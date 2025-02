Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48370de0-efa8-4517-ad00-d90a909e0f40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha a fekete színű műanyagot még a szokásosnál is nehezebb újrahasznosítani, emiatt sok helyen tiltják is az alkalmazását, még mindig sokszor botlani bele egyszer használatos termékcsomagolásoknál, élelmiszerek tárolásánál, elvihető poharaknál. A felhalmozódó szemét feldolgozására találtak most ki egy frappáns és hatékony megoldást.","shortLead":"Noha a fekete színű műanyagot még a szokásosnál is nehezebb újrahasznosítani, emiatt sok helyen tiltják is...","id":"20250214_hvg-fekete-muanyag-lebontasa-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48370de0-efa8-4517-ad00-d90a909e0f40.jpg","index":0,"item":"39c98ffd-c1e3-4dec-bf39-266e18e1a96c","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-fekete-muanyag-lebontasa-uj-modszer","timestamp":"2025. február. 14. 16:15","title":"Kicselezték a fekete műanyagokat, és ez nagyobb hír, mint elsőre tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de az éttermek, pékségek és reggelizők is bajban vannak. Eközben az árak hétről hétre történelmi csúcsot döntenek. ","shortLead":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de...","id":"20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484.jpg","index":0,"item":"6d7df522-aaed-49b5-87db-884b585a2907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 10:00","title":"Súlyosbodik az amerikai tojásválság, a boltok limitálják a kiadható mennyiséget, a pékségek és éttermek is bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke országértékelő beszédében megállapította, hogy Orbán egy remegő Kádár, aki már érzi, hogy “vége van”. Magyar Péter meghirdette az Út a börtönbe programot azoknak, akik a “saját zsebükbe tömték a jövőnket”, és emellett még egy sor új, kisebb és nagyobb választási ígéretet is tett.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke országértékelő beszédében megállapította, hogy Orbán egy remegő Kádár, aki már érzi...","id":"20250215_Evet-es-orszagot-ertekel-Magyar-Peter-Tisza-Part-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"611b20ca-25ba-4955-aef5-2f817ade6288","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Evet-es-orszagot-ertekel-Magyar-Peter-Tisza-Part-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 16:01","title":"Magyar Péter szerint az utcai harcosból remegő Kádár lett, a Tisza elindítja az Út a börtönbe programot és még sok mást is vállalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.","shortLead":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók...","id":"20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8.jpg","index":0,"item":"74cb0498-4904-4f57-a906-d6640a53a748","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 18:00","title":"Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben nem utasították el, az arab országok azonban tartanak a palesztin radikalizmustól.","shortLead":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben...","id":"20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0.jpg","index":0,"item":"d925d501-fda2-473e-a047-9fc74015870b","keywords":null,"link":"/360/20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","timestamp":"2025. február. 15. 13:00","title":"„Donald, ez egy gyönyörű barátság kezdete” – így fogadta az izraeli szélsőjobb Trump tervét a gázai palesztinok kitelepítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","shortLead":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","id":"20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"caf6b625-684e-4fae-ae56-61911d22d1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","timestamp":"2025. február. 14. 17:46","title":"Már négyen: most épp az infláció miatt emelik meg a számladíjakat a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén levezetőként kellett beugrania, és újra meg újra belegabalyodott az angol mondatokba. Tény, a Rigó utcai nyelvvizsga nem készít fel erre a helyzetre, és megvan a bája annak, ha valakit kifutószériás orosztanárok vezettek be az angol nyelvbe, de Kossuth Lajosnak sem kellett a Duolingo, hogy megtanulja. Emellett a Duma Aktuál csapatának köszönhetően kiderült az is, mikor lehet példálózni az utolsó kólával a sivatagban. ","shortLead":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén...","id":"20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18.jpg","index":0,"item":"aca4da09-17b5-4b9f-af1c-0e241b9b1fc4","keywords":null,"link":"/360/20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","timestamp":"2025. február. 15. 17:30","title":"Duma Aktuál: Lecc sztart dö konverzésön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok olyan békatárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná.","shortLead":"Az Egyesült Államok olyan békatárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná.","id":"20250216_Rendkivuli-csucstalalkozot-hivtak-ossze-az-europai-vezetok-Amerika-lepese-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8.jpg","index":0,"item":"073dbc66-ed0d-49b4-b38f-4ad2d93672df","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Rendkivuli-csucstalalkozot-hivtak-ossze-az-europai-vezetok-Amerika-lepese-utan","timestamp":"2025. február. 16. 09:22","title":"Rendkívüli csúcstalálkozót hívtak össze az európai vezetők Amerika lépése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]