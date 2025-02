Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69523bba-4a60-4b4e-bd22-b7e715c0d285","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelenséget a schengeni csatlakozás robbantotta ki, miatta már minden ötödik lakos romániai áttelepülő Battonyán, de más települések is népszerűek.","shortLead":"A jelenséget a schengeni csatlakozás robbantotta ki, miatta már minden ötödik lakos romániai áttelepülő Battonyán, de...","id":"20250214_Battonya-attelepulok-ingazok-Romania-hatar-menti-telepulesek-hazak-olcso-ingatlan-felvasarlas-betelepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69523bba-4a60-4b4e-bd22-b7e715c0d285.jpg","index":0,"item":"d1195a27-a588-4721-8de1-709c0b1ce29b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_Battonya-attelepulok-ingazok-Romania-hatar-menti-telepulesek-hazak-olcso-ingatlan-felvasarlas-betelepules","timestamp":"2025. február. 14. 16:09","title":"Özönlenek az országba a románok, és sorra vásárolják fel a határ menti települések házait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra jutottak, hogy azok akutan mérgező, egészségügyi problémát okozó és irritáló anyagokat is tartalmaznak.","shortLead":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra...","id":"20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f.jpg","index":0,"item":"03c9d864-913e-49ae-a584-63d4914c4211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","timestamp":"2025. február. 15. 10:03","title":"E-cigarettát szív? Tudjon róla: meglesz a következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","shortLead":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","id":"20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"bf9af995-0dd7-4b9b-a120-cabab486eca8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","timestamp":"2025. február. 14. 16:50","title":"Két újságíró már elköszönt a Szabad Európától, amelynek veszélybe került a finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért fordultak a Kúriához. ","shortLead":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért...","id":"20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c.jpg","index":0,"item":"fb1e6380-4211-4833-a1bc-78d4c125bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","timestamp":"2025. február. 16. 15:36","title":"A Kúria elkaszálta a Momentum fellebbezését a Nolimpia 2.0 ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30158e1f-4818-4a27-a307-4f7bbdaf450d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Leginkább a semmi sem számít illik rájuk. ","shortLead":"Leginkább a semmi sem számít illik rájuk. ","id":"20250215_BMW-es-taxi-kozlekedik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30158e1f-4818-4a27-a307-4f7bbdaf450d.jpg","index":0,"item":"86c1d397-822b-444d-aa6c-44be81eb6560","keywords":null,"link":"/cegauto/20250215_BMW-es-taxi-kozlekedik-video","timestamp":"2025. február. 15. 08:13","title":"Nehéz magyarázatot találni rá, ahogy ez a BMW-s és taxis közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de az éttermek, pékségek és reggelizők is bajban vannak. Eközben az árak hétről hétre történelmi csúcsot döntenek. ","shortLead":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de...","id":"20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484.jpg","index":0,"item":"6d7df522-aaed-49b5-87db-884b585a2907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 10:00","title":"Súlyosbodik az amerikai tojásválság, a boltok limitálják a kiadható mennyiséget, a pékségek és éttermek is bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","shortLead":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","id":"20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d.jpg","index":0,"item":"74d781bb-2422-49b4-aa23-905620e2aacf","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","timestamp":"2025. február. 14. 18:30","title":"Mi járhat egy teremőr fejében, miközben a Cicikrisztust bámulja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","shortLead":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","id":"20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"aeb519bf-28d2-471a-86f0-e4354778ba08","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","timestamp":"2025. február. 16. 12:19","title":"Jó hatással volt egy zászlógyártó cég eladásaira, hogy Trump a kanadai szuverenitást bombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]