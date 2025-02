Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd forintot is. Korábban a Szalay-Bobrovniczky Kristóf családjáé volt a terület, de az államosításkor elvették tőlük.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget fizetett az ingatlanokért, de azok értéke meghaladhatja az egymilliárd...","id":"20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e500db86-037b-4179-b4e1-ef4a39c3d34c.jpg","index":0,"item":"671225cf-03f7-4434-8a34-1ebd170e42ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Kuriat-es-boraszatot-vett-a-Balaton-felvideken-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. február. 17. 07:31","title":"Kúriát és borászatot vett a Balaton-felvidéken a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker Carlson-csúcsra, hiszen félnapos az út és még a Fradi-meccsről is lemaradt.","shortLead":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker...","id":"20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"9bf8efe4-4b48-4983-81a7-9021cd692b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","timestamp":"2025. február. 16. 08:49","title":"Orbán Viktor fáradhatatlan, most Dubajból hazafelé, a repülőn adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02afe890-cc0c-43e9-ab28-7e9f2297e83f","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Az emberek nem fehérek vagy feketék, hanem szürkék.” Így is meg lehet fogalmazni a Nyílt tárgyalás című darab tanulságát.","shortLead":"„Az emberek nem fehérek vagy feketék, hanem szürkék.” Így is meg lehet fogalmazni a Nyílt tárgyalás című darab...","id":"20250216_hvg-katona-nyilt-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02afe890-cc0c-43e9-ab28-7e9f2297e83f.jpg","index":0,"item":"5da36ec6-3968-4520-bc26-1c27c92db8be","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-katona-nyilt-targyalas","timestamp":"2025. február. 16. 15:45","title":"A Katonában bemutatják, milyen egy bírósági tárgyalás, amelyen a vádlott a legvégéig nem szólal meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros tréfálkozó lehet az emberből. Még illetlen helyzetekben is.","shortLead":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros...","id":"20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790.jpg","index":0,"item":"34d9d223-0faa-4135-8f16-df84b70253de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","timestamp":"2025. február. 15. 12:03","title":"Nem vicc, vagyis dehogynem: van egy ritka betegség, melynek legfőbb tünete az állandó viccelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Eközben az oroszok és az amerikaiak Szaúd-Arábiában tárgyalnak Ukrajnáról. Kijevet egyik találkozóra sem hívták meg.","id":"20250216_parizs-csucstalalkozo-ukrajna-szaud-arabia-beketargyalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b.jpg","index":0,"item":"d087c369-fc40-49ff-82f7-a82430f2daa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_parizs-csucstalalkozo-ukrajna-szaud-arabia-beketargyalas-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:28","title":"Hétfőn Párizsban próbálják meg kitalálni az európai vezetők, mit kezdjenek Washington fenyegetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián.","shortLead":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni...","id":"20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"9c65042f-ab68-49f3-93f7-96219930b025","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","timestamp":"2025. február. 15. 21:20","title":"Amerika megüzente: Európa nem vehet részt az orosz-ukrán háború béketárgyalásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","shortLead":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","id":"20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f.jpg","index":0,"item":"c4ad318e-ee03-4c8d-89c1-82104ced3fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","timestamp":"2025. február. 16. 14:41","title":"Lengyel külügyminiszter: Az európai országok nem fogják egyesíteni a haderejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]