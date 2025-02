Tucker Carlsonnal régi ismerősként üdvözölhették egymást a dubaji világkormányzati csúcstalálkozón, de Orbán Viktor ezúttal már egy olyan világpolitikai közhangulatban ült le beszélgetni a magát a rajongójának tudható műsorvezetővel, amelyben Donald Trumpé lett a központi szerep. Orbán ezt nem is győzte kihangsúlyozni. Az MTI tudósítása szerint arról beszélt, hogy Magyarország 15 éve dolgozik liberális ellenszélben azon, hogy megállítsa a migrációt, megvédje a hagyományos értékeket, tiszteletben tartsa a vallási közösségeket, alacsonyan tartsa az adókat, ami unortodoxnak számít a liberálisok számára. Hozzátette: bár most már nevetünk rajta, de az utóbbi 15 évet kifejezetten nehéz volt túlélni: „egyfelől az Egyesült Államok nehezedett ránk, másfelől Brüsszel tartott minket nyomás alatt (…) Most legalább az amerikaiak már nem taposnak a mellkasunkon, a brüsszeli nyomást kell csak megszüntetni”.

Orbán most már tudni véli azt is, hogy hogyan működött a „globális liberális mélyállam”. Mint mondta, a nyugati liberális elit az amerikai adófizetők pénzét használta arra, hogy terjessze az ideológiáját szerte a világon. Magyarországon több mint 60 nem kormányzati szervezetet (NGO) támogatott, politikusokat, médiumokat pénzelt, „ami a szuverenitásunk és függetlenségünk elleni összeesküvés volt”. Hozzátette: ugyanez történik Brüsszel részéről, ami még felháborítóbb, mert mi is hozzájárulunk az uniós költségvetéshez, és abból a pénzből támogatják az ellenségeinket.

