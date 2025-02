Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","shortLead":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","id":"20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"e5da904a-63af-459e-ae81-0dbc41242651","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","timestamp":"2025. február. 17. 06:15","title":"Budapesti lakcímet használ Szergej Schneider a Mere rejtélyes tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5217a8a5-0c49-4704-a6ce-161b9713186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat és a kórház az ügy megoldása helyett egymásra mutogat és „jogértelmezési, illetve szerződésértelmezési nézetkülönbségekről” beszél. ","shortLead":"Az önkormányzat és a kórház az ügy megoldása helyett egymásra mutogat és „jogértelmezési, illetve szerződésértelmezési...","id":"20250217_Honapok-ota-nem-takaritanak-egyes-vedonoi-helyisegeket-Erden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5217a8a5-0c49-4704-a6ce-161b9713186e.jpg","index":0,"item":"9da3e29a-4db7-4013-b7ed-958710d4cb15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_Honapok-ota-nem-takaritanak-egyes-vedonoi-helyisegeket-Erden","timestamp":"2025. február. 17. 10:27","title":"Kosz és mocsok közé viszik az újszülötteket Érden, mert senki sem takarítja védőnői helyiségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","shortLead":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","id":"20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e.jpg","index":0,"item":"bd403a3c-b1c9-4c1e-8557-35a0493e4812","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"Röghöz kötik a legdrágább Ford Mustang vásárlóit, minimum két évig nem adhatják el autóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13bdaf-3eb7-4f21-894c-7865a1e37ee8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben a japán gyártó megnövelt hatótávú új generációs üzemanyagcellás rendszere.","shortLead":"Érkezőben a japán gyártó megnövelt hatótávú új generációs üzemanyagcellás rendszere.","id":"20250217_a-toyota-nem-adja-fel-gozerovel-fejleszti-a-hidrogenautokat-uzemanyagcella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c13bdaf-3eb7-4f21-894c-7865a1e37ee8.jpg","index":0,"item":"cd4d7b08-1864-4901-ab79-b167c8ab3715","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_a-toyota-nem-adja-fel-gozerovel-fejleszti-a-hidrogenautokat-uzemanyagcella","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"A Toyota nem adja fel, gőzerővel fejleszti a hidrogénautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai segítség ellentételezéseként.","shortLead":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai...","id":"20250215_Zelenszkij-Nem-felel-meg-Kijevnek-az-amerikaiak-asvanykincsekrol-szolo-megallapodastervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"7c3c1823-68f0-46d5-bd54-05968f4330d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Zelenszkij-Nem-felel-meg-Kijevnek-az-amerikaiak-asvanykincsekrol-szolo-megallapodastervezete","timestamp":"2025. február. 15. 19:16","title":"Zelenszkij: Nem felel meg Kijevnek az amerikaiak ásványkincsekről szóló megállapodástervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”, a hajnali órákban a jegyzettömbje fölé görnyedő srác hamarosan mégis a markában tartotta a fél világot.","shortLead":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”...","id":"20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0.jpg","index":0,"item":"d572657f-9b94-4634-a978-feb902cead41","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","timestamp":"2025. február. 15. 15:00","title":"„Bármi, amit el tudok énekelni, az dal, bármi, amit nem tudok énekelni, az vers” – ezt a Bob Dylant idézi meg a Sehol se otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c4f0fa-653d-498f-a105-aacbdfaf05e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Orbán független filmekre tett megjegyzése egy csapda.","shortLead":"A rendező szerint Orbán független filmekre tett megjegyzése egy csapda.","id":"20250215_Tarr-Bela-szerint-pofatlan-es-cinikus-amit-Orban-mondott-a-magyar-filmiparrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c4f0fa-653d-498f-a105-aacbdfaf05e7.jpg","index":0,"item":"7ef5bf3d-e467-4784-bdea-f7f963af10a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_Tarr-Bela-szerint-pofatlan-es-cinikus-amit-Orban-mondott-a-magyar-filmiparrol","timestamp":"2025. február. 15. 17:20","title":"Tarr Béla szerint pofátlan és cinikus, amit Orbán mondott a magyar filmiparról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]