg-korhaz-rehabilitacio-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"ad8f69cb-7b38-429a-bc74-1c5526ccb07c","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Molnar-Gusztav-alkohol-fuggoseg-korhaz-rehabilitacio-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 09:54","title":"Rehabilitációs intézetbe kerülhet Molnár Gusztáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ötmilliárd eurót akarnak spórolni, várhatóan elbocsátások lesznek a cégnél.","shortLead":"Ötmilliárd eurót akarnak spórolni, várhatóan elbocsátások lesznek a cégnél.","id":"20250214_Horrorlistanak-titulaltak-a-Mercedes-koltsegcsokkentesi-programjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094.jpg","index":0,"item":"34185120-558b-45e2-b50e-600d04ba0ab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Horrorlistanak-titulaltak-a-Mercedes-koltsegcsokkentesi-programjat","timestamp":"2025. február. 14. 10:41","title":"Horrorlista: napvilágra került a Mercedes költségcsökkentési programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b60cb9-0c81-45e5-a033-4541396a14c1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel–amerikai szövetség még soha nem volt ilyen erős – jelentette ki a Pete Hegsethtel folytatott tárgyalása után Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter.","shortLead":"A lengyel–amerikai szövetség még soha nem volt ilyen erős – jelentette ki a Pete Hegsethtel folytatott tárgyalása után...","id":"20250214_amerikai-lengyel-vedelmi-miniszter-szovetseg-nato-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b60cb9-0c81-45e5-a033-4541396a14c1.jpg","index":0,"item":"e32f8351-be04-466c-8706-e3335312cdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_amerikai-lengyel-vedelmi-miniszter-szovetseg-nato-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 14. 20:11","title":"Lengyelország példaszerű szövetséges az új amerikai védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399e9b44-3ea8-42cc-8aa5-2fd6c7fd79df","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Bár a második világháború utáni Albániára szokás egy ultrasztálinista módon kommunista államként gondolni, ám a valóságban az országot egy marxista mázzal leöntött, nagyon is nacionalista eszmeiség égisze alatt vezették. Csaplár-Degovics Krisztiánnal, a HUN-REN BTK Történettudományi intézet Délkelet-Európa Története Osztályának vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Bár a második világháború utáni Albániára szokás egy ultrasztálinista módon kommunista államként gondolni, ám...","id":"20250213_rendszervaltas-35-albania-balkan-csaplar-degovics-xx-szazad-balkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/399e9b44-3ea8-42cc-8aa5-2fd6c7fd79df.jpg","index":0,"item":"c8912d97-4e26-4830-be6b-ed3539442826","keywords":null,"link":"/360/20250213_rendszervaltas-35-albania-balkan-csaplar-degovics-xx-szazad-balkan","timestamp":"2025. február. 13. 20:08","title":"Rendszerváltás 35: Albánia, a balkáni Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs időszak is jégre került. A Deloitte iparági felmérése alapján még megvalósulhat a hazai jegybank elképzelése is a pénzpiacokról, de nem szükségszerű végkifejlet. Alig volt kifizetetlen törlesztő, jól állnak a bankok.","shortLead":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs...","id":"20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d.jpg","index":0,"item":"3ec94cd0-c54f-44e8-adf9-aa6d5447ac6b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","timestamp":"2025. február. 13. 16:28","title":"Akármilyen bizonytalan a gazdasági helyzet, a bankok jó helyzetben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]