Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","shortLead":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","id":"20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f.jpg","index":0,"item":"c4ad318e-ee03-4c8d-89c1-82104ced3fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","timestamp":"2025. február. 16. 14:41","title":"Lengyel külügyminiszter: Az európai országok nem fogják egyesíteni a haderejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd forintot is. Korábban a Szalay-Bobrovniczky Kristóf családjáé volt a terület, de az államosításkor elvették tőlük.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd...","id":"20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c.jpg","index":0,"item":"671225cf-03f7-4434-8a34-1ebd170e42ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. február. 17. 07:31","title":"Kúriát és borászatot vett a Balaton-felvidéken a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f.jpg","index":0,"item":"1c663b19-8a43-42ac-8088-c309b91d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","timestamp":"2025. február. 16. 14:07","title":"Balesetet szenvedett egy hétéves kisfiú a balatonfüredi kilátónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87c85e7-3f9c-425f-82e0-aeb40ec65dea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséje, hogy bár a bálna bekapta, fizikailag már képtelen lett volna lenyelni őt. ","shortLead":"Szerencséje, hogy bár a bálna bekapta, fizikailag már képtelen lett volna lenyelni őt. ","id":"20250215_kajakos-balna-patagonia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e87c85e7-3f9c-425f-82e0-aeb40ec65dea.jpg","index":0,"item":"ce2468d2-f3e0-4bd5-a5c1-19c1c223cce6","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kajakos-balna-patagonia","timestamp":"2025. február. 15. 10:52","title":"„Éreztem, hogy egy nyálkás anyag súrolja az arcom” – megszólalt a fiú, akit egészben kapott be egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás.","shortLead":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt...","id":"20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42.jpg","index":0,"item":"1f7eb1e3-45f3-40b1-be75-27fc9735f277","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 15:05","title":"Üzent a rendőrség Delhusa Gjonnak: Nincs okunk elnézést kérni, nem is tettük meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","shortLead":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","id":"20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"4accbcc4-be2c-4e7a-b6b0-6e71e42d0736","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","timestamp":"2025. február. 17. 10:16","title":"Szijjártó Péter szerint, azok az európai vezetők, akik hétfőn összegyűlnek Párizsban, meg akarják akadályozni az ukrán békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]