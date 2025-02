Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni elnök szerint az ellenség lecsaphat a létesítményekre, de helyettük újak fognak épülni.","shortLead":"Az iráni elnök szerint az ellenség lecsaphat a létesítményekre, de helyettük újak fognak épülni.","id":"20250214_Izrael-honapokon-belul-Iran-atomletesitmenyeit-bombazhatja-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef.jpg","index":0,"item":"1060375b-c8b5-423b-bca6-0307f466efa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Izrael-honapokon-belul-Iran-atomletesitmenyeit-bombazhatja-Trump","timestamp":"2025. február. 14. 20:15","title":"Izrael hónapokon belül Irán atomlétesítményeit bombázhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa295c-45f2-48f8-9e46-9e43a1a18425","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyílt kommunikáció és kompromisszumkészség nélkül könnyen csalódhatunk Valentin-napi várakozásainkban. Hogyan használhatják ezt az ünnepet a stabil párkapcsolatban élők a kötődés erősítésére? És mi a teendő, ha a két félnek nagyon eltérő elképzeléseik, vágyaik vannak az ünneppel kapcsolatban?","shortLead":"Nyílt kommunikáció és kompromisszumkészség nélkül könnyen csalódhatunk Valentin-napi várakozásainkban. Hogyan...","id":"20250214_Ont-is-sujtja-a-Valentin-napi-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aa295c-45f2-48f8-9e46-9e43a1a18425.jpg","index":0,"item":"56e2d8ef-337d-411d-a49e-7503fa99ba85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250214_Ont-is-sujtja-a-Valentin-napi-depresszio","timestamp":"2025. február. 14. 08:06","title":"Önt is sújtja a Valentin-napi depresszió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d98f91-86eb-4e6d-9681-6f5bbcce2e53","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Bournemouth negyvenmillió fontot kérhet a magyar válogatott balhátvédért.","shortLead":"A Bournemouth negyvenmillió fontot kérhet a magyar válogatott balhátvédért.","id":"20250213_liverpool-chelsea-kerkez-milos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91d98f91-86eb-4e6d-9681-6f5bbcce2e53.jpg","index":0,"item":"00f79118-a6c7-4d20-a44c-61d4de3533bb","keywords":null,"link":"/sport/20250213_liverpool-chelsea-kerkez-milos","timestamp":"2025. február. 13. 17:44","title":"A Liverpool és a Chelsea is tárgyalt Kerkez Milos ügynökeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben nem utasították el, az arab országok azonban tartanak a palesztin radikalizmustól.","shortLead":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben...","id":"20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0.jpg","index":0,"item":"d925d501-fda2-473e-a047-9fc74015870b","keywords":null,"link":"/360/20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","timestamp":"2025. február. 15. 13:00","title":"„Donald, ez egy gyönyörű barátság kezdete” – így fogadta az izraeli szélsőjobb Trump tervét a gázai palesztinok kitelepítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékos volt a termelés visszaesése.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékos volt a termelés visszaesése.","id":"20250214_KSH-epitoipar-2024-december-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"b31938c7-f92c-40a6-aa71-bddc44e6abb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_KSH-epitoipar-2024-december-statisztika","timestamp":"2025. február. 14. 08:33","title":"Decemberben is szenvedett a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásárak a jövedelmekhez viszonyítva is nőttek az elmúlt években. A társadalmi egyenlőtlenség hatalmas, a felső ötöd jövedelméből kétszer annyi négyzetméterre futja, mint a közepes jövedelműekéből, és ötször annyira, mint a legszegényebbekéből.","shortLead":"A lakásárak a jövedelmekhez viszonyítva is nőttek az elmúlt években. A társadalmi egyenlőtlenség hatalmas, a felső ötöd...","id":"20250214_jovedelmek-lakasarak-tarsadalmi-egyenlotlensegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"a1341161-9402-44c8-b8d7-3798a2060d0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_jovedelmek-lakasarak-tarsadalmi-egyenlotlensegek","timestamp":"2025. február. 14. 14:42","title":"Lakhatási válság: a szegények éves jövedelme 2 négyzetméter használt lakást ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök kijelentette, hogy egyetlen alkalmazásboltnak sem kell büntetéstől tartania, amiért újra felvette a kínálatába a korábban nemzetbiztonsági kockázatként azonosított appot.","shortLead":"Az amerikai elnök kijelentette, hogy egyetlen alkalmazásboltnak sem kell büntetéstől tartania, amiért újra felvette...","id":"20250214_TikTok-USA-betiltas-Donald-Trump-ujra-engedelyezes-letoltheto-app-store","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"290afecd-b0a0-4bda-b7ed-bfc174b1f1c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_TikTok-USA-betiltas-Donald-Trump-ujra-engedelyezes-letoltheto-app-store","timestamp":"2025. február. 14. 07:31","title":"Trump elintézte, megint letölthető a TikTok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df50bcd8-4219-498b-87a4-166245a5957b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DXOMARK független tesztlabor tesztelte a Samsung Galaxy S25 Ultra kijelzőjét, aminek eredményeként a készülék egy olyan mobilt taszított le a trónról, amelynek képernyőjét szintén a Samsung gyártotta.","shortLead":"A DXOMARK független tesztlabor tesztelte a Samsung Galaxy S25 Ultra kijelzőjét, aminek eredményeként a készülék...","id":"20250213_samsung-galaxy-s25-ultra-kijelzo-teszt-dxomark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df50bcd8-4219-498b-87a4-166245a5957b.jpg","index":0,"item":"13d6ef43-e71c-4a30-930f-2c500edd1241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_samsung-galaxy-s25-ultra-kijelzo-teszt-dxomark","timestamp":"2025. február. 13. 17:03","title":"Új készülék a csúcson: ennek a mobilnak van most a legjobb kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]