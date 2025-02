Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a50c0996-b6e9-47ba-ba7e-495aaa2b9930","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz teniszező az év következő Grand Slam-versenyén, a Roland Garroson már jogosult lesz újra játszani. ","shortLead":"Az olasz teniszező az év következő Grand Slam-versenyén, a Roland Garroson már jogosult lesz újra játszani. ","id":"20250215_jannik-sinner-tenisz-dopping-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c0996-b6e9-47ba-ba7e-495aaa2b9930.jpg","index":0,"item":"0eac9091-d8e0-4c8c-871f-dab89d8bb808","keywords":null,"link":"/sport/20250215_jannik-sinner-tenisz-dopping-eltiltas","timestamp":"2025. február. 15. 11:42","title":"Három hónapra eltiltották a világelső Jannik Sinnert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Opus Dei és USAID. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9e6e9a3e-b19a-4f36-bd94-d79876092b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","timestamp":"2025. február. 16. 06:00","title":"Elvitelre #106: Donald Trump apostoli munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec283a3-06eb-422a-bd6c-ec69890be118","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében nem tekinthetők vakoknak azok az emberek, akik prozopagnóziában, azaz arcvakságban szenvednek. Nem is olyan súlyos a helyzetük, mint a látássérülteké, mégis ez az eltérés hatással lehet a mindennapi életükre és a társadalmi interakcióikra is. Amerikai kutatók szerint jóval többen élnek ilyen rendellenességgel, mint azt a legtöbben gondolják.","shortLead":"A szó szoros értelmében nem tekinthetők vakoknak azok az emberek, akik prozopagnóziában, azaz arcvakságban szenvednek...","id":"20250216_arcvaksag-gyakorisaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dec283a3-06eb-422a-bd6c-ec69890be118.jpg","index":0,"item":"76dd33a1-d485-40eb-ad11-c9193f6b9d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_arcvaksag-gyakorisaga","timestamp":"2025. február. 16. 16:03","title":"Arcvakság: Brad Pitt rejtélyes betegsége jóval több embert érint, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdbeb5f-500b-4793-9fe6-9613ec05b945","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök nem találkozott ugyanakkor Olaf Scholz német kancellárral, aki kulcsfontosságú partnere kellene, hogy legyen az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háború jövőjéről folytatott tárgyalásokon. ","shortLead":"Az amerikai alelnök nem találkozott ugyanakkor Olaf Scholz német kancellárral, aki kulcsfontosságú partnere kellene...","id":"20250215_jd-vance-alice-weidel-afd-munchen-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdbeb5f-500b-4793-9fe6-9613ec05b945.jpg","index":0,"item":"0afa2746-b95c-415b-9616-942b8a7073e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_jd-vance-alice-weidel-afd-munchen-talalkozo","timestamp":"2025. február. 15. 08:21","title":"Újabb tabu dőlt meg: J. D. Vance az AfD vezetőjével találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető vésztöltő egyúttal a fotózást, sőt még a videonézést is segíti.","shortLead":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető...","id":"20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373.jpg","index":0,"item":"27d2b138-957a-4726-8d19-711d7199e09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","timestamp":"2025. február. 15. 16:03","title":"Ez a tartozék sok iPhone-osnak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e848c-a181-444f-8a2d-d0b3e676355e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnökénél a volt vezérkari főnök tiszás szereplése verte ki a biztosítékot.","shortLead":"A Fidesz alelnökénél a volt vezérkari főnök tiszás szereplése verte ki a biztosítékot.","id":"20250216_nemeth-szilard-ruszin-szendi-megsertodes-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e848c-a181-444f-8a2d-d0b3e676355e.jpg","index":0,"item":"0fbbc5a2-220d-4ac2-89b9-b60f67e3292c","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_nemeth-szilard-ruszin-szendi-megsertodes-tisza-part","timestamp":"2025. február. 16. 18:57","title":"Németh Szilárd megsértődött Ruszin-Szendire és azt üzente neki, hogy ne keresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban évekre eltüntetett alapítójának meghívása egyértelmű jelzés, hogy a Kínai Kommunista Párt barátságosabb hangvételre váltana, és javítaná a hangulatot az ország magánszektorában.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban...","id":"20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"dc8f2314-d1b5-48b2-800f-24d4947a17f0","keywords":null,"link":"/kkv/20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","timestamp":"2025. február. 15. 08:00","title":"Hszi Csin-ping előszedi Jack Mát, hogy a DeepSeek alapítójával közösen nyomják le Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db209bd1-cd06-4cf9-acb6-c42ac75cf2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn derült, napos idő várható.","shortLead":"Hétfőn derült, napos idő várható.","id":"20250216_Vasarnap-estere-kemeny-minuszokat-mondanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db209bd1-cd06-4cf9-acb6-c42ac75cf2e1.jpg","index":0,"item":"4123c5be-5fb5-46bc-9ce9-4e3cf9b71b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Vasarnap-estere-kemeny-minuszokat-mondanak","timestamp":"2025. február. 16. 11:45","title":"Vasárnap estére kemény mínuszokat mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]